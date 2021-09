5 choses que vous ne saviez pas sur Ansu Fati

28/09/2021 à 00h13 CEST

pari

Ansu Fati est le grand espoir des supporters du FC Barcelone après la Le départ de Leo Messi Tous les regards sont tournés vers un footballeur d’à peine 18 ans qui a cassé la porte il y a une saison, mais qui a dû subir quatre interventions chirurgicales pour réparer son genou gauche après avoir subi une déchirure au ménisque. Le joueur a mis plus de temps que prévu à récupérer et a par conséquent raté l’Eurocup et les Jeux Olympiques, où il avait un ticket réservé comme ses contemporains Pedri, Unai Simón ou Pau Torres. Ci-dessous, nous passons en revue quelques détails que vous ne saviez pas sur la vie de la nouvelle idole de Barcelone :

1. IL EST EN EFFET QUARTIER DE SÉVILLE

C’est vrai, l’usine qui a fait émerger des talents aussi précoces que Sergio Ramos, Jesús Navas ou l’infortuné José Antonio Reyes est à l’origine des premiers pas d’Ansu Fati dans le football. Sa famille a déménagé dans la ville sévillane de Herrera et là, il a été découvert par les éclaireurs de Séville. Il a joué dans l’académie des jeunes de Séville jusqu’à l’âge de 10 ans lorsque le Barça a décidé de le recruter pour La Masía.

2. À 13 ANS LE TIBIA ET LA FIBA ​​​​FRACTURÉS

C’était le premier revers dans la carrière d’un Ansu Fati qui émergeait déjà dans les catégories inférieures du Barça en jouant contre des enfants bien plus âgés que lui. L’événement a eu lieu le 13 décembre 2015 dans un derby contre l’Espanyol et il était, comme maintenant avec son genou, 10 mois sans jouer. La jambe qui a été endommagée était la bonne et il s’est remis d’une blessure qui détruit généralement la carrière de nombreux footballeurs.

3. IL ÉTAIT À 18 JOURS DE BATTRE UN RECORD EN 1941

Plus précisément, le record du plus jeune débutant avec le maillot de Barcelone détenu par Vicenç Martínez Alama, qui l’a fait avec le club dans l’après-guerre à une époque de crise culé. Ansu Fati a fait ses débuts avec Ernesto Valverde dans la première équipe six jours plus tard, il a marqué contre Osasuna, devenant le troisième plus jeune réalisateur de toute l’histoire de la Ligue en marquant à 16 ans et 304 jours. Seuls Fabrice Olinga et Iker Muniain le surpassent.

4. UN CHEMIN TORTUEUX JUSQU’À ATTEINDRE LE 10

Ansu Fati a porté le 31, le 22 et enfin le 10 à Barcelone. Le joueur d’origine bissau-guinéenne a cependant également défendu d’autres numéros tout au long de sa carrière comme les numéros 11, 15, 17 ou 18 entre le Barça et l’équipe espagnole. Maintenant, le “10” de Messi a été demandé parce qu’il veut des rayures et des responsabilités. Rappelons que le joueur entretient une relation étroite avec l’Argentin, ayant été représenté par son frère Rodrigo au début de sa carrière.

5. ET A LA FISIO DES ÉTOILES COMME RÉCUPÉRATION

S’il existe un kinésithérapeute connu dans le monde du sport pour ses méthodes miraculeuses, c’est bien Joaquín Juan. L’Estrémadure est connu pour avoir été l’homme qui a prolongé les brillantes carrières de Pau Gasol ou de Cristiano Ronaldo. Ansu Fati, par l’intermédiaire de son agent Jorge Mendes, n’a pas hésité à contacter le meilleur récupérateur d’Espagne pour revenir à son plus haut niveau en faisant la récupération… à Madrid !!!