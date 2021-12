5 choses que nous voulons voir des wearables en 2022

Jimmy Westenberg / Autorité Android

2021 a été une année pleine de croissance pour le marché des wearables. Google et Samsung ont lancé la plate-forme co-développée Wear OS 3. Garmin a sorti plusieurs appareils portables avec des compromis difficiles à trouver. Coros a lancé une montre avec une autonomie de 60 jours, aucune charge solaire requise. Mais pour autant de victoires que le marché des wearables a eu cette année, nous avons encore trouvé une poignée de domaines clés qui pourraient être améliorés au cours de la nouvelle année. Voici cinq choses que nous voulons voir des wearables en 2022.

1. Durée de vie de la batterie plus longue et de plusieurs jours

Vous saviez que cela allait être sur la liste à un moment donné. C’est un point si douloureux pour les vêtements modernes, cependant, que nous devions le mettre au sommet.

Certaines des montres intelligentes les plus populaires d’aujourd’hui – l’Apple Watch, le Samsung Galaxy Watch 4, ou tout ce qui exécute Wear OS d’ailleurs – ne peuvent vraiment durer qu’un jour environ avec une utilisation «normale». Ce n’est pas assez bon, et nous devrions nous attendre à plus de nos wearables.

Apple est le plus facile à choisir dans cette catégorie. La première Apple Watch a été évaluée pour 18 heures d’utilisation. L’Apple Watch Series 7, lancée sept ans après le modèle de première génération, est toujours conçue pour 18 heures d’utilisation. Bien sûr, il se charge plus rapidement et peut faire plus de choses, mais l’autonomie d’une journée n’est tout simplement pas une bonne expérience, surtout après avoir utilisé un appareil portable qui n’a pas besoin d’être rechargé tous les jours.

La durée de vie de la batterie est une caractéristique cruciale de la montre intelligente que certaines entreprises ignorent complètement.

Garmin, Huami, Coros, Xiaomi et Fitbit offrent tous une excellente autonomie sur leurs appareils. Les appareils portables basés sur le système d’exploitation en temps réel (RTOS) sont beaucoup plus économes en énergie que watchOS et Wear OS, mais ces plates-formes sacrifient souvent des fonctionnalités pour une durée de vie de la batterie plus longue.

C’est une décision malheureuse que les acheteurs de vêtements portables doivent prendre lorsqu’ils choisissent une nouvelle montre intelligente ou un nouveau tracker de fitness, mais nous espérons qu’il ne devra pas en être ainsi un jour. Apple et Google devraient se concentrer davantage sur la durée de vie de la batterie en 2022. C’est un argument de vente plus important qu’ils ne le pensent.

2. Concentrez-vous sur les applications associées

Un tracker de fitness ne se limite pas à un appareil portable que vous attachez à votre poignet. Beaucoup plus. La meilleure façon de découvrir les données que votre appareil portable collecte sur votre corps est d’ouvrir son application compagnon pour smartphone. Malheureusement, certaines entreprises traitent ces applications comme une réflexion après coup.

Selon l’entreprise qui fabrique votre wearable, vous pourriez avoir accès à une application qui regorge de fonctionnalités, de graphiques et d’informations utiles sur les tendances de votre santé. Ou bien, vous n’aurez peut-être accès qu’aux données de santé les plus élémentaires, présentées d’une manière difficile à comprendre ou manquant d’une manière ou d’une autre.

Nous avons eu plus que quelques maux de tête lors de l’examen des appareils portables cette année, principalement en raison du manque de fonctionnalités des applications compagnons de diverses marques ou du besoin d’un bon polissage. Les applications Huawei Health et Xiaomi Wear, par exemple, sont deux des applications les moins utiles lorsqu’il s’agit de partager vos données avec des services tiers.

Si vous voulez creuser dans les données enregistrées à partir de votre Huawei Watch GT 3, vous aurez un sacré mal à tirer quoi que ce soit d’utile hors des griffes de Huawei Health. Certes, l’application facilite l’affichage de certaines de vos données dans des graphiques et des tableaux faciles à lire, mais ce n’est pas la question. De nombreuses personnes préfèrent des services tiers comme Strava ou MyFitnessPal, et certaines entreprises ne vous permettent pas de partager quoi que ce soit avec ces services.

Ce ne sont pas seulement des problèmes d’exportation de données que nous avons rencontrés cette année. L’application Xiaomi Wear repensée est jolie, mais ne convient pas non plus aux utilisateurs de Xiaomi aux États-Unis. Il y a encore des problèmes de traduction et de conversion dans l’application aujourd’hui.

Même certaines des applications que nous louons le plus souvent ont de petits problèmes qui peuvent devenir des ennuis avec le temps. Les applications de Garmin et Coros offrent de nombreuses informations sur les données et des graphiques utiles, mais des mises en page gonflées et des éléments d’interface utilisateur déroutants peuvent rendre l’expérience frustrante.

3. Plus de transparence sur les capteurs de santé

Les trackers de fitness ne sont plus de simples podomètres ; ils peuvent tout suivre, de votre fréquence cardiaque à votre composition corporelle. Parfois, les entreprises s’emballent un peu trop avec les capteurs qui sont « chauds » en ce moment et ne suivent pas exactement la manière dont ils sont mis en œuvre.

En 2021, nous avons vu les oxymètres de pouls et les électrocardiogrammes (ECG) se généraliser. Le premier, en particulier, s’est frayé un chemin sur tout, des montres intelligentes haut de gamme au moins cher des trackers de fitness bon marché.

En effet, le suivi de vos niveaux d’oxygène dans le sang tout au long de la journée peut être utile pour certaines personnes, mais n’est probablement pas une nécessité pour la majorité des utilisateurs.

Le cas d’utilisation le plus avantageux des moniteurs SpO2 est peut-être pendant le suivi du sommeil, où les capteurs peuvent détecter les signes avant-coureurs potentiels de maladies graves comme l’apnée du sommeil. Malheureusement, de nombreux appareils portables vantant la SpO2 n’offrent que la forme la plus basique de suivi de l’oxygène dans le sang : des contrôles ponctuels manuels tout au long de la journée, même pas toute la journée ou automatiquement à certains moments de la journée, sans parler de la nuit.

Il est toujours important de lire les petits caractères concernant les ECG, les moniteurs SpO2 et d’autres capteurs de santé avancés.

Il n’est pas impossible de penser que certaines tactiques de marketing astucieuses pourraient inciter les acheteurs à penser qu’ils obtiennent un puissant capteur d’oxygène dans le sang qui rivalise avec celui de l’Apple Watch, alors qu’en réalité, ils obtiennent un simple capteur qui n’est guère plus qu’une nouveauté. . Pour cette raison, nous avons tendance à féliciter les entreprises qui se donnent la peine de faire certifier médicalement leurs capteurs avant de les commercialiser. Fitbit, Withings et Apple sont particulièrement bons à cet égard.

Nous avons également vu des tactiques de marketing trompeuses avec les ECG. La nouvelle Coros Vertix 2 intègre un moniteur ECG, mais n’enregistre en fait aucune donnée ECG. Il n’est utilisé que pour enregistrer la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) d’une minute, ce qui est utile mais pas ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu’ils voient le mot « ECG » sur une page de produit.

Ces choses peuvent ne pas sembler un gros problème pour la plupart des gens, mais le marketing peut être une chose délicate. Il est important d’être franc avec les acheteurs potentiels sur ce que certains capteurs de santé suivent réellement.

4. Moins de verrouillages écosystémiques

Personne n’aime que leurs produits technologiques soient enfermés dans le jardin clos d’une entreprise, quelle que soit la qualité de ses produits et services. Apple est le plus facile à critiquer en ce sens. Il n’autorise toujours pas les cadrans de montre tiers sur l’Apple Watch, et le portable ne peut pas non plus être associé à des téléphones Android. Les utilisateurs d’Apple ne connaissent que trop bien les verrouillages de l’écosystème. Cependant, nous avons vu plus de marques adopter la stratégie des jardins clos cette année que jamais auparavant.

La Samsung Galaxy Watch 4 était l’une des meilleures montres intelligentes lancées cette année, en partie grâce à la nouvelle interface fluide Wear OS 3 de Google et Samsung. Certaines fonctionnalités ne sont tout simplement pas disponibles si vous ne possédez pas de téléphone Samsung. Les utilisateurs non Samsung ne peuvent pas accéder à l’application Samsung Health Monitor, qui active le moniteur ECG de la Galaxy Watch 4, une fonctionnalité qui est fortement annoncée sur la page produit de la Galaxy Watch. La surveillance de la pression artérielle est également indisponible si vous n’avez pas de téléphone Samsung.

Nous ne pouvons pas non plus oublier l’absence de Google Assistant sur la Galaxy Watch 4. Même quatre mois après le lancement de la montre, les utilisateurs ne peuvent toujours accéder qu’à l’assistant vocal Bixby beaucoup moins performant de Samsung. Cela est probablement dû aux droits exclusifs de Samsung sur Wear OS 3 jusqu’à la mi-2022. En parlant de cela, les appareils Wear OS 3 ne pourront être couplés qu’avec des téléphones Android, pas avec des iPhones – une autre limitation malheureuse à laquelle les utilisateurs d’appareils Wear OS 2 n’ont pas à faire face.

La nouvelle Watch GT 3 de Huawei est également un matériel fantastique, mais encore une fois, elle comporte un certain nombre de limitations en fonction du système d’exploitation de votre smartphone. Les utilisateurs d’iOS ne peuvent étrangement que télécharger des cadrans de montre gratuits, mais pas les acheter. Certaines fonctionnalités cruciales telles que les paiements NFC via l’application Wallet, la nouvelle fonctionnalité Healthy Living Shamrock, les appels MeeTime et l’assistant vocal de Huawei sont inaccessibles selon le smartphone que vous utilisez. Votre meilleur pari est d’utiliser un téléphone Huawei avec l’une des montres intelligentes de Huawei, mais même dans ce cas, certaines de ces fonctionnalités sont toujours exclusives à la région.

Des limitations comme celles-ci sont quelque chose que nous attendons des appareils portables de nos jours, malheureusement, mais nous espérons que cela changera en 2022.

5. Maîtrisez vos câbles de charge

L’industrie de la technologie a débattu tout au long de 2021 pour savoir si les entreprises devraient ou non inclure des câbles de charge avec leurs smartphones. Après tout, la plupart des gens possèdent au moins un ou deux câbles USB-C, alors pourquoi ajouter au problème croissant des déchets électroniques dans le monde en incluant un autre que vous pouvez ou non utiliser ?

La conversation est un peu différente dans le monde des wearables. Entreprises toujours inclure un câble de charge d’un certain type avec leurs montres intelligentes ou leurs trackers de fitness. Mais le câble de charge n’est pas toujours standardisé entre les appareils des entreprises, et il n’y a certainement pas de câble de charge standardisé entre les fabricants.

Fitbit est probablement le pire contrevenant à cet égard. L’achat d’un nouveau Fitbit nécessite généralement que vous utilisiez le même câble que celui fourni dans la boîte avec votre tracker. Le Fitbit Sense et la Versa 3 utilisent des câbles de charge différents de ceux des Versa, Versa Lite et Versa 2 d’origine. Le câble de charge du Fitbit Charge 5 est différent de celui du Charge 4, qui est différent du Charge 3 (et ainsi de suite). Idem avec l’Inspire 2, Luxe et d’autres trackers de fitness de base. Si Fitbit sort un nouveau portable, ils concevront un nouveau câble de charge autour de celui-ci. Pas bon pour l’environnement, Fitbit !

Xiaomi est dans un bateau similaire, bien qu’il ne change de câble de charge que toutes les quelques générations.

Toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Toutes les montres Apple utilisent le même câble de charge magnétique. Les montres Fossil et Skagen utilisent également les mêmes câbles. Il en va de même de (la plupart) des montres Garmin et des appareils portables Coros.

Dans un monde parfait, nous aurions un câble de charge portable standard sur tous les appareils de l’entreprise. C’est probablement trop demander, donc à tout le moins, nous demandons à Fitbit, Xiaomi et à d’autres fabricants notables de vêtements de s’en tenir à un seul câble de charge.

Vous nous dites : que voulez-vous voir des wearables en 2022 ?

Ce sont nos plus gros reproches à propos des wearables en 2021 et de ce que nous espérons voir de certains appareils en 2022. Avons-nous rencontré l’une de vos principales plaintes ? Si c’est le cas, votez dans le sondage ci-joint. Nous aimerions connaître votre avis sur la direction que devrait prendre le marché des vêtements portables au cours de la nouvelle année.

Bien sûr, s’il y a autre chose que vous voudriez ajouter, dites-le dans les commentaires.

