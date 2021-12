5 choses que nous avons apprises du ACC-Big Ten Challenge

L’ACC a fait une vaillante poussée le troisième et dernier jour de l’événement, mais c’était trop pour surmonter l’avance de 6-2 des Big Ten après le mardi. Le Wisconsin a remporté le défi avec une victoire de 70-66 à Georgia Tech, donnant au Big Ten une victoire de 8-6 et à la conférence sa troisième victoire consécutive dans l’événement.

Ohio State et Purdue ont remporté les plus grandes victoires de la semaine alors que les Buckeyes ont effectué un retour en deuxième mi-temps pour vaincre le n ° 1 Duke, et le n ° 3 Purdue a confortablement battu une équipe FSU toujours dangereuse.

Nous nous rapprochons du jeu de la conférence – pour l’ACC et le Big Ten, cela commence ce vendredi – alors jetons un coup d’œil à quelques leçons apprises au cours de l’événement de cette année.

Purdue n’est pas seulement bon, ils sont géniaux



Il y avait des gens à West Lafayette, dans l’Indiana, qui pensaient que les Chaudronniers auraient dû prendre la première place dans le sondage AP alors qu’ils n’étaient pas. 1 Gonzaga a perdu à Duke. Au lieu de cela, les Blue Devils ont dépassé Purdue, prenant le relais comme équipe à battre.

Alors, qu’est-ce que Purdue a fait?

Ils sont sortis et ont parfaitement géré une équipe de l’État de Floride qui finira probablement dans le top 4 de l’ACC. Purdue a un bon tir extérieur, y compris quatre joueurs tirant 40 pour cent ou mieux avec un minimum de 20 tentatives (Isaiah Thompson fait un record de 61 pour cent sur 23 essais). En bas, Zach Edey a été une force. Pour couronner le tout, Jaden Ivey est légitimement une star au poste de meneur, faisant un peu de tout pour Matt Painter.

Les Chaudronniers ont l’Iowa qui se profile, mais s’ils peuvent s’occuper des affaires, le basket-ball universitaire devrait avoir un nouveau numéro 1 lundi prochain.

Duke n’est pas intouchable



Personne ne devrait s’inquiéter pour Duke. Ils ont déjà remporté des victoires sur le Kentucky et Gonzaga cette saison et ont l’un des meilleurs (sinon LE meilleur) étudiants de première année du pays à Paolo Banchero.

Ils ne sont pourtant pas intouchables.

Les Blue Devils ont navigué en première mi-temps contre Ohio State, prenant une avance de 43-30 dans la pause de la mi-temps. La deuxième mi-temps était entièrement composée de Buckeyes. Duke a marqué 23 points – oui, 23 – au cours des 20 dernières minutes du match, et n’a marqué aucun point au cours des 4:29 derniers. Leur dernier placement sur le terrain est venu avec un layup de Trevor Keels avec 5:19 à jouer. Ce n’est… pas idéal.

Duke ne tire que 33% sur trois pour la saison, et s’ils ne peuvent pas tirer de l’extérieur, la pression monte un peu.

Le Big Ten et l’ACC sont assez équilibrés



Le défi de cette année était absolument dingue. Le bouleversement susmentionné du n ° 1, plusieurs matchs en prolongation et une poignée de batteurs de buzzer se sont tous produits au cours des trois derniers jours. Neuf matchs ont été décidés par un total de 30 points, soit une moyenne de 3,33 points par match. Wake Forest avait besoin d’une heure supplémentaire pour survivre à Northwestern. Syracuse et l’Indiana ont doublé les heures supplémentaires, ce qui semblait fou jusqu’à ce que le Nebraska et l’État de Caroline du Nord disent « tenir mon vieux Tuffy » et ont fait quatre heures supplémentaires.

Virginia est revenue de 21 avant de perdre par un sur un tir de Joe Toussaint de l’Iowa avec huit secondes à jouer. Un retrait du Minnesota a donné aux Golden Gophers une victoire d’un point sur un Pitt au cœur brisé.

Les deux conférences ont un leader clair – Duke pour l’ACC et Purdue pour les Big Ten – mais la Caroline du Nord a impressionné par une grande victoire sur le Michigan, le Wisconsin continue de montrer son courage et sa détermination, et peut-être devrions-nous commencer à faire confiance à Michigan State et Virginia Tech ?

L’offense de Virginia a montré un peu de vie



La saison a démarré brutalement pour les Cavaliers alors que les Championnats nationaux 2019 ont perdu un match à domicile contre les aspirants de marine. Virginia a perdu Sam Hauser, Jay Huff et Trey Murphy III d’une équipe qui pouvait faire trois mais a eu du mal au poste. Maintenant, le transfert d’ECU Jayden Gardner et le étudiant en deuxième année de chemise rouge Kadin Shedrick ont ​​renforcé les options de Virginia, mais il y avait encore beaucoup de questions sur qui tirerait.

Contre l’Iowa lundi soir, Virginia a eu du mal aux deux extrémités du terrain alors que les Hawkeyes frappaient chaque tir contesté en route vers une avance de 14 points à la mi-temps. Ensuite, les Hoos ont montré du combat. Le vrai étudiant de première année Taine Murray, de Nouvelle-Zélande, est allé 4 pour 6 sur trois sur le banc, terminant avec 14 points alors qu’ils remontaient tout le chemin pour prendre une avance tardive.

Les victoires morales ne suffiront certainement pas à satisfaire les fans de Charlottesville, mais cette performance est quelque chose sur laquelle Bennett et les Cavaliers peuvent s’appuyer.

Bonjour, État du Michigan et Wisconsin



Les Spartiates sont entrés dans la semaine avec deux défaites, mais quand celles-ci arrivent à l’époque, non. 3 Kansas et champion en titre Baylor, vous ne pouvez pas être trop en colère. L’État du Michigan a joué un calendrier difficile jusqu’à présent, et ils ont géré Louisville avec une relative facilité mercredi soir. La défense de l’État du Michigan a été exceptionnelle, tenant tous les adversaires à l’exception des 10 meilleures équipes susmentionnées en dessous de 65 points. L’offensive a encore de nombreuses questions à répondre, mais ce que nous avons vu dans l’ensemble jusqu’à présent est encourageant.

Le Wisconsin a connu un match beaucoup plus serré, s’éloignant de Georgia Tech en fin de seconde période. Les Badgers ont une victoire sur une très bonne équipe de Houston sur leur CV, avec sa seule défaite pour une solide équipe de Providence. Johnny Davis a été une révélation, et Brad Davison est toujours le même joueur sérieux qu’il a été pendant apparemment 10 saisons à Madison.