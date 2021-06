5 choses dont vous avez besoin pour expédier votre voiture en Californie

Il y a plusieurs raisons d’expédier une voiture à travers le pays. Peut-être l’avez-vous laissé ailleurs. Peut-être que vous l’avez acheté et avez besoin qu’il vous soit transporté. Ou peut-être êtes-vous en train de déménager. Quelle que soit la raison, l’expédition de votre voiture peut sembler un processus intimidant. Vous ne savez probablement pas du tout comment expédier une voiture. Si vous vous trouvez dans cette situation, utilisez les conseils ci-dessous pour vous aider. Avec un peu de savoir-faire, vous pouvez transporter votre véhicule en Californie en toute sécurité et en toute confiance.

Savoir comment vous voulez expédier votre voiture

La première chose que vous voudrez lors de l’expédition de votre voiture est une certaine connaissance du paysage de l’industrie du transport automobile. Les compagnies maritimes offrent différents niveaux de protection.

Vous avez sûrement vu la forme la plus omniprésente sur l’autoroute. C’est ce qu’on appelle l’expédition à ciel ouvert, dans laquelle votre véhicule est chargé sur un camion ouvert.

Si vous voulez plus de protection, vous serez intéressé par l’expédition en conteneur fermé. Cette méthode consiste à charger votre véhicule dans un camion couvert ou un conteneur d’expédition avant le transit. Cela protège votre voiture de l’exposition aux éléments.

L’option la plus pratique est l’expédition porte-à-porte. Alors que la plupart des méthodes impliquent un point de ramassage et de dépôt, cette méthode assure à la fois le ramassage et la livraison directement à votre porte.

Enfin, certaines compagnies proposent des formules premium où le plus grand soin est apporté au transport de votre véhicule. Cette méthode est généralement réservée aux voitures exotiques et classiques. Examinez vos besoins et décidez quelle méthode est la meilleure pour vous et votre véhicule.

Une voiture sans encombrement

La prochaine chose que vous devrez faire est de vider votre voiture de vos effets personnels. Bien que la plupart des expéditeurs automobiles vous permettent de garder jusqu’à 100 livres d’effets personnels en transit, cela est déconseillé.

La Federal Transit Authority (FTA) interdit aux expéditeurs automobiles de transporter des effets personnels. Ce n’est pas parce qu’un expéditeur acceptera vos articles que vos biens ne seront pas saisis par la FTA si votre coursier est arrêté. Jouez la sécurité et nettoyez votre véhicule avant de le remettre.

Documentation appropriée

Rien n’est pire que d’être prêt à partir et de ne pas pouvoir expédier votre voiture parce que vous n’avez pas trouvé les documents requis. Ceci est facile à rectifier, cependant. La plupart des compagnies maritimes exigent que vous produisiez une preuve d’assurance en plus de votre immatriculation, prouvant que vous êtes le propriétaire du véhicule.

Assurance voiture

Vous savez déjà que vous avez besoin d’une preuve d’assurance pour expédier votre voiture. Mais considérez votre situation d’assurance actuelle. Votre régime d’assurance actuel peut ne pas couvrir les dommages subis pendant le transport. De plus, supposons que vous envisagez de déménager en Californie. Dans ce cas, cela peut valoir la peine d’examiner les meilleures options d’assurance en Californie.

Les compagnies d’assurance récompensent différents types de conducteurs. Certains peuvent avoir des remises spéciales, mais vous ne le saurez jamais jusqu’à ce que vous le demandiez. Faites des recherches et comparez différentes citations. Il n’y a pas de régime d’assurance universel, alors assurez-vous de rechercher la meilleure couverture pour vous et votre véhicule.

Inspections de responsabilité

La dernière chose que vous voudrez faire avant de retourner votre voiture est de l’inspecter pour les dommages. Faites une liste de tous les dommages existants sur votre véhicule et demandez au coursier de signer dessus. Assurez-vous également de prendre des photos de votre véhicule. Une fois la voiture rendue, pensez à prendre des photos.

Les accidents arrivent. Cette simple vérité est un fait inévitable de la vie. De cette façon, si quelque chose arrive à votre voiture, vous aurez une certaine responsabilité. Même avec une assurance, vous ne voulez pas finir par payer pour les dommages et les réparations dus à la négligence de quelqu’un d’autre.

L’expédition d’une voiture est un processus complexe. C’est celui où le stress est aggravé en raison de la valeur innée de ce qui est expédié. Cependant, si vous suivez les conseils ci-dessus, vous pourrez procéder en toute confiance. Avec un peu de recherche et de bon sens, votre voiture fera son voyage et vous pourrez vous reposer en sachant que vous vous êtes préparé à chaque résultat.