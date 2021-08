5 choses que j’aime sur le Google Pixel 6 et 5 choses que je n’aime pas

Nous avons tous vu cela venir.

Il y a eu des rumeurs et des rendus du Google Pixel 6 depuis plus de six mois maintenant, et il s’avère que bon nombre de ces fuites étaient ponctuelles, du moins en ce qui concerne la conception de l’appareil. Heck, même le SOC personnalisé de Google – l’un des secrets les moins bien gardés de la technologie – se concrétise enfin.

En février, l’un de mes collègues a écrit sur ce qu’il voulait voir dans un prochain Pixel 6, et sur la base de ce que nous avons appris jusqu’à présent, il semble qu’il va être assez heureux. Il y a beaucoup à aimer dans les prochains Pixel 6 et 6 Pro, d’un meilleur écran à des caméras améliorées en passant par un design sans doute plus intéressant.

Il me semble évident que les deux versions du Pixel 6 vont se classer parmi les meilleurs des meilleurs téléphones Android. Donc, jusqu’à ce que nous recevions plus d’informations sur les appareils, voici ma carte de pointage initiale ou ma liste de contrôle des cinq principales choses que j’aime et des cinq principales choses que je n’aime pas dans la série Google Pixel 6.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce que j’aime dans la série Pixel 6

Source : Android Central

Boîtier de caméra horizontal

J’adore le design audacieux de la gamme Pixel 6, mais je pense que le simple fait de dire que je suis enthousiasmé par son apparence, en général, est une sorte de dérobade. Je vais donc aller plus loin et mentionner ce que j’aime particulièrement dans son apparence. Pour commencer, je vais juste le dire : j’adore le design de la caméra arrière.

Source : Android CentralSamsung Galaxy S10+

Rien que pour des raisons de symétrie, j’ai toujours préféré les boîtiers d’appareil photo centrés ou horizontaux comme ceux que l’on a vu sur des appareils assez récents comme la série Samsung Galaxy S10 ou le LG V60 (téléphones RIP LG 💀). Pour moi, le style est également plus cohérent et intentionnel que les renflements verticaux que nous avons vus surgir sur à peu près tous les autres smartphones de mémoire récente.

Prouesse de la caméra

L’apparence des caméras (oui, au pluriel !) n’est pas la seule particularité de la série Pixel 6 ; leurs performances semblent nettement améliorées. Pour la première fois depuis des années, la gamme Pixel se dote de nouveaux capteurs d’appareil photo, notamment un énorme capteur principal grand angle de 50 MP pour les deux téléphones et un téléobjectif de 48 MP dans le 6 Pro. Si Google peut continuer à appliquer ses compétences logicielles à ce matériel mis à niveau, les images et les vidéos qui sortent de ces téléphones devraient être incroyables. JE NE PEUX PAS. ATTENDRE.

SOC personnalisé

Bien sûr, ce matériel de caméra ne signifie pas nécessairement de superbes images sans une configuration de traitement impressionnante, que nous savons maintenant venir avec le nouveau Tensor SOC personnalisé de Google. Tensor aidera au traitement du signal d’image, mais devrait également rendre les nouveaux pixels plus rapides et plus sécurisés que jamais. Cela devrait également permettre à Google de continuer à pousser les mises à jour de plate-forme et de sécurité au-delà de sa promesse actuelle de trois ans.

Pas mat à ça

Source : Google

Les téléphones Pixel 6 “normaux” (c’est-à-dire les versions non Pro) comporteront des rails latéraux et des garnitures avec une finition mate, et en tant que personne susceptible d’acheter le modèle le moins cher, j’apprécie cette touche. À mes yeux, les finitions mates ont un aspect plus intemporel et, plus important encore, elles ne montrent pas aussi facilement les éraflures, les rayures ou les taches.

Toutes les jolies couleurs

Plus d’options = plus de choix, et plus de choix sont meilleurs pour le consommateur. Je respecte totalement, oserais-je dire admirer, ce que Google fait ici avec les six options de couleurs différentes pour la ligne Pixel 6 (ce n’est pas un hasard s’il a choisi ce nombre de couleurs). Il est probablement vrai que la plupart des gens gifleront un étui sur leur Pixel 6 ou 6 Pro, mais c’est toujours amusant d’obtenir la ou les nouvelles couleurs chaudes. Des accessoires à l’équipe de conception Pixel pour offrir plus de choix.

Ne pas ressentir ces “caractéristiques”

Source : Google

je transmettrai cette palette

Maintenant, même si j’ai fait l’éloge des options de couleurs ci-dessus, je tiens à préciser que je n’aime pas les choix de couleurs que Google a faits ici, et il semble que je ne sois pas non plus le seul à être de cet avis. Le Pixel 6 noir mat est le meilleur choix pour le téléphone d’entrée de gamme, et l’argent 6 Pro est lisse, mais je ne ressens pas vraiment les autres couleurs. Je suppose que je pourrais vivre avec le 6 vert, mais l’or et l’orange me semblent criards. Mais à chacun le sien, non ?

Ne pas faire briller ces pros

Conceptuellement, je peux comprendre pourquoi Google a rendu la finition brillante du 6 Pro – après tout, les choses brillantes sont généralement considérées comme plus belles. Et pourtant, je ne peux m’empêcher d’avoir l’impression que les utilisateurs Pro obtiennent le manche ici en ce qui concerne l’apparence et la sensation de ces choses. Si vous êtes assez courageux pour faire basculer votre téléphone sans étui, les rails latéraux brillants peuvent être plus glissants, et ils montrent très certainement chaque petite imperfection ramassée de vos mains et de vos poches. Alors pourquoi voudriez-vous payer plus pour cela ?

bosse épaisse

Je suis tout à propos de cette basse en tant que prochain gars, mais même je dois admettre que pour aussi intéressant que soit le boîtier de la caméra arrière, il ressort bien. BEAUCOUP. Compte tenu de son positionnement près du haut du téléphone, cela ne devrait pas poser trop de problème avec le basculement de l’appareil lorsque vous posez votre téléphone, écran vers le haut. Pourtant, à part les couleurs du téléphone, c’est l’aspect le plus polarisant de la conception du téléphone que j’ai lu ou entendu à ce jour. Bien sûr, la plupart de ceux qui se plaignent ne feront probablement que gifler un étui sur leur Pixel 6, ce qui annulera cette bosse, mais cela vaut la peine de le mentionner.

Gros bois

Source : Hayato Huseman / Android Central

Chaque fois qu’un nouveau produit phare sort, des gens comme Ara Waggoner et moi-même déplorons la diminution des options pour les petits amateurs de téléphones. Même si la récolte actuelle de téléphones Google – les Pixel 4a et Pixel 5 en particulier – figure en tête de notre liste des meilleurs petits téléphones Android, les Pixel 6 et 6 Pro n’apparaîtront certainement pas sur cette liste lors de leur sortie. . Le Pixel 6 comportera un écran de 6,4 pouces, tandis que le 6 Pro sera de 6,71 pouces. C’est normal ces jours-ci, mais c’est une triste nouvelle pour les amateurs de petit téléphone.

Replier

La plupart des experts ne s’attendaient pas vraiment à ce que Google annonce son téléphone Pixel Fold de longue date avec la série 6, mais je ne peux m’empêcher d’être un peu déçu que l’attente se poursuive inévitablement. Mon collègue Alex Dobie a déclaré pas plus tard qu’en juin que le Pixel Fold ne serait probablement pas lancé avec les Pixel 6 et 6 Pro. Pourtant, j’espérais qu’il serait au moins annoncé en même temps, même s’il s’agissait d’une allumette discrète comme Samsung l’a fait lors de son annonce initiale sur scène du Galaxy Z Fold original.

Quelque chose ne colle pas

Admet le; vous vous attendiez à ce que cet article s’intitule “6 choses que j’aime et que j’aime pas à propos du Pixel 6”, n’est-ce pas ?

Eh bien, voici une autre chose à propos de la gamme Pixel 6 qui pourrait entrer dans le seau de l’amour ou de la haine pour moi : son prix. Selon des rapports récents, le responsable du matériel de Google, Rick Osterloh, a confirmé que les nouveaux téléphones seront proposés à un “prix premium”. Ni lui ni Google n’ont clarifié exactement ce que signifiait ce commentaire, mais il est probablement prudent de déduire que les deux téléphones oscilleront autour du prix premium désormais trop courant de 1 000 $.

Beaucoup de mes collègues et autres experts en technologie félicitent Google pour cette décision, commentant qu’elle montre l’engagement renouvelé de l’entreprise envers le “haut de gamme”. Je ne suis pas nécessairement en désaccord avec cette perspective, et je suis heureux de voir Google faire et dire tout ce qu’il faut pour rivaliser avec ses nouveaux produits phares.

En tant que personne qui s’est familiarisée avec les meilleurs téléphones Android bon marché comme le Pixel 4a, c’est une pilule difficile à avaler. Passer de 349 $ l’année dernière sur mon 4a à 1 000 $ cette année sur un 6 est un énorme saut. Même si je décide d’opter pour le prochain 5a, je dépenserai toujours plus de 100 $ de plus. Cependant, c’est plus facile à gérer, surtout compte tenu de certaines améliorations signalées par rapport au 4a.

Pour être tout à fait juste, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur ces téléphones, y compris les prix, les performances et la disponibilité. Pourtant, dans l’ensemble, j’aime ce que je vois ici, et c’est ce que mon collègue Alex Dobie appelle le premier vrai Pixels premium. Mais qu’en est-il de vous ? Quelles fonctionnalités de ces téléphones aimez-vous ou n’aimez-vous pas ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Que la lumière soit!

Les gradateurs intelligents ou les ampoules intelligentes sont-ils un meilleur choix pour ma maison ?

Il existe plusieurs façons d’améliorer l’éclairage de votre maison, mais l’une des plus rentables consiste à installer des gradateurs intelligents. Ces interrupteurs vous permettent de contrôler vos lumières et de régler leur luminosité sur l’interrupteur, via une application ou avec des commandes vocales.

Root mais pas de ROM

Essayer de rooter et de ROM en 2021 peut être amusant mais n’est pas nécessaire

Après m’être essayé à l’enracinement et à l’installation d’une ROM personnalisée sur le OnePlus 9 Pro, je me suis rendu compte que les ROM personnalisées ne sont pas une nécessité. Android a tellement évolué que si vous souhaitez rooter votre téléphone, il existe d’excellents cas d’utilisation et vous n’avez même pas besoin de flasher une ROM personnalisée.