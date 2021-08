5 choses que nous aimerions voir

Oliver Cragg / Autorité Android

Microsoft n’a pas encore fabriqué de console portable Xbox, bien que la marque Xbox ait près de 20 ans. Pendant ce laps de temps, en fait, Sony a vu trois ordinateurs de poche PlayStation aller et venir, tandis que Nintendo a parcouru d’innombrables itérations de la Game Boy et de la DS. Il serait difficile de pénétrer dans les ordinateurs de poche maintenant – la majorité des joueurs mobiles jouent sur des téléphones et des tablettes, et la Nintendo Switch a une prise ferme sur l’angle de la console. Le Steam Deck de Valve semble prêt à rendre viables les jeux sur PC portables.

Cela dit, il existe des moyens par lesquels Microsoft pourrait rendre une Xbox portable attrayante, peut-être même suffisamment pour se tailler sa propre niche. Voici cinq choses que nous aimerions voir si Microsoft décide de lancer un ordinateur de poche Xbox.

1. Accès à tous les jeux Xbox

L’une des obsessions de Sony pour les ordinateurs de poche était de créer des retombées portables de plus grandes franchises de jeux comme God of War. Il n’y avait rien de mal en soi à l’idée – quelques-unes de ces retombées sont devenues des classiques à part entière – mais il y avait parfois le sentiment que vous obteniez un produit de l’équipe B inférieur, avec une plus petite échelle, des graphismes plus faibles et/ ou une histoire parallèle qui n’a pas fait avancer l’intrigue. Cela ne vole pas vraiment dans les années 2020, pas lorsque les joueurs de Switch peuvent jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild où qu’ils aillent.

Un ordinateur de poche Xbox devrait donc exécuter la plupart ou tous les jeux de la série X/S. Des résolutions inférieures et la mise à l’échelle Nvidia DLSS pourraient grandement contribuer à ce que cela fonctionne, car les textures 4K n’ont pas beaucoup d’intérêt sur un écran plus petit. Au moins certains développeurs devraient produire des actifs basse résolution, mais cela pourrait être un obstacle acceptable pour élargir l’audience d’un jeu.

Nous voudrions voir un ordinateur de poche obtenir une version de Game Pass égale à celle de la série X/S.

Les développeurs qui ne peuvent pas réduire leurs graphismes pourraient utiliser Xbox Cloud Gaming pour la livraison, reflétant la technologie cloud utilisée par Nintendo pour des jeux comme Control et Hitman 3. Xbox Cloud Gaming est actuellement limité aux abonnés Game Pass Ultimate – et Microsoft le gardera probablement. moyen pour des raisons financières – mais ce serait certainement mieux que rien. La technologie cloud peut même laisser un ordinateur de poche jouer à la fois aux titres Xbox et PC, à condition qu’ils partagent le même schéma de contrôle.

Quoi qu’il en soit, nous voudrions voir un ordinateur de poche obtenir une version de Game Pass égale à celle de la série X/S, avec une bibliothèque robuste. L’écueil à éviter est le Game Pass pour PC, qui a une sélection anémique en comparaison.

2. Écran tactile, pavé tactile et commandes de mouvement

La disposition standard des commandes Xbox est une donnée. Cela signifie deux sticks analogiques, un D-pad et quatre boutons faciaux, ainsi que des déclencheurs et des boutons d’épaule.

Un écran tactile n’est peut-être pas essentiel, mais on s’y attendrait certainement puisque pratiquement tous les autres ordinateurs de poche en ont eu un au cours de la dernière décennie. Cela faciliterait la navigation dans l’interface utilisateur Xbox, en particulier lorsqu’il s’agit de taper.

Un trackpad ouvrirait quant à lui un contrôle de style souris pour tout, de Halo Wars à Call of Duty. En effet, c’est pourquoi il y a deux trackpads sur le Steam Deck, ainsi qu’un capteur de mouvement qui peut être utilisé pour affiner la visée. Les ajouter à un système portable Xbox serait crucial si Microsoft souhaite également affronter Steam en offrant une prise en charge des jeux PC en déplacement.

3. Une expérience de cinéma mobile

Curieusement, le Switch est complètement déficient en applications de streaming vidéo natives, même si cela semble être un moyen évident d’augmenter la valeur d’une console. Les seules options sont YouTube, Hulu et Funimation, laissant des lacunes importantes comme Netflix, Disney Plus et HBO Max. Le Steam Deck devrait être dans une meilleure position, mais uniquement parce qu’il pourra ouvrir des services sur le Web – il pourrait avoir ses propres applications natives pour une lecture améliorée et une mise en cache hors ligne. Aucune n’a été annoncée jusqu’à présent.

Un portable Xbox devrait avoir accès à une suite complète d’applications de streaming tierces, ainsi qu’à l’accès au magasin de vidéos et aux locations de Microsoft. Il pourrait également avoir la présentation à l’appui, y compris la prise en charge de Dolby Atmos et un écran large HD mesurant au moins 7 pouces. Le HDR (plage dynamique élevée) serait le bienvenu, bien que cela exigerait probablement une résolution de 1080p, supérieure au 720p sur l’écran intégré du Switch.

4. Un quai

Le Switch prouve qu’aussi agréable soit-il de jouer en déplacement, quand on est chez soi, il vaut quand même mieux déposer un système dans un dock et jouer sur un téléviseur. Même le Steam Deck a une station d’accueil en option pour correspondre à la configuration hybride domestique de Nintendo. Bien que cela puisse cannibaliser les ventes de la série S si les prix étaient similaires, Microsoft ne s’en soucierait probablement pas tant qu’il récupère votre argent d’une manière ou d’une autre.

Dans une spécification de base, une station d’accueil Xbox offrirait, espérons-le, une mise à l’échelle 4K et un Ethernet gigabit. Idéalement, il comprendrait également des sorties audio alternatives et des ports USB pour connecter des contrôleurs et d’autres périphériques. Cela pourrait théoriquement inclure un stockage moins cher, même s’il serait choquant de retirer un appareil d’un dock et de perdre soudainement plusieurs jeux.

5. Excellentes options de mise en réseau – à la maison et à l’extérieur

Alors que Microsoft suivrait presque certainement ses concurrents, il convient de rappeler qu’un bon ordinateur de poche devrait permettre aux gens de jouer ensemble où qu’ils soient, avec ou sans connexion Internet. À la maison, un portable Xbox devrait permettre aux gens de connecter plusieurs contrôleurs – en déplacement, la mise en réseau peer-to-peer serait un must. Il garde les enfants occupés sur les routes et les adultes ne peuvent jouer qu’à Monument Valley ou Words With Friends sur leurs téléphones.

Peut-être plus intéressant est de savoir comment Microsoft pourrait aller plus loin. Imaginez, par exemple, si l’entreprise laissait un ordinateur de poche Xbox se connecter à une série X/S en tant que contrôleur. Au minimum, ce serait une excellente solution de repli, surtout lorsque les amis sont terminés. Si la saisie tactile et trackpad était prise en charge, cela pourrait faire d’un ordinateur de poche la meilleure option de contrôle.

Un ordinateur de poche permettrait presque certainement une expérience tout-en-un hautes performances pour Xbox Remote Play. Pour le moment, Remote Play permet aux propriétaires de la série X/S de diffuser sur des iPhones, iPads et appareils Android, mais pour obtenir le plein effet, ils doivent connecter une manette de jeu séparée, souvent avec un support ou un support. Un ordinateur de poche dédié rationaliserait la technologie.

Microsoft pourrait éventuellement ajouter des cellulaires 4G et 5G, bien que ce serait délicat. La 5G est un épuisement notoire de la batterie, et quoi qu’il en soit, les joueurs devraient toujours payer pour un forfait de données mensuel.

Y a-t-il une chance qu’une console portable Xbox se produise réellement ?

S’il existe, il est petit. Comme mentionné, les joueurs disposent déjà de nombreuses options mobiles, et un ordinateur de poche Xbox serait probablement plus coûteux que le Switch OLED à 350 $. Ce serait également redondant avec la série X/S pour les personnes déjà configurées pour la lecture à distance sur un smartphone.

Pour réussir, Microsoft devrait probablement opter pour la jugulaire de Valve ou de Nintendo, en prenant une perte de matériel afin d’accrocher les gens à l’écosystème Game Pass. Les gains pourraient être énormes, mais le défi de vendre suffisamment d’unités pour prendre pied (sûr) signifie que cela ne vaut peut-être pas le risque. Des choses plus étranges se sont produites dans l’industrie de la technologie, nous ne dirons donc jamais jamais.