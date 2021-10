5 choses que j’aurais aimé savoir avant de commencer

Calvin Wankhede / Autorité Android

Construire une maison intelligente, c’est bien. Pourquoi? Parce que la domotique vous simplifie la vie.

Aussi séduisant que cela puisse paraître, je ne suis pas sûr d’être totalement d’accord avec ce sentiment. J’ai essayé d’innombrables produits domotiques au fil des ans, y compris quelques-uns de mauvaise qualité que je n’aurais probablement pas dû connecter à mon réseau domestique.

Alors que ma maison est certes beaucoup plus intelligente maintenant, ce fut une bataille acharnée. Avec des dizaines de normes, de marques et même de protocoles de communication, il est difficile d’obtenir une expérience cohérente, même pour un passionné de technologie.

Bien que je ne puisse pas distiller tous mes voyages, je peux vous éviter d’avoir à descendre des terriers de lapins particulièrement dangereux. À cette fin, voici cinq leçons que j’ai apprises en construisant ma propre maison intelligente qui pourraient vous aider à construire votre propre paradis automatisé.

1. Le Wi-Fi est nul – essayez plutôt Zigbee ou Z-Wave

La connectivité est au cœur de toute maison intelligente, alors parlons-en d’abord. Il existe aujourd’hui quatre principaux protocoles de maison intelligente : Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee et Z-Wave.

Zigbee et Z-Wave sont des protocoles sans fil comme le Wi-Fi mais fonctionnent très différemment. Ce sont des réseaux maillés — les appareils se connectent et échangent des informations entre eux. Les appareils Wi-Fi, en revanche, ne se connectent qu’à un routeur central et s’ignorent la plupart du temps.

Vous avez toujours besoin d’un hub pour Zigbee et Z-Wave, mais il peut être placé dans plusieurs pièces. Tant que vous avez des appareils placés en cours de route, les appareils éloignés n’auront aucun problème à téléphoner à la maison.

Mais pourquoi pas le Wi-Fi si vous avez un bon signal dans toute la maison ? Eh bien, les appareils basés sur Wi-Fi impliquent presque toujours un processus d’appariement qui les connecte au serveur du fabricant. Outre les implications en matière de confidentialité et de sécurité, cela peut entraîner une fragmentation si vous ne faites pas attention.

Imaginez ceci : la moitié de vos appareils peuvent être contrôlés dans une seule application, tandis que le reste vit dans un autre écosystème cloisonné. Pas très pratique, n’est-ce pas ? Pire encore, les automatisations sont liées à des applications individuelles, vous ne pouvez donc pas synchroniser les produits concurrents.

Les appareils Wi-Fi ne répondent pas non plus très rapidement d’après mon expérience. Allumer ou éteindre quelque chose devrait être aussi instantané que d’appuyer sur un interrupteur. Pourtant, la grande majorité des appareils Wi-Fi insistent sur un contrôle lent basé sur Internet, même si vous êtes sur le même réseau local.

Les appareils Zigbee et Z-Wave, en revanche, ne se connectent pas directement à Internet et la logique d’automatisation est généralement traitée sur le hub local lui-même. Les deux sont également des protocoles standardisés, de sorte qu’un seul hub peut communiquer avec des appareils de différents fabricants. Moins d’applications ? Tu paries.

Zigbee et Z-Wave ne se connectent pas directement à Internet et la logique d’automatisation est généralement traitée localement.

D’autres avantages par rapport au Wi-Fi incluent la fiabilité et la consommation d’énergie. C’est pourquoi les capteurs Zigbee sont tellement plus petits — ils n’ont pas besoin d’une énorme batterie !

Les appareils Wi-Fi sont moins chers mais résistent à la tentation. Des protocoles tels que Zigbee et Z-Wave ont tendance à fonctionner, et cette tranquillité d’esprit en vaut la peine.

2. Les haut-parleurs intelligents ne suffisent pas pour une véritable automatisation

Bien que le marketing puisse vous amener à croire que les haut-parleurs intelligents comme Nest Audio de Google conviennent parfaitement aux maisons intelligentes, ils sont embarrassants en termes d’automatisation réelle.

Les routines de l’Assistant Google, qui vous permettent de configurer des automatisations, ne sont ni traitées ni exécutées localement. En d’autres termes, si votre connexion Internet tombe en panne, votre routine quotidienne du soir pour allumer les lumières cessera également de fonctionner.

De plus, la plate-forme « maison connectée » de Google n’est pas aussi complète qu’un hub dédié à la maison intelligente. Il ne prend pas en charge les détecteurs de porte ou de mouvement, par exemple, vous ne pouvez donc pas allumer les lumières lorsque vous entrez dans une pièce. Les déclencheurs multi-appareils sont également totalement absents des routines. Cela signifie que vous ne pouvez même pas faire quelque chose d’aussi basique que d’automatiser un ventilateur en fonction de la température actuelle de la pièce.

Vous pouvez techniquement utiliser certains appareils Nest comme capteurs de présence, mais ceux-ci ne fonctionnent pas par pièce. En d’autres termes, vous ne pouvez avoir des automatismes qui se déclenchent que lorsque vous quittez votre domicile ou rentrez.

Les routines de l’assistant Google manquent encore de certaines fonctionnalités de domotique critiques.

Il convient de noter que la gamme Echo d’Amazon offre des fonctionnalités légèrement meilleures à cet égard. L’Echo Show et l’Echo Plus incluent tous deux une radio Zigbee, vous permettant de les utiliser comme un véritable hub.

Bien que les fonctionnalités soient encore quelque peu limitées par rapport à un hub Zigbee dédié, les routines d’Amazon sont un peu plus raffinées. Vous bénéficiez même d’une fonctionnalité de commande vocale de base lorsque vous êtes hors ligne. Cela dit, gardez à l’esprit que les appareils Echo moins chers ne peuvent automatiser que les appareils Wi-Fi.

Maintenant que nous avons établi pourquoi vous pourriez vouloir un hub dédié lors de la construction d’une maison intelligente, passons en revue vos options. Il s’agit d’un appareil auquel tout le reste de votre maison se connecte, la fiabilité et la facilité d’utilisation sont donc d’une importance primordiale.

Il existe essentiellement deux types de hubs : ceux qui sont verrouillés sur un fabricant et ceux qui se connectent à à peu près n’importe quoi. Les écosystèmes fermés promettent souvent une expérience utilisateur plus organisée. Cependant, j’ai découvert qu’il ne s’agit que de discours marketing pour des protocoles propriétaires, des autocollants de « certification » ou des primes de prix injustifiées. Plus à ce sujet dans une section ultérieure.

Les écosystèmes domotiques propriétaires sont frustrants. L’interopérabilité est importante !

Pour l’instant, quel hub devriez-vous obtenir si vous débutez ? En voici quelques-uns que je recommanderais :

SmartThings: Développé par Samsung, SmartThings est facile à utiliser et intuitif. Il est compatible avec une large gamme de produits Zigbee et Z-Wave, et prend même en charge les plugins développés par la communauté pour les appareils non standard.

Assistante à domicile: Bien que Home Assistant soit la plate-forme la plus puissante et la plus configurable de cette liste, elle n’est malheureusement pas très conviviale pour les débutants. Comme la plupart des projets open source, cependant, il possède une énorme communauté qui ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux appareils. Si vous êtes un autre bricoleur, il n’y a rien de mieux. Sachez simplement que c’est plus qu’un simple projet de week-end.

Habitat: Même si Hubitat est l’un des plus petits acteurs de l’industrie de la maison intelligente, il combine les meilleurs aspects de SmartThings et de Home Assistant. C’est simple, riche en fonctionnalités et contrôlé localement. Hubitat est fier de sa personnalisation et de son excellente prise en charge des appareils.

AccueilKit: La plate-forme HomeKit d’Apple est étonnamment riche en fonctionnalités et polyvalente. HomeKit transforme vos appareils en un hub – donc un HomePod, une Apple TV ou un iPad est tout ce dont vous avez besoin. L’avantage est que vos appareils et automatisations sont contrôlés localement, contrairement à Google Home. Le mauvais côté? Pas de support Zigbee ou Z-Wave – vous aurez besoin d’un hub séparé pour ces protocoles. Néanmoins, il élimine la fragmentation du Wi-Fi et les problèmes de contrôle local.

4. Les maisons intelligentes n’ont pas besoin d’être chères

En supposant que vous ayez choisi Zigbee ou Z-Wave comme protocole de maison intelligente, il n’y a aucune raison de s’en tenir à une marque ou à un écosystème.

SmartThings et HomeKit maintiennent tous deux une liste exhaustive de marques partenaires et d’appareils compatibles sur leurs sites Web respectifs. Hubitat et Home Assistant n’offrent pas de certifications en raison de leur nature ouverte, mais fonctionnent avec plus d’appareils que prévu.

Pourquoi est-ce important? Prenez les capteurs de mouvement, par exemple. Si vous possédez un hub SmartThings, vous n’avez pas besoin d’acheter les capteurs propriétaires de Samsung. Une alternative intéressante est le multi-capteur Z-Wave d’Aeotec qui regroupe la détection de température, d’humidité, de mouvement et d’UV dans un seul boîtier. Une autre option prometteuse est le capteur Enbrighten de GE qui regroupe un interrupteur d’éclairage mural et prend plutôt l’alimentation du mur. Les choix sont infinis.

Si vous êtes un peu plus aventureux, des options moins connues comme Aqara de Xiaomi, Sonoff d’eWelink et les plateformes Trådfri d’Ikea ​​valent également le détour. D’après mon expérience, les appareils de ces marques offrent presque toujours des résultats acceptables à une fraction du coût.

La compatibilité n’est pas toujours garantie, bien sûr, mais une simple recherche sur Google ou deux peut vous faire économiser des tonnes d’argent.

Les produits de maison intelligente Ikea et Xiaomi offrent des performances acceptables à des prix incroyablement bas.

Il y a bien sûr quelques exceptions notables. Philips Hue, par exemple, est extrêmement simple à mettre en place mais n’est pas un écosystème très ouvert. Vous pouvez coupler de nombreux appareils Zigbee tiers, mais à moins qu’ils ne soient certifiés dans le cadre du programme « Friends of Hue », la fonctionnalité n’est pas garantie. Les accessoires officiels Hue tels que les capteurs ne sont pas non plus bon marché, en partie parce qu’il existe si peu d’alternatives. Sans surprise, la plupart des utilisateurs de Hue que je connais ont simplement fini par obtenir un deuxième hub pour d’autres appareils.

5. Le cloud n’est pas fiable : les maisons intelligentes ont toujours besoin d’un contrôle manuel

Commutateurs sans fil Zigbee d’Aqara et Sonoff

Une fois que vos automatisations sont opérationnelles, vous pouvez être tenté de vous débarrasser de ces interrupteurs d’éclairage « hérités ». Après tout, vous ne voulez pas que quelqu’un éteigne vos lumières intelligentes et brise vos automatisations, n’est-ce pas ? Eh bien, ce n’est pas si simple.

À moins que vous ne viviez seul, il est important que l’intelligence de votre maison soit aussi discrète que possible. Ce qui fonctionne bien pour vous n’est probablement pas le choix idéal pour quelqu’un d’autre. Et la dernière chose que vous voulez, c’est un membre de la famille ou un invité qui ne peut même pas allumer la lumière. Croyez-moi, j’y suis allé.

Un autre point à considérer est que les pannes de serveur sont extrêmement courantes. Même de grands noms comme Hue, Tuya et GE ont tendance à se déconnecter de temps en temps. Plus vous enchaînez de services, plus ces pannes sont susceptibles de vous affecter. Les connexions cloud à cloud comme Google-Hue m’ont échoué à plusieurs reprises, même si les deux plates-formes fonctionnaient correctement via leurs applications respectives.

Essayez de concevoir votre maison intelligente avec des fonctionnalités hors ligne disponibles comme solution de secours.

Dans l’ensemble, concevez votre système d’automatisation en pensant aux fonctionnalités hors ligne. Cela, bien sûr, commence par choisir un hub qui ne se transforme pas en presse-papier en l’absence d’une connexion Internet. Quant à la commande manuelle, les interrupteurs règnent toujours en maître. Si vous craignez de couper l’alimentation de vos appareils intelligents, les commutateurs intelligents sont une excellente idée. Vos automatisations fonctionneront toujours et vous n’avez pas à vous soucier de rétablir l’alimentation manuellement.

Personnellement, j’utilise des commutateurs Zigbee sans fil à piles qui se trouvent juste à côté de mes commutateurs stupides. J’admets que ce n’est pas la plus jolie solution, mais vous pouvez également obtenir des solutions murales appropriées. Les commutateurs de Lutron et d’Inovelli sont fortement recommandés, mais sachez qu’ils coûtent un peu plus cher.

J’espère que mes découvertes vous aideront à rendre votre parcours domotique un peu plus facile. Mon dernier conseil serait de commencer petit – essayez d’abord de vous limiter à quelques appareils et capteurs.

Vous pouvez toujours déployer plus de matériel de manière incrémentielle, en fonction de vos besoins. Cette approche vous permet également d’acquérir une précieuse expérience du monde réel. Vous pourriez éventuellement vous rendre compte que certaines choses ne valent pas la peine d’être automatisées ou que vous devez détourner vos ressources ailleurs. Construire une maison intelligente et la faire fonctionner pour vous est vraiment un marathon, pas un sprint.