5 choses surprenantes qui transforment votre assurance maladie sans numéraire en un cauchemar

Mais choisir une assurance maladie sans numéraire est plus facile à dire qu’à faire.

Par Mathilde Giglio

Au cours de l’EX21, l’assurance maladie a connu une croissance de 13,3% des primes directes brutes (PIB). Et l’opportunité du marché de l’assurance individuelle en ligne devrait atteindre 1,25 milliard de dollars d’ici l’exercice 25

Même les personnes qui se méfiaient des compagnies d’assurance et dépendaient de leurs économies personnelles pour payer leurs dépenses médicales avant la pandémie ont appris que leurs économies personnelles sont largement insuffisantes pour les urgences médicales.

En tant que tel, il existe une demande accrue pour une assurance sans numéraire qui peut offrir une protection suffisante contre les frais médicaux imprévus. Mais choisir une assurance maladie sans numéraire est plus facile à dire qu’à faire. Outre les suspects habituels comme la quote-part, les franchises, les sous-limites et le plafonnement du loyer des chambres, il existe des boules de courbe qui peuvent exposer votre solde bancaire à plonger dans le rouge.

OPD

Plus de 60% de vos dépenses de santé sont attribuées aux dépenses du service ambulatoire (OPD) telles que les visites chez le médecin, le paiement des ordonnances et des tests de diagnostic. Selon les rapports, les Indiens consultent un médecin en moyenne trois fois par an et un test de diagnostic est prescrit toutes les 3,5 consultations.

Selon la 75e enquête sur la santé de l’ONS, les personnes qui n’ont pas besoin d’hospitalisation sont 122 fois plus nombreuses que celles qui en ont besoin dans les zones urbaines de l’Inde.

Pourtant, la plupart des régimes d’assurance sont toujours souscrits pour couvrir les frais d’hospitalisation, ce qui signifie que vous payez des primes tout en dépensant une grande partie de vos économies en dépenses de santé.

Les compagnies d’assurance proposent désormais des couvertures santé avec OPD. Mais il y a soit des plafonds sur les dépenses annuelles, soit une introduction de la quote-part. Tout cela avec une augmentation de votre prime par rapport à la prime payée uniquement pour l’IPD. Choisissez donc un plan qui vous offre une couverture OPD suffisante.

Non à payer

L’IRDAI dispose généralement d’une liste pouvant aller jusqu’à 200 éléments de dépenses non payables ou non médicales qu’il exonère du paiement des compagnies d’assurance. Par exemple, une écharpe de bras, un masque, des poches à urine, des draps propres, un laissez-passer de visiteur, un dossier médical, etc. Tout cela doit être pris en charge par le patient ou sa famille pendant l’hospitalisation. En moyenne, ces dépenses représentent 10 % de votre facture d’hôpital. Mais nous les avons vus grimper jusqu’à 50 % pendant la pandémie.

Les compagnies d’assurance s’efforcent de réduire la liste des non-payables pour séduire les consommateurs et réduire le pourcentage de dépenses supportées par le patient.

Frais d’ambulance

Les frais d’ambulance sont à la charge de la compagnie d’assurance, mais même les meilleurs régimes d’assurance ne couvrent les frais d’ambulance que jusqu’à Rs 10 000. Appeler une ambulance dans une ville comme Bangalore coûte environ Rs 2000 pour les 10 premiers kilomètres et Rs 120 par kilomètre supplémentaire avec des frais d’attente de Rs 250 par heure.

Environnement hospitalier non contrôlé

Personne ne peut prédire avec précision ce que vous finirez par dépenser après votre entrée à l’hôpital. Une visite médicale régulière peut faire suite à une série de tests inattendus, une chirurgie avec une ligne de traitement standard peut entraîner des complications faisant grimper le coût final.

Une décision non calculée dans le choix de la somme assurée peut vous amener à payer des frais surprises à l’hôpital dont votre compagnie d’assurance ne peut être tenue pour responsable.

Vous souscrivez une assurance maladie pour le pire des cas, donc si vous pouvez vous permettre une prime plus élevée, vous devriez opter pour une somme assurée élevée. La plupart des experts en finances personnelles recommandent une couverture santé minimale de Rs 5 lakh ou au moins 50% de votre revenu annuel.

Votre style de vie actif

Il est ironique qu’un mode de vie actif puisse avoir un impact négatif sur votre expérience à l’hôpital. Mais voici pourquoi cela pourrait arriver. Tous les régimes d’assurance maladie ont des exclusions permanentes pour les blessures résultant d’activités sportives ou aventureuses. Donc, si vous êtes actif et aimez prendre des risques, mieux vaut garder de la monnaie supplémentaire dans votre poche.

Le diable est dans les détails lors du choix d’une couverture santé pour vous et votre famille. Investir dans une couverture qui peut protéger vos finances contre l’inflation médicale est plus important que jamais.

(L’auteur est le COO et co-fondateur d’Even. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.