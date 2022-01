5 choses que nous voulons voir de OnePlus en 2022

Dhruv Bhutani / Autorité Android

2021 a été une année de transformation pour OnePlus à plus d’un titre. La société a étendu sa portée bien au-delà de son ambition initiale de devenir l’option de facto pour les passionnés, en introduisant plusieurs modèles d’entrée de gamme et de milieu de gamme pour le marché de masse. Et, des smartphones soucieux de leur budget aux groupes de fitness OnePlus et même à une montre intelligente, nous avons enfin commencé à voir les débuts d’un écosystème plus vaste en jeu.

Le soutien de cette transition était une intégration profonde et attendue depuis longtemps avec Oppo qui a essentiellement transformé le choix des passionnés en une sous-marque pour Oppo beaucoup plus axé sur le grand public. L’intégration a été controversée et le dernier clou dans le cercueil est venu avec la décision de l’entreprise de fusionner le très apprécié Oxygen OS avec Color OS d’Oppo.

Autant dire que 2021 a représenté un nouveau départ pour la marque. Cependant, si vous espériez voir une orientation claire pour l’avenir, vous vous tromperiez. Au lieu de cela, nous avons eu un mélange assez boueux de marques aux identités un peu trop similaires. De nombreux éloges ont été écrits sur Oneplus « s’installant », mais ce qui est plus révélateur, c’est le tollé et l’exode des fans de longue date.

Alors que OnePlus avance avec son portefeuille diversifié et l’échelle d’Oppo derrière, cela soulève la très vraie question, à quoi ressemble l’avenir de OnePlus ? Pendant que l’entreprise s’efforce de déterminer cette question, voici cinq choses que nous espérons voir de OnePlus en 2022.

1. Une identité de marque distinctive

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Au sommet de notre liste de souhaits 2021 pour OnePlus se trouvait notre espoir que la marque serait un pionnier. Malheureusement, cela ne s’est pas tout à fait produit et OnePlus a poursuivi sa stratégie de sécurité avec une formule éprouvée de matériel prévisible. Cependant, maintenant que OnePlus joue à la fois sur un véritable territoire phare, ainsi que sur le segment d’entrée de gamme très concurrentiel, il est impératif pour la marque de se différencier de la concurrence.

Oppo, Vivo et Realme, soutenus par BBK, ont déjà une base solide dans un ou plusieurs de ces segments. De plus, les trois joueurs excellent dans la proposition de valeur, et c’est avant de considérer le mastodonte qu’est Xiaomi. En termes simples, la sous-cotation du prix ne suffira pas à OnePlus pour laisser une marque dans la catégorie d’entrée de gamme.

Étant donné que nous avons déjà vu OnePlus coopter des conceptions existantes d’Oppo, il devient encore plus important de trouver un argument de vente unique. Sinon, il risque d’être classé comme un autre fabricant de téléphones à petit budget parmi une myriade d’options. Tout en trouvant le bon équilibre entre performances, prix et logiciel propre sont des enjeux de table, nous espérons voir la marque distiller l’éthique de l’expérience OnePlus. Oui, cela inclut d’apporter des fonctionnalités de marque comme le curseur d’alerte à des prix inférieurs au lieu de le supprimer, OnePlus !

De même, les spécifications à elles seules ne le coupent plus à l’extrémité supérieure. L’amélioration des vitesses de charge est un pas dans la bonne direction, mais nous aimerions voir des choix de conception plus audacieux, ainsi qu’une différenciation matérielle en 2022.

2. Logiciel phare

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le logiciel est le ciment qui lie l’expérience utilisateur. C’est le cœur de ce qui rend un téléphone génial. Dans le cas de OnePlus, le logiciel a été une pomme de discorde récurrente pour nous, et c’est un problème qui ne peut pas être résolu en lui lançant du matériel plus rapide. Qu’il s’agisse de bugs, de convivialité générale ou d’optimisation de l’appareil photo terne, il est rare de voir un smartphone OnePlus sans problèmes logiciels au lancement.

Bien que nous ayons constaté des améliorations dans l’optimisation de l’appareil photo cette année, grâce au partenariat avec Hasselblad, il existe d’autres domaines dans lesquels OnePlus continue de faiblir. Qu’il s’agisse de bugs de longue date avec le système de notifications, d’une gestion de batterie trop agressive ou du déploiement d’Android 12 buggé, il est clair que OnePlus a un long chemin à parcourir avant d’atteindre l’excellence logicielle.

Avec le matériel de plus en plus banalisé, le logiciel est l’un des rares domaines où une entreprise peut vraiment laisser une marque et accrocher les utilisateurs. De plus, comme la valeur n’est plus un USP pour les produits phares OnePlus de plus en plus chers, chaque bogue se démarque par rapport au logiciel ultra-raffiné sur les téléphones Samsung ou Apple. En 2022, s’attendre à ce que OnePlus double l’assurance qualité logicielle est le strict minimum que nous pouvons espérer.

3. Imagerie amplifiée

Robert Triggs / Autorité Android

Les appareils photo se situent en haut de la liste des facteurs pris en compte par les acheteurs lors de l’achat d’un téléphone phare. OnePlus a traditionnellement bien réussi avec les capteurs de caméra. Entre le capteur principal 48MP et l’appareil photo ultra-large 50MP plutôt excellent, le OnePlus 9 Pro est livré avec les bons outils pour le travail.

Cependant, le téléobjectif 8MP devient assez long dans la dent. Ce serait formidable de voir OnePlus tirer parti de l’expertise d’Oppo en matière d’appareils photo et introduire des objectifs de périscope. De plus, des fonctionnalités vraiment différenciantes comme le filtre à densité neutre intégré au OnePlus Concept One, ou peut-être une ouverture variable, pourraient aider OnePlus à prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

4. Un écosystème cohésif poussé

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus s’est progressivement taillé une place dans l’espace de l’écosystème connecté. En Inde, la société vend une gamme de téléviseurs intelligents. Pendant ce temps, les produits de fitness et audio de la société ont également fait leurs débuts aux États-Unis et en Europe. Nous avons évalué le OnePlus U1S récemment lancé comme un téléviseur grand écran bien pensé pour tout le monde. Cependant, on ne peut pas en dire autant du OnePlus Band ou de la OnePlus Watch.

Le tracker de fitness et la montre semi-intelligente étaient tous deux infestés de bugs et dépourvus de fonctionnalités. Alors que le OnePlus Band souffrait d’une faible autonomie de la batterie et d’une précision limitée, la OnePlus Watch était encore une autre montre de fitness décevante. Ajoutant l’insulte à la blessure, la montre était essentiellement une montre Oppo rebaptisée.

En 2022, nous espérons que OnePlus pourra revenir à la planche à dessin et proposer des produits capables d’aller au-delà des alternatives dérivées. Le marché des vêtements, par exemple, est mûr pour la perturbation. À part la Galaxy Watch 4 de Samsung et certaines montres de mode, il n’y a pas beaucoup d’options pour une montre bien conçue, alimentée par Wear OS, disponible dans le monde entier. Avec la fin de l’exclusivité de Samsung pour Wear OS 3 en 2022, OnePlus pourrait se lancer avec une proposition de valeur qui combine des spécifications de qualité avec le système d’exploitation mis à niveau.

De plus, ce ne serait pas un mauvais moment pour introduire un portefeuille de produits plus large, à la Xiaomi. Alors qu’un aspirateur robot intelligent pourrait être trop éloigné de la zone de confort de l’entreprise, des haut-parleurs intelligents et des bâtons de streaming pourraient compléter l’expansion de l’entreprise dans l’espace IoT étendu.

5. Des gammes de produits bien segmentées

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

D’un téléphone par an à un gâchis alambiqué d’une gamme qui ressemble à peine à sa philosophie d’origine, OnePlus a parcouru un long chemin. Écoute, je comprends. Vouloir entrer dans la catégorie budget est tout à fait logique d’un point de vue commercial. Cependant, mettre en boîte des téléphones à petit budget dans la même catégorie que la série Nord de milieu de gamme plutôt excellente est une grave erreur.

En fait, l’argument pourrait être étendu à l’ensemble de la gamme. Les différences de prix relativement insignifiantes entre le OnePlus 9 et le OnePlus 9R, ainsi que le Nord 2 et le Nord CE, sèment la confusion chez les acheteurs.

Avec les téléphones haut de gamme à la recherche de produits phares, il est peut-être temps pour l’entreprise de reconfigurer le Nord en tant que successeur spirituel de «l’ancien» OnePlus. Cela impliquerait également de transformer les téléphones d’entrée de gamme dans leur propre catégorie. Cela ne ferait certainement pas de mal à OnePlus de proposer un nom de marque tout aussi ambitieux qui représente mieux le positionnement axé sur la valeur sans aliéner les fans de la série Nord.

Vous nous dites : Que voulez-vous voir de OnePlus en 2022 ?

De meilleurs choix stratégiques et des améliorations générales à des problèmes de longue date sont le strict minimum que nous attendons de OnePlus en 2022. Mais qu’en est-il de vous ? Dites-nous ce que vous pensez que OnePlus devrait se concentrer sur 2022. Mieux encore, faites-nous savoir dans la section commentaires si vous avez des idées sur certains des plus grands changements que vous voudriez voir de OnePlus en 2022.

