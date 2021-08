5 choses olympiques que vous devriez savoir ce 6 août

Chaleur et humidité à la clôture des Jeux Olympiques. Découvrez quels Latino-Américains ont reçu des médailles. Pourquoi les plongeurs olympiques se douchent-ils et utilisent-ils ces petites serviettes entre les sauts ? Ceci est une édition spéciale de notre newsletter 5 choses sur les Jeux Olympiques.

1

Chaleur et humidité à la clôture des Jeux Olympiques

La chaleur, l’humidité et les systèmes tropicaux ont été l’ennemi juré des athlètes pendant ces Jeux olympiques, et le week-end de clôture en apportera encore plus. Bien que la chaleur et l’humidité en juillet et août soient courantes, ces niveaux étaient supérieurs à la moyenne.

2

Latino-américains médaillés

Les athlètes latino-américains ont remporté plusieurs médailles aux Jeux olympiques de Tokyo. Nous vous présentons ici chacun d’eux. Cuba et le Brésil sont en tête du groupe régional, suivis de l’Équateur, avec deux médailles d’or historiques. Le Venezuela célèbre l’or sans précédent de Yulimar Rojas. Cette semaine, la Colombie a obtenu d’importantes médailles d’argent, le Mexique s’est retrouvé avec le bronze en football. Et en Argentine, l’argent des Leonas s’est démarqué en hockey sur gazon.

La Colombie et Cuba célèbrent de nouvelles médailles 1:16

3

Les meilleures images des JO de Tokyo

À l’aube des dernières heures de Tokyo 2020, ces Jeux Olympiques ont laissé des histoires de dépassement, de soins personnels et d’empathie, des faisceaux de lumière au milieu d’une pandémie féroce qui ne montre aucun signe de ralentissement. Découvrez cette sélection des meilleures photos d’athlètes en action lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

4

Votre pays était-il meilleur ou pire à Rio ou à Tokyo ?

Certains pays d’Amérique latine ont eu des parts dominantes dans ces jeux, tandis que d’autres ont lutté un peu plus pour entrer dans le tableau des médailles olympiques. Nous vous montrons ici comment évolue le tableau des médailles des pays de la région, et aussi comment les athlètes latino-américains se sont comportés lors des derniers Jeux de Rio 2016, Londres 2012, Pékin 2008 et Athènes 2004.

8 records impressionnants établis à Tokyo 2020 1:06

5

Pourquoi les plongeurs olympiques se douchent-ils et utilisent-ils ces petites serviettes entre les sauts ?

Les spectateurs des Jeux olympiques de Tokyo sont apparemment un peu déconcertés par le comportement des athlètes lors des épreuves de plongeon ou de plongeon olympique. Les plongeurs sortent souvent de l’eau après une plongée et prennent immédiatement une douche rapide à côté de la piscine, même s’ils sont déjà mouillés. Ils sont ensuite séchés avec de petites serviettes, mais ils seront à nouveau mouillés lors de la prochaine plongée. « Pourquoi les plongeurs se baignent-ils après chaque plongée ? » Il s’agit de l’une des recherches les plus fréquentes sur Google pour les Jeux olympiques de la semaine dernière. C’est l’explication.

Le champion du monde de plongeon est mexicain 1:09

Et pour finir…

Tom Daley rend fou les internautes grâce à son pull

Tom Daley rend Internet fou avec son pull 1:17

L’athlète britannique Tom Daley, qui a remporté la médaille d’or dans la compétition de plongeon synchronisé de 10 mètres, a présenté le pull qu’il a tricoté lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020.