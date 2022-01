5 choses à surveiller sur Fox Nation en janvier

Nous sommes en janvier et 2022 apporte cinq nouvelles offres Fox Nation pour la nouvelle année.

Du retour sur 1981 inoubliable à l’examen de la façon dont les progressistes infiltrent les salles de classe américaines, Fox Nation propose un nouveau contenu exceptionnel aux abonnés. Découvrez ce qui arrive ce mois-ci.

CLIQUEZ POUR OBTENIR FOX NATION

Qui peut oublier 1981 ?

C’était l’année où les gens sont devenus gagas pour une voiture, un nouveau type de navette est allé très loin et la vidéo a tué la star de la radio. Découvrez les 10 histoires les plus divertissantes, romantiques, sublimes, déroutantes, innovantes, mélodieuses, touchantes, intenses et scandaleuses de 1981.

Oh, et il y avait aussi un mariage royal.

La miséducation de l’Amérique

Depuis plus de 100 ans, la gauche progressiste a infiltré de manière trompeuse les salles de classe américaines sans être détectée, jusqu’à maintenant. Rejoignez l’animateur de « FOX & Friends », Pete Hegseth, alors qu’il découvre les secrets du programme éducatif de la gauche et redécouvre la beauté de la façon dont nos enfants peuvent apprendre à devenir des citoyens vertueux au sein de notre grande république.

Châteaux USA, Saison 3

Jeanine Pirro de Fox News revient pour une autre saison de « Castles USA », où elle visite certains des châteaux les plus historiques d’Amérique datant de plusieurs siècles.

Ce qui a rendu l’Amérique grande, saison 8

Dans cette série, Brian Kilmeade vous emmène explorer les lieux qui ont façonné notre incroyable pays et découvrir les secrets cachés que vous pourriez penser avoir été enfouis par le temps.

LES PERSONNALITÉS DE FOX NEWS DÉVOILENT LES RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN POUR 2022

Dans « Ellis Island », Brian se rend sur le site où des millions de personnes sont venues dans l’espoir de devenir américains. Aux côtés de l’avocat de l’immigration Michael Wildes, Brian apprend le voyage qu’ils ont fait pour faire partie de ce pays.

Brian Kilmeade avec l’avocat de l’immigration Michael Wildes à Ellis Island.

Dans « Teddy Roosevelt & The Five Points », Brian parcourt Mulberry Bend dans le centre-ville de New York, un site qui a été le premier projet de rénovation urbaine du pays, grâce au commissaire de police Teddy Roosevelt. L’historien David Eisenbach et l’ancien commissaire de police Ray Kelly donnent un aperçu de ce qui a permis de réorganiser la zone autrefois ravagée par la criminalité.

Retour dans les années 80

À partir de bientôt, les abonnés de Fox Nation pourront regarder certains de leurs films préférés des années 1980, notamment « The Outsiders », « The Right Stuff », « Private Benjamin », « Tango and Cash » et d’autres classiques de la décennie.

QUI PEUT OUBLIER 2021 ?

Profitez-en et bonne nouvelle… Vous n’aurez pas besoin d’une VHS pour voir ces films.

Les bonnes choses viennent dans des packages virtuels. Jusqu’au 3 janvier, tout le monde peut obtenir 35% de réduction sur l’un des forfaits annuels de Fox Nation en utilisant le code promotionnel CELEBRATE à la caisse.

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.