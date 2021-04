5 choses qui devraient être supprimées dans les voitures modernes | Moteur

Certains aspects des voitures modernes devraient être évalués et peut-être éliminés aujourd’hui, n’est-ce pas?

Vous avez sûrement entendu à de nombreuses reprises que tous les temps dans le passé étaient meilleurs, et la vérité est que parfois cela peut être appliqué dans le secteur automobile. Et c’est que, bien qu’il soit vrai que bon nombre des nouveautés apportées par la voiture contemporaine sont nécessaires et utiles, il y a certains points qui ne finissent pas par être aussi importants ou sûrs qu’ils le devraient.

Avec cette prémisse, aujourd’hui nous vous apportons 5 choses que nous éliminerions de la voiture moderne car ils ne sont pas si décisifs et, dans certains cas, même dangereux car ils sont une distraction majeure pour le conducteur.

Boutons tactiles

On ne sait pas très bien pourquoi, mais ces derniers temps les marques ont eu recours à un courant extrêmement minimaliste à l’intérieur de la voiture. Nous le reconnaissons, une cabine avec tout ce qui est réduit au maximum est très belle et beaucoup plus propre, mais elle n’est pas aussi sûre ni aussi ergonomique que beaucoup la peignent.

Et nous en avons assez de devoir quitter la route des yeux pour pouvoir augmenter le volume ou réguler la climatisation au moyen d’un bouton tactile, des fonctions qui, jusqu’à il n’y a pas longtemps, étaient sous le coup de la roulette physique.

Écrans et plus d’écrans

Maintenant le tout écran Il est également très à la mode, une autre ressource qui est également spectaculaire à regarder mais qui n’est pas aussi utile qu’il n’y paraît. Et c’est qu’avec cette application de mille et un écrans tactiles dans la cabine, nous sommes exposés à deux scénarios: quitter à nouveau la route des yeux pour appuyer sur le bon bouton et devenir fou en cherchant dans d’innombrables menus les fonctions qui devraient être à nos doigts rapidement et facilement.

Assistants de conduite

Il est vrai que la voiture d’aujourd’hui a des mesures de sécurité importantes qui sont très utiles, comme l’avertissement d’angle mort. Cependant, il y en a d’autres qui sont quelque peu désespérés d’être trop intrusifs dans son fonctionnement, comme le changement de voie involontaire.

Et c’est qu’il agit brusquement dans certaines manœuvres dans lesquelles on retire le clignotant à l’avance ou simplement au minimum qu’on marche légèrement sur la ligne, provoquant un pivot considérable qui, s’il est pris au dépourvu, peut être dangereux.

Frein à main électrique

On sait que l’espace et le confort sont économisés, mais il est exaspérant à certains moments de ne pas avoir frein à main manuel à vie. Désormais, les firmes parient sur un bouton qui, bien qu’il soit plus confortable, sa fonction est soumise à un système électrique qui peut tomber en panne provoquant une situation assez compliquée.

Climatisation intégrée

Un autre passe-temps est entrer dans le système de climatisation sur l’écran lui-même. On le sait, ça fait gagner de la place et le design est amélioré, mais on ne veut pas entrer dans mille menus différents pour pouvoir baisser ou augmenter la température, quand c’est aussi simple que de placer deux petites roues, surtout quand les assistants vocaux le font ne fonctionne pas assez bien pour passer ces fonctions dans un contexte extrêmement inconfortable.

Cet article a été publié dans Top Gear par Javier López.