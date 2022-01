5 choses que les emprunteurs doivent savoir avant de demander un prêt étudiant

Il existe de nombreux défis qui pourraient affecter l’approbation du prêt des étudiants aspirant à aller à l’étranger et le transfert de fonds à l’étranger s’ils ne sont pas bien gérés.

L’inflation dans le secteur de l’éducation est beaucoup plus élevée que le taux d’augmentation des prix dans de nombreux autres secteurs. Malgré cela, la demande d’enseignement supérieur à l’étranger augmente considérablement, de même que la demande de prêts d’études.

« Le nombre d’étudiants indiens postulant à l’admission 2022 dans des universités étrangères a presque doublé. De plus en plus d’étudiants indiens préfèrent partir à l’étranger à la recherche de meilleures infrastructures, d’un accès à un réseau professionnel bien connecté, d’une flexibilité dans le système éducatif et d’un environnement propice à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Cependant, la plupart des étudiants devront se prévaloir d’un prêt d’études pour profiter de ces opportunités. Il existe de nombreux défis qui pourraient affecter leur approbation de prêt et leur transfert à l’étranger s’ils ne sont pas bien gérés », a déclaré Saurabh Jhalaria, responsable des prêts aux PME et à l’éducation, InCred.

Jhalaria énumère 5 choses clés que les étudiants emprunteurs doivent savoir avant d’opter pour un prêt d’études –

Mettez vos applications en place

Les candidatures aux universités étrangères augmentent chaque année. La croissance des étudiants internationaux a dépassé la croissance des étudiants nationaux de plus de 6 fois au cours des trois dernières années, atteignant 7 70 000 en 2019. Ce nombre devrait doubler d’ici 2024, atteignant 18 étudiants lakh. De plus, les universités semblent accorder des bourses beaucoup plus généreusement cette année. Dans ce scénario, il est prudent de mettre de l’ordre dans votre maison afin de ne pas manquer une opportunité simplement à cause de lacunes procédurales. Commencez vos recherches bien à l’avance et choisissez l’université, le cours et la destination les plus appropriés en fonction de votre budget. Assurez-vous de remplir toutes les demandes requises bien avant l’heure et de soumettre la documentation nécessaire avant la date limite.

Le traitement des prêts peut prendre du temps

La plupart des étudiants doivent demander un prêt pour études pour étudier à l’étranger. Avec l’augmentation du nombre de candidats étudiants, il pourrait y avoir une longue attente pour l’approbation d’un prêt d’études. Avant de sanctionner un prêt étudiant, les banques pré-inspecteront et vérifieront le codemandeur, l’établissement d’enseignement, etc., ce qui pourrait entraîner de longs délais d’exécution. Garder un tampon de 1 à 2 mois serait judicieux ici.

Maintenir une bonne cote de crédit

Généralement, un parent ou un tuteur est le codemandeur d’un prêt d’études. Il est impératif que l’emprunteur ait un bon historique de crédit pour s’assurer que la demande ne soit pas refusée. Même un long retard dans le remboursement de votre facture de carte de crédit pourrait nuire aux chances d’approbation d’un prêt étudiant.

Menace Omicron imminente

Covid a de nouveau relevé sa vilaine tête, cette fois sous la forme d’une autre variante, Omicron. Divers pays à travers le monde ont commencé à imposer un verrouillage et à restreindre les vols internationaux. Cela complique les choses pour les étudiants qui envisagent de postuler pour la rentrée d’automne 2022. Si la situation s’aggrave, les universités pourraient être contraintes de revenir au mode d’enseignement en ligne. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce stade, à part vous tenir au courant des derniers développements du pays que vous envisagez d’étudier.

Gardez un œil sur les taux d’intérêt

À l’heure actuelle, les prêteurs des secteurs privé et public offrent une multitude d’options de prêt aux étudiants. Certains prêts ne nécessitent pas de garantie tandis que d’autres offrent un taux d’intérêt raisonnable. Cela pourrait changer si une troisième vague frappe. Par conséquent, étudiez les critères d’admissibilité de chaque prêteur, puis demandez l’option qui vous convient le mieux.

