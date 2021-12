5 choses que nous voulons voir d’Apple en 2022

Dhruv Bhutani / Autorité Android

2021 a été une année charnière pour Apple. Cela a vu l’entreprise revenir sur plusieurs décisions stratégiques des années passées tout en faisant un grand pas en avant pour donner aux consommateurs exactement ce qu’ils demandaient. Que ce soit avec des smartphones haut de gamme qui ont affiné une formule gagnante, ou la prochaine génération d’ordinateurs portables qui ont établi la norme en matière de performances et de durée de vie de la batterie, ou même des accessoires comme les AirTags qui montrent la puissance de l’intégration verticale.

De plus, Apple a doublé la confidentialité en limitant considérablement la quantité de données pouvant être capturées par les applications sans autorisation explicite. Il a également permis quelques apps pour annoncer d’autres options d’abonnement pour contourner la réduction de 30 % d’Apple. Dans l’ensemble, ce fut une assez bonne année pour les fans d’Apple. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que les produits et l’écosystème Apple atteignent leur véritable potentiel. Voici cinq choses que nous voulons voir d’Apple en 2022.

1. Ramenez Touch ID

Aussi génial que soit Face ID, la pandémie sans fin et les mandats de masque facial ont montré que les téléphones ne sont pas tout à fait prêts à passer aux heures de grande écoute avec Face Unlock. De son côté, Apple a essayé de régler les algorithmes logiciels de Face ID pour mieux prendre en compte les couvre-visages, mais d’après mon expérience personnelle, cela n’a jamais fonctionné. Il a également réaffirmé la nécessité d’un système d’authentification biométrique alternatif sur l’iPhone.

Les scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont répandus dans les smartphones Android depuis plus de quelques années à ce stade. De plus, la dernière génération de scanners est enfin suffisamment fiable pour passer les critères stricts d’Apple en matière d’adoption de nouvelles technologies. Il y a eu des rumeurs au fil des ans indiquant un iPhone potentiel équipé d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran, mais deux ans après le début de la pandémie, nous n’avons pas encore vu un tel appareil de la part de l’entreprise.

À vrai dire, je prendrai tout aussi bien un scanner d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation que dans le nouvel iPad Air. Touch ID est une technologie éprouvée qui est déjà disponible dans le matériel d’expédition, ce qui permet à Apple de le ramener beaucoup plus facilement aux téléphones.

2. Prise en charge USB-C

Robert Triggs / Autorité Android

Tout comme notre liste de souhaits Apple 2021, la prise en charge de l’USB-C figure parmi les principales choses que nous souhaitons voir d’Apple au cours de l’année à venir. L’adoption continue par Apple de l’USB-C dans son portefeuille de tablettes et d’ordinateurs portables a laissé l’iPhone et les iPad d’entrée de gamme comme les seuls résistants à la norme omniprésente.

En 2022, il semble qu’Apple pourrait enfin effectuer le basculement, mais pas de sa propre volonté. Plus tôt cette année, l’Union européenne a proposé des directives de prise en charge USB-C obligatoires pour créer un port de charge unifié. Cette décision vise à réduire les déchets électroniques et obligerait tous les fabricants à adopter une norme commune pour leurs solutions de recharge filaire.

La proposition doit encore être votée au Parlement européen. Il bénéficie cependant d’un large soutien, ce qui fait que la proposition sera acceptée et qu’Apple devra s’y conformer. À moins, bien sûr, que l’iPhone abandonne complètement un connecteur filaire et devienne entièrement sans fil. Cependant, pour que cela soit un succès, l’iPhone a besoin d’une autre chose.

3. Charge plus rapide

Ryan Haines / Autorité Android

En 2021, la série iPhone 13 a gagné des vitesses de charge légèrement plus rapides. L’iPhone 13 Pro prend en charge la charge de 23 W et le 13 Pro Max va jusqu’à 27 W. Cependant, à l’approche de 2022, les temps de charge de plus d’une heure et demie sont encore trop lents et nuisent à l’expérience haut de gamme et innovante que vise Apple.

Ceci est particulièrement visible par rapport à la concurrence Android et aux vitesses de charge ultra-rapides de 120 W qui devraient faire leurs débuts en 2022. Ce n’est pas seulement une charge filaire plus rapide sur laquelle Apple doit innover. Magsafe, la solution de recharge sans fil actuelle d’Apple, culmine à 15 W, ce qui peut prendre plus de deux heures pour charger un téléphone. Si Apple veut avoir une chance de réussir avec un iPhone entièrement sans fil, il aura besoin de sa propre solution pour lutter contre les solutions de recharge sans fil 50W ou même 80W proposées par les alternatives Android.

4. Une montre Apple plus accessible

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Cependant, l’attache de l’Apple Watch à l’iPhone est un obstacle à sa fabrication la montre intelligente de choix. Permettre aux utilisateurs d’Android de coupler une Apple Watch avec leur smartphone serait une situation gagnant-gagnant pour l’entreprise, car elle constitue le parfait teaser pour l’écosystème iOS. Ce qui est encore plus agaçant, c’est le fait qu’Apple ne vous permettra pas non plus de configurer la montre avec un appareil iPad ou macOS.

En tant que personne qui préfère avoir les mains et les pieds dans tous les écosystèmes, je préfère un téléphone Android comme appareil informatique principal, avec un Mac et un iPad comme appareil secondaire. Le manque de prise en charge de tout autre appareil aliène des millions d’acheteurs potentiels qui envisageraient de se procurer une Apple Watch même si cela ne fonctionnait pas aussi bien qu’avec un iPhone.

Hé Apple, une montre connectée n’est tout simplement pas une raison suffisante pour changer d’allégeance de plate-forme et il pourrait être dans votre intérêt de rencontrer des clients potentiels à un juste milieu.

5. Portefeuille de maisons intelligentes plus large

La maison connectée n’est plus l’apanage d’utilisateurs enclins à la technique. Avec la grande variété de produits pour la maison intelligente proposés, un assistant vocal comme un haut-parleur intelligent ou, mieux encore, un écran intelligent est généralement le meilleur choix pour les contrôler. Je me retrouve souvent à appuyer sur mon Nest Hub ou Echo Show pour contrôler les dizaines de lumières et autres périphériques connectés que j’utilise dans mon appartement.

Apple, en revanche, semble se diriger dans la direction opposée. Non seulement la société a supprimé le Homepod d’origine de sa gamme, mais le seul appareil domestique intelligent d’Apple est le petit Homepod Mini. Le petit haut-parleur n’est pas du tout un mauvais appareil, mais il n’est pas assez puissant pour servir de centre de votre maison connectée.

Malgré les efforts d’Apple pour s’assurer que tous les appareils domestiques intelligents peuvent fonctionner localement sur Homekit, ainsi que pour prendre en charge le prochain protocole Matter, la société n’a pas encore introduit une gamme convaincante de produits pour la maison intelligente. Je parle d’écrans intelligents magnifiquement conçus qui associent forme et fonction ou même un retour à des haut-parleurs plus grands comme le Homepod d’origine.

Tout cela pour dire qu’Apple aura besoin d’un sérieux remaniement dans sa stratégie de maison intelligente s’il veut être considéré comme un concurrent sérieux contre Google ou le large portefeuille de produits d’Amazon.

Une partie importante de notre liste de souhaits Apple 2022 sont des fonctionnalités que nous voulions voir depuis un certain temps d’Apple. À l’approche de 2022, ils sont d’autant plus importants du point de vue de l’accessibilité, de la durabilité et de l’interconnectivité et nous nous attendons à ce que l’entreprise soit amenée à adopter au moins quelques-unes des fonctionnalités. Selon vous, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles Apple doit se concentrer en 2022 ? Y a-t-il autre chose sur lequel vous préféreriez voir l’entreprise travailler ? Faites-nous savoir dans les sections de commentaires.

