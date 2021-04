5 choses que les acheteurs d’une première maison doivent savoir lorsqu’ils recherchent un prêt immobilier

Un emprunteur salarié de prêt immobilier peut obtenir un prêt immobilier à un taux moins élevé que l’emprunteur indépendant.

Pour les acheteurs d’une première maison, il existe différentes offres et offres sur le marché dont on peut profiter. Pour commencer, si vous avez déjà finalisé votre maison et que vous recherchez un prêt immobilier, il y a quelques choses que vous devez savoir qui pourraient vous aider tout en réduisant à zéro un prêt.

Avec cela, non seulement vous serez en mesure d’obtenir le meilleur taux d’intérêt, mais vous pourrez également maintenir le coût d’intérêt global à un faible niveau jusqu’à la fin de la durée du prêt immobilier.

Comparer le taux effectif

Tout en comparant le taux effectif, notez que les banques facturent également d’autres frais tels que la marge, la prime et le spread. Le montant de ceux-ci peut varier en fonction du montant du prêt de l’emprunteur, de la cote de crédit, de l’acompte versé par l’emprunteur et de la profession de l’emprunteur ainsi que d’autres facteurs. Par conséquent, les taux d’intérêt des prêts immobiliers varient en fonction des profils de l’emprunteur. Par exemple, un emprunteur salarié de prêt immobilier peut obtenir un prêt immobilier à un taux moins cher que l’emprunteur indépendant.

Actuellement, le prêt immobilier SBI propose un prêt immobilier à 6,95%, les prêts immobiliers HDFC sont disponibles entre 6,70 et 7,20% tandis que LIC Housing Finance propose un prêt immobilier allant de 6,90 à 7,70% pour un salarié.

HFC ou banques

Les emprunteurs ont la possibilité de contracter le crédit immobilier auprès des banques ou des sociétés de financement du logement (HFC). Alors que les banques doivent suivre le mandat de la RBI de prêter à des taux liés à une référence externe, les sociétés de financement du logement ne sont pas obligées de suivre le mécanisme de taux de prêt lié aux taux repo. Les HFC peuvent fixer leurs propres tarifs en fonction de leur coût de financement.

Même si les banques du secteur public offrent généralement des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers moins chers aux emprunteurs, les experts affirment que le processus de sanction et de décaissement des prêts prend plus de temps que celui des banques du secteur privé et des HFC. Par conséquent, en fonction de vos besoins, faites votre choix.

RLLR ou EBR de la banque

Avant d’explorer les taux d’intérêt des prêts immobiliers de n’importe quelle banque, que ce soit en ligne ou hors ligne, découvrez son taux de référence externe. Le taux de référence externe passe également par l’EBR, l’EBLR et le taux de prêt lié au taux de pension (RLLR). Ils sont identiques car ils sont liés au taux repo de RBI. En tant qu’emprunteur, vous devez trouver le taux de prêt lié au taux repo le plus bas, car plus le RLLR est bas, plus le taux d’intérêt sera bas pour vous.

Prévoyez de rembourser votre prêt tôt

Tout en prenant un prêt immobilier lui-même, prévoyez de rembourser le prêt le plus tôt possible. Les experts disent qu’il faut au moins essayer de rembourser son prêt plus tôt, par exemple, si vous contractez un prêt pendant 15 ans, les frais d’intérêt représentent une part énorme du montant de votre prêt. Par conséquent, il est suggéré d’économiser et de faire un prépaiement, deux ou trois fois par an. Plus vous payez par anticipation au cours des premières années du prêt, moins le montant de vos intérêts sera réduit et votre capital diminuera.

Montant de l’acompte

Quel devrait être votre pourcentage d’acompte? Indépendamment de ce que vous choisissez entre une banque ou un HFC, les experts disent qu’il est préférable de fournir autant d’acompte que possible.

Il en est ainsi parce que vos frais d’intérêt globaux seront inférieurs à la fin du mandat si vous optez pour un montant d’acompte plus élevé. De plus, avec un acompte plus élevé, le montant du prêt sera également inférieur, et donc le montant de l’IME.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.