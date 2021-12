5 choses que nous voulons voir de Sony Xperia en 2022

Robert Triggs / Autorité Android

Croyez-le ou non, Sony a connu une année 2021 assez décente. La division des smartphones de la société a réalisé des bénéfices pour la première fois depuis 2017, malgré la vente de beaucoup moins de téléphones qu’à son apogée. L’approche matérielle premium de la gamme Xperia semble fonctionner pour Sony.

Les smartphones phares de Sony ont également été évalués raisonnablement bien tout au long de 2021, en particulier son Sony Xperia 1 III haut de gamme. Le Xperia 5 III plus abordable et le Xperia Pro I ultra-cher axé sur la photographie ont été un peu moins bien accueillis mais se sont quand même démarqués de la foule cette année. Dans l’ensemble, ce fut une bonne année mais certainement pas sans faille pour l’entreprise.

Nos verdicts : Avis Xperia 1 III | Test du Xperia 5 III | Test du Xperia Pro-I

En tant que tel, nous aimerions voir beaucoup de choses de Sony en 2022, allant de la résolution de quelques problèmes persistants à une position encore plus audacieuse avec sa gamme Xperia. Voici notre wishlist pour l’année prochaine.

Meilleur rapport qualité prix

Robert Triggs / Autorité Android

Android Authority a vraiment aimé le Sony Xperia 1 III de 2021. Le grand écran, l’excellente autonomie de la batterie et l’expérience multimédia restent sans égal. Mais 1 299 $ est un prix très élevé pour un téléphone dépourvu de capacités 5G mmWave, avec trop d’applications préinstallées et une configuration de caméra aléatoire. À 100 $ de plus que la génération précédente, les produits phares de Sony deviennent rapidement parmi les plus chers du secteur.

De même, le Xperia 5 III était censé être l’achat de valeur, mais a fini par couper trop de coins pour en faire un achat recommandé à environ 999 $. Il abandonne la charge sans fil et la qualité de fabrication en métal de son frère plus cher et n’est tout simplement pas aussi riche en fonctionnalités que les combinés rivaux moins chers, tels que le Pixel 6 Pro (899 $), l’iPhone 13 (799 $) et le Samsung Galaxy S21 ( 799 $).

Nous aimerions tous des prix moins chers, c’est essentiellement une évidence. Mais à moins que Sony améliore considérablement son jeu en 2022, la gamme Xperia vraiment doit être tarifé de manière plus compétitive. Nous n’excluons pas que Sony sape la concurrence – le matériel premium est son USP – mais les lancements récents ont été trop chers, même à côté d’Apple. À tout le moins, un gel des prix devrait aider les téléphones par ailleurs excellents de Sony à se retrouver entre les mains de quelques consommateurs supplémentaires.

Lire la suite: Sony a fait quelque chose que LG n’a pas réussi à faire… me faire croire à nouveau

Bien sûr, les téléphones milieu de gamme Xperia 10 III et 10 III Lite existent déjà et font un travail raisonnable pour émuler l’expérience multimédia plus haut de gamme de Sony à des prix abordables. Je ne veux certainement pas voir un retour à un portefeuille Sony alambiqué et à un calendrier de sortie, avec Sony jetant plus de produits au problème. Peut-être que le Xperia 10 a juste besoin d’être repensé avec quelques autres fonctionnalités haut de gamme de Sony pour rivaliser avec le segment de milieu de gamme ?

Un engagement de mise à jour à la pointe de l’industrie

Robert Triggs / Autorité Android

S’en tenir à l’argument de la valeur pendant une seconde, un achat de 1 300 $ ou de 1 600 $ devrait être conçu pour durer. Et je ne parle pas seulement du matériel – le support logiciel devrait également fonctionner pendant de nombreuses années.

Malheureusement, Sony ne s’est engagé que sur deux ans de prise en charge du système d’exploitation pour ses offres premium et n’a aucune autre promesse concernant les mises à jour de sécurité. C’est lamentable par rapport à la promesse de trois systèmes d’exploitation et de mises à jour de sécurité de quatre ans de Samsung, et encore plus loin derrière la promesse de trois systèmes d’exploitation et de mises à jour de sécurité de cinq ans de Google. Les deux sociétés offrent les mêmes promesses pour des smartphones qui coûtent deux fois moins cher que les produits phares de Sony.

La suite logicielle Xperia est plutôt légère par rapport à ses concurrents, avec un minimum de fonctionnalités supplémentaires par rapport à Samsung, Xiaomi et autres. Au crédit de Sony, il fournit des mises à jour de sécurité régulières, mais le temps nécessaire pour déployer les principales mises à jour du système d’exploitation reste plus lent que beaucoup de ses concurrents, surtout compte tenu du nombre limité d’appareils qu’il doit prendre en charge.

Sony doit simplement faire mieux ici et promettre à ses clients des cycles de vie plus longs pour ces produits haut de gamme.

La meilleure photographie que Sony puisse offrir

Eric Zeman / Autorité Android

Sony est bien connu pour ses capacités photographiques et a fait de grands progrès cette année avec une nouvelle technologie intégrée à ses Xperia 1 III, 5 III et Xperia Pro-I axé sur l’appareil photo. Les smartphones 2021 de Sony avaient tous les ingrédients pour un ensemble d’appareils photo knock-out, mais les résultats ont été plutôt décevants.

Le Xperia Pro I, par exemple, propose un capteur de « type 1 pouce » au son impressionnant. Cependant, la bosse limitée de l’appareil photo entraîne un recadrage de la sortie, ce qui rend la zone utilisable du capteur plus proche du Pixel 6 et du Galaxy S21 Ultra. Certes, le Pro I bénéficie toujours des gros pixels, de la mise au point automatique et d’autres technologies de capteurs haut de gamme assorties. Mais lorsqu’il est combiné à une ouverture plus étroite, le téléphone appareil photo ultra-cher de Sony semble capturer moins de lumière que ses concurrents. De même, il manque encore à sa gamme phare le mode nuit multi-images et les brillantes capacités de selfie des autres smartphones phares. Bien que les caméras de téléphone de Sony soient bien entre de bonnes mains, elles sont toujours difficiles à recommander à quiconque, à l’exception de ceux qui peuvent apprendre à aimer leurs caprices.

Les caméras de Sony sont bonnes, mais il leur manque encore des fonctionnalités auxquelles nous nous attendons comme standard de l’industrie.

Il y a cependant des signes de réelle promesse ici. La technologie à double ouverture du Xperia Pro-I et l’appareil photo à zoom périscope à double focale des modèles 1 III et 5 III sont vraiment d’excellentes inclusions pour la flexibilité de la photographie. Combinée à des capteurs d’image plus avancés et à des astuces logicielles améliorées, la série Xperia est très proche d’être une véritable force de la photographie. Si seulement Sony pouvait clouer les petits détails la prochaine fois.

Logiciel plus convivial

Robert Triggs / Autorité Android

En parlant d’appareils photo, les téléphones de Sony sont encore un peu un méli-mélo dans le département des applications. Bien que je sois reconnaissant qu’il n’y ait désormais qu’une seule application d’appareil photo pour les modes de prise de vue normaux et professionnels, il existe toujours des sous-applications uniques pour les modes portrait, panorama et vidéo au ralenti. Malheureusement, vous devez toujours prendre des photos à l’aide du déclencheur lorsque vous quittez le mode de base, uniquement pour respecter l’esthétique de l’appareil photo Alpha de l’application. C’est encore un peu brouillon.

De même, l’application Cinema Pro de Sony est une belle blague pour les vidéastes professionnels, mais sa nature impénétrable n’est pas une question de rire pour le reste d’entre nous. Ce n’est pas la gamme d’options avancées qui pose problème, même s’il serait bien que les fonctionnalités de base telles que la fréquence d’images ne soient pas limitées par l’application que vous utilisez. Non, le problème est que la mise en page a été conçue par quelqu’un qui n’a jamais utilisé de smartphone pour filmer. Sony refuse obstinément d’accepter les différences entre la façon dont les gens utilisent les appareils photo mobiles et professionnels, à son détriment.

Le logiciel de Sony n’a pas la cohérence de conception d’Apple ou de Samsung.

Ces plaintes s’étendent également aux logiciels de Sony de manière plus générale. Les applications Game Enhancer, News et Music de Sony ont à nouveau des apparences et des présentations complètement différentes qui font de l’apprentissage de chacune une corvée. Pendant ce temps, les applications désinstallables comme Facebook, Netflix, Tidal et bien d’autres semblent encore plus déplacées pour ces appareils haut de gamme. Tout cela est un peu décousu par rapport à l’expérience logicielle raffinée d’Apple, Google, Samsung et d’autres.

Guide de l’interface utilisateur Xperia : Tout ce que vous devez savoir sur le skin Android de Sony

Je ne suggère pas que Sony rabaisse son logiciel, car les fonctionnalités «pro» sont ce qui fait de la gamme Xperia ce qu’elle est. Mais ces fonctionnalités doivent être plus accessibles et mieux adaptées au facteur de forme du smartphone. Après tout, personne n’achète un Xperia simplement parce que l’application appareil photo ressemble à un Alpha (espérons-le). Ce sont les fonctionnalités et les caméras qui vendent les combinés. Sony pourrait gagner plus de fans en créant une identité mobile unique pour son logiciel, plutôt que de se moquer de ses autres marques.

Jeux PlayStation officiels

Robert Triggs / Autorité Android

La gamme Xperia de Sony propose déjà d’excellentes fonctionnalités pour les joueurs. Il existe une prise en charge intégrée du contrôleur DualShock, la configuration de l’application Game Enhancer et PS Remote Play pour apporter les jeux sur console à votre mobile. Malheureusement, le streaming de jeux PlayStation Now reste pour l’instant une exclusivité console et PC. Bien sûr, nous sommes plus que impatients de voir ce dernier arriver sur Android dès que possible et serions tous en faveur d’une annonce en 2022.

En pensant un peu plus avec nostalgie, pourquoi ne pas apporter des jeux PlayStation classiques directement à la gamme Xperia via l’émulation afin que vous puissiez également les jouer hors ligne ? L’émulateur tiers AetherSX2 est très prometteur, mais cela ne nous couvre que pour les titres PlayStation 2. Sony avait déjà des jeux PS1 fonctionnant sur le Xperia Play à l’époque, et il existe une sélection de classiques PSP et Vita qui seraient également parfaits pour les jeux en déplacement.

En rapport: Les meilleurs émulateurs pour Android pour jouer aux anciens favoris

S’il y a une chose qui manque au portefeuille multimédia du Xperia, c’est un lien solide avec sa marque de console. Avec des émulateurs impressionnants issus de développeurs à temps libre, Sony peut sûrement créer quelque chose de plus complet. Si vous écoutez Sony, faites un meilleur travail que l’émulateur N64 de la Nintendo Switch.

Vous nous dites : que voulez-vous voir de Sony en 2022 ?

Ce sont les cinq éléments clés que nous voulons voir des smartphones Xperia de Sony en 2022. Faites-nous savoir quel est, selon vous, le point le plus important à corriger l’année prochaine en votant dans notre sondage ci-dessous.

Que voulez-vous voir le plus de Sony en 2022 ?

0 voix

Tarifs plus compétitifs

NaN%

Support de mise à jour à long terme

NaN%

Caméras améliorées

NaN%

Logiciel simplifié

NaN%

Jeux Playstation

NaN%

Quelque chose que nous avons omis de la liste ? Dites-nous ce que vous aimeriez le plus voir de la gamme Xperia de Sony en 2022 dans les commentaires ci-dessous.

commentaires