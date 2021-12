5 choses que nous voulons voir des smartphones en 2022

Robert Triggs / Autorité Android

2021 a été une assez bonne année pour l’industrie des smartphones, car nous avons vu de plus en plus de marques proposer des engagements de mise à jour plus longs (dans une certaine capacité), des produits phares haut de gamme et abordables, des téléphones à petit budget de premier ordre et des capacités d’appareil photo améliorées.

Cependant, il y a toujours place à l’amélioration, et 2021 a définitivement vu quelques tendances que nous préférerions ne pas voir en 2022. Voici donc ce que nous voulons voir des smartphones l’année prochaine.

Des engagements de mise à jour meilleurs et plus larges

Samsung a lancé cette tendance en 2020 lorsqu’il a annoncé qu’un grand nombre d’appareils recevraient désormais trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité (correspondant à l’engagement traditionnel de Google). Ces appareils comprenaient des produits phares légèrement plus anciens, certains téléphones de milieu de gamme de la série Galaxy A et des appareils pliables.

OnePlus, Nokia, Vivo, Oppo et Xiaomi ont tous annoncé un engagement similaire envers les mises à jour du système d’exploitation cette année. Mais la vérité est que la plupart de ces marques l’ont utilisé comme un peu plus qu’une tactique de marketing, cette mise à jour ne s’appliquant qu’à leurs derniers téléphones haut de gamme. Cela a été particulièrement décevant dans les cas de Vivo et Xiaomi, car ils n’ont annoncé cette mise à jour que pour leurs produits phares H2 2022. Cela signifiait donc que la série Vivo X60 et les téléphones Xiaomi Mi 11 sortis plus tôt dans l’année n’entreraient pas dans l’action.

En d’autres termes, nous voulons voir ces marques apporter des engagements de mise à jour plus longs aux anciens modèles haut de gamme. Ce serait également formidable de voir des téléphones moins chers comme la série Redmi Note et la série Vivo V recevoir davantage de mises à jour du système d’exploitation.

En restant avec les mises à jour pendant une seconde, nous aimerions également que les entreprises fassent un meilleur travail pour publier des logiciels raffinés et relativement exempts de bogues. Xiaomi, OnePlus, Samsung et Google ont tous publié un logiciel buggy en 2021, soit via des mises à jour en direct ou des appareils préinstallés. Espérons que nous verrons moins de cas de ce genre se produire l’année prochaine.

Donnez-nous un choix pour les chargeurs groupés

Apple et la série iPhone 12 ont lancé la tendance à retirer le chargeur fourni, obligeant les consommateurs à s’équiper d’un nouveau chargeur. Cela a été suivi par Samsung et Google, qui ont choisi de laisser tomber le chargeur de la série Galaxy S21 et du duo Pixel 6.

L’excuse de la plupart de ces entreprises est que le chargeur a été retiré en raison de préoccupations environnementales. Mais il est difficile d’accepter que c’est la vraie raison pour laquelle les entreprises facturent un montant important pour ces accessoires en premier lieu.

Néanmoins, le lancement du Mi 11 chinois de Xiaomi a été un excellent exemple à suivre pour les entreprises. Le fabricant proposait des forfaits avec et sans chargeur, mais vous payiez quand même le même prix. Nous espérons donc voir Apple, Samsung et Google faire de même, ou simplement facturer des frais minimes pour un chargeur supplémentaire.

Meilleure prise en charge de la charge rapide

En restant avec les chargeurs, une tendance que nous avons observée au fil des ans a été pour les OEM Android de publier des téléphones et des chargeurs dotés de protocoles de charge rapide propriétaires. Ce n’est pas grave si les deux gadgets prennent en charge la charge rapide via des normes telles que USB-PD, PPS et Quick Charge. Mais nous avons vu quelques téléphones et chargeurs qui ne se chargent que rapidement via des protocoles propriétaires, revenant à une charge extrêmement lente de 10 W via les solutions alternatives susmentionnées.

Par conséquent, nous aimerions que les fabricants proposent une charge plus rapide via USB-PD, PPS et/ou Quick Charge s’ils insistent pour utiliser des normes propriétaires comme protocole principal. Ce serait formidable si davantage d’entreprises abandonnaient les normes propriétaires comme protocole principal lorsque PPS et Quick Charge ont tous deux fait des progrès importants ces dernières années.

Ce serait également merveilleux si des entreprises comme Google et Apple adoptaient une charge plus rapide en 2022. Nous ne voulons pas nécessairement dire adopter des vitesses de charge de 65 W ou plus. Mais même une augmentation de 30 W ainsi que la capacité de maintenir des vitesses de charge maximales constitueraient une amélioration par rapport à la série Pixel 6.

Plus de téléphones pliables sur les marchés mondiaux

En 2021, Xiaomi, Huawei et Oppo ont tous révélé que les pliables étaient des rivaux de Samsung. Malheureusement, ces pliables ne sont disponibles qu’en Chine, laissant Samsung comme la seule entreprise à proposer des téléphones pliables dans le monde.

Nous aimerions donc voir Xiaomi et Oppo amener leurs pliables sur les marchés mondiaux. Sinon, ce sera une autre année où Samsung dominera cet espace, et une autre année plus proche d’Apple apportant inévitablement son propre pliable à la table. Pour ce que ça vaut, Oppo dit qu’il vise à amener le Find N en Europe l’année prochaine, mais il n’y a pas de mot sur une fenêtre de lancement.

Abandonnez les caméras 2MP merdiques

L’une des tendances les plus décevantes de ces dernières années a été l’ajout d’une paire d’appareils photo 2MP aux téléphones, généralement un objectif macro et un capteur de profondeur. C’est une tentative assez transparente pour augmenter le nombre de caméras arrière afin que les marques puissent dire que leur dernier téléphone a une configuration de caméra triple ou quadruple.

Certains des téléphones utilisant deux capteurs arrière 2MP en 2021 incluent le OnePlus Nord N200, la série Redmi Note 10 et le Samsung Galaxy A12. Dans le cas de téléphones comme le Nord N200, l’appareil disposait d’un triple système de caméra arrière, la seule caméra vraiment utile étant le tireur principal.

Espérons que cette tendance se termine en 2022, car ces caméras 2MP sont de mauvaise qualité. En fait, Poco a déjà abandonné les deux caméras 2MP de son Poco M4 Pro au profit d’une double configuration arrière (caméras principale et ultra-large). L’appareil photo ultra-large peut prendre des photos macro de toute façon s’il est équipé d’une mise au point automatique, mais voici les fabricants qui utilisent des appareils photo macro de meilleure qualité s’ils insistent pour les avoir.

