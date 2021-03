5 choses géniales que vous ne saviez pas que vous pouviez faire avec Google Chrome – .

La première incarnation de Google Chrome a été lancée en 2008, ce qui en fait un produit tardif sur le marché des navigateurs Web. Pourtant, Chrome a rapidement réussi à attirer en masse les utilisateurs d’Internet Explorer et de Firefox avant de devenir finalement le navigateur Web le plus populaire au monde.

À l’heure actuelle, Chrome contrôle près de 70% du marché des navigateurs et, cela va de soi, il y a de fortes chances que vous lisiez ceci en ce moment tout en utilisant Chrome. Naturellement, au fil des ans, Google a régulièrement ajouté de plus en plus de fonctionnalités à Chrome et, dans son incarnation actuelle, le navigateur est probablement beaucoup plus puissant et capable que ce que la plupart des gens lui attribuent. Cela dit, vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités et des astuces de Google Chrome dont vous ne saviez probablement même pas qu’elles étaient disponibles. Notez que certaines de ces fonctionnalités ne fonctionneront qu’avec la dernière version bêta de Chrome.

Regrouper les onglets ensemble

Si vous êtes comme moi, vous avez probablement des dizaines et des dizaines d’onglets de navigateur ouverts à tout moment. Cela peut naturellement rendre frustrant de trouver une fenêtre spécifique que vous recherchez. La bonne nouvelle est que Chrome facilite le regroupement des onglets pour vous aider à rester organisé. Donc, si vous avez, par exemple, 13 onglets sur le tournoi de la NCAA dispersés, vous pouvez les regrouper avec quelque chose que Google appelle groupes d’onglets.

Si vous cliquez avec le bouton droit sur un onglet, vous devriez voir une option indiquant « Ajouter un onglet au nouveau groupe ». Frappez cela et vous pourrez le nommer ou lui donner une étiquette de couleur unique. À partir de là, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur un autre onglet et vous verrez une option vous permettant de l’ajouter à votre groupe d’onglets nouvellement créé. En tout, groupes d’onglets est une fonctionnalité facile à utiliser qui peut vraiment aider à organiser une expérience de navigation autrement désordonnée.

Créer des thèmes Chrome personnalisés

Si vous souhaitez personnaliser votre expérience de navigation, Google propose aux utilisateurs plusieurs options de thème conçues pour modifier l’apparence de Chrome. Pour jouer avec cette fonctionnalité, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans la section Paramètres de Chrome et de sélectionner « Apparence ». À partir de là, sélectionnez « Thème », après quoi vous serez emmené vers la boutique en ligne Chrome, où vous pourrez choisir parmi un nombre illimité de designs thématiques.

Quelques thèmes Chrome avec des notes d’utilisateurs élevées peuvent être vus ci-dessous:

Source de l’image: Google

Contrôlez toutes les vidéos YouTube en toute simplicité

Si vous avez tendance à ouvrir simultanément un certain nombre de fenêtres YouTube, Chrome facilite la lecture et la mise en pause de vidéos spécifiques. Cette astuce est particulièrement utile si vous avez de l’audio provenant d’un onglet YouTube que vous ne trouvez pas parmi une mer d’onglets ouverts.

Tant qu’une fenêtre avec YouTube est ouverte – même si elle ne joue pas – vous devriez voir une petite icône de note de musique située sur le côté droit de la barre d’outils. Si vous cliquez dessus, vous devriez voir une liste de vidéos YouTube avec des commandes de lecture que vous pouvez ajuster à votre guise.

Effectuez une recherche rapide sur Google en mettant en surbrillance un mot ou une phrase

Si vous lisez un article et que vous souhaitez rechercher une phrase sur Google, il vous suffit de mettre le texte en surbrillance, de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis de sélectionner « Rechercher sur Google ». Un nouvel onglet avec les résultats de la recherche s’ouvrira immédiatement.

Un exemple rapide peut être vu ci-dessous:

Rouvrir un onglet que vous avez fermé accidentellement

Ça arrive aux meilleurs d’entre nous. Dans le but de fermer quelques fenêtres et d’éviter un désordre chaotique d’onglets, vous fermez accidentellement une fenêtre par accident. Bien que ce ne soit peut-être pas le plus gros problème, cela peut être frustrant si vous ne savez pas exactement quelle fenêtre vous venez d’envoyer dans la nature. Heureusement, il est facile de redonner vie à un onglet supprimé en cliquant simplement avec le bouton droit de la souris sur la barre de menu (n’importe où à droite du symbole «plus» devrait faire l’affaire) et vous pourrez sélectionner Rouvrir l’onglet fermé.

Il existe également un raccourci clavier pratique qui peut accomplir la même chose. C’est vraiment un raccourci qui change la donne. Si vous fermez accidentellement une fenêtre Chrome, tout ce que vous avez à faire (si vous êtes sur un Mac) est d’appuyer sur commande-shift-T et la fenêtre réapparaîtra comme par magie. Les utilisateurs de Windows peuvent faire de même en appuyant sur ctrl-shift-T.