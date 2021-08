5 Chromebooks pas chers parfaits pour le retour au nouveau cap | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très faciles à utiliser, alimentés par batterie, sécurisés et à mise à jour automatique.

Bien qu’il semble peu probable que nous reprenions une année scolaire en étudiant à domicile avec des appels vidéo, nous avons appris à quel point il est important d’avoir un ordinateur à la maison pour pouvoir l’utiliser en cas de besoin, mais surtout que le les petits ont le leur.

Si vous souhaitez disposer d’un ordinateur portable sécurisé et très simple d’utilisation pour vos enfants ou toute personne qui ne souhaite pas se compliquer la vie, Les Chromebooks sont la solution parfaite.

Ces 5 ordinateurs portables Chromebook que vous pouvez trouver en vente en ce moment sur Amazon. Ils sont portables, configurés en quelques minutes, se mettent à jour et sont basés sur le navigateur Chrome.

Ils ont des haut-parleurs, une webcam et même la possibilité d’installer des applications Android. Il a également la possibilité d’ajouter des contrôles parentaux, quelque chose de très important pour les plus petits.

Toutes les options que nous soulignons sont en vente et aucun ne dépasse 300 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : Asus Chromebook Z14

Chromebook avec un écran HD de 14 pouces, un processeur Intel Celeron N3350, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage parfait pour les étudiants.

Un ordinateur portable Chromebook assez populaire parmi les options disponibles aujourd’hui est celui-ci Chromebook Z14 d’Asus. C’est un portable 14 pouces c’est de moins en moins cher à chaque fois.

Il dispose d’un processeur Intel Celeron N3350, de 4 Go de RAM, de 32 Go de stockage EMMC qui suffisent à l’utilisation de ces ordinateurs, car ils sont basés sur la sauvegarde de tous vos documents et fichiers dans le cloud.

Il a une bonne taille d’écran, est rapide à déplacer Chrome OS et est également très bon marché.

Son prix n’est que de 229,99 euros sur Amazon et compte avec livraison gratuite.

Option tablette PC : Chromebook Lenovo IdeaPad Duet

Chromebook 2-en-1 qui utilise le format Microsoft Surface avec la polyvalence et la légèreté d’un Chromebook. Avec écran de 10,1 pouces et 128 Go de stockage

est Chromebook Lenovo IdeaPad Duet Il se caractérise par être une option à la fois portable et tablette avec Chrome OS.

Il a un écran de 10,1 pouces, il n’est donc pas très grand comme ordinateur portable, mais pour les plus petits, c’est une taille parfaite. Le clavier avec trackpad peut être détaché et ainsi utiliser l’écran comme une tablette.

Il possède un processeur MediaTek P60T, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il est disponible sur Amazon pour seulement 268 euros, une offre récente avec une remise de 61 euros.

Le plus populaire : Chromebook Acer 314

Cet ordinateur a Chrome OS comme système d’exploitation, un processeur Intel Celeron N4020 et 4 Go de RAM. C’est l’un des nouveaux Chromebooks de Google.

Parmi les Chromebooks les plus vendus se trouve ce Chromebook Acer 314. C’est un ordinateur portable avec un écran HD de 14 pouces qui reste avec des caractéristiques techniques simples, mais suffisantes pour un ordinateur ChromeOS.

Il possède un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage eMMc. Il n’a pas beaucoup de capacité, mais c’est suffisant pour son utilisation habituelle.

Sur Amazon, son prix baisse à nouveau et est déjà à 285 euros.

L’option convertible : Acer Chromebook Spin 311

Acer Chromebook Spin 311 pour 274 € sur Amazon

Pour les fans d’ordinateurs portables avec des écrans transformables en tablette, ce Acer Chromebook Spin 311 c’est ce que tu cherchais. Il est également compact et léger.

Ce portable dispose de 3 formats, en portable, en pupitre et en mode tablette. L’écran est tactile avec une taille de 11,6 pouces en résolution HD. À l’intérieur, il utilise un processeur MediaTek MT8138, 4 Go de RAM et un stockage eMMc de 32 Go.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 274 euros avec la livraison gratuite.

14 pouces : Chromebook HP 14a

Ces ordinateurs portables HP Chromebook 14a C’est une option qui attire beaucoup l’attention. En plus d’avoir un bon écran de 14 pouces, ils l’ont équipé de 2 ports USB-C, d’un lecteur de carte microSD et d’un traditionnel port USB supplémentaire.

Il utilise un processeur Intel Celeron N4020 et dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC.

Ce modèle est disponible sur Amazon pour 299 euros.

Ces ordinateurs portables Chromebook sont parfaits pour les étudiants et les personnes qui souhaitent simplement l’allumer, se connecter à Internet, travailler et oublier les mises à jour ou les applications grâce à la puissance du navigateur Chrome.

