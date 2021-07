5 climatiseurs portables bon marché et à expédition rapide qui vous permettront d’obtenir avant la vague de chaleur | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec l’arrivée imminente d’un front de chaleur africain, la moitié de l’Espagne est en alerte rouge pour les températures élevées, ce qui rend très difficile de trouver de la climatisation à bon prix, même si certaines restent.

Comme vous le savez probablement déjà, une masse d’air chaud approche qui déclenchera la température dans toute la moitié sud de la péninsule ibérique, dépassant 47º dans certaines régions, quelque chose de jamais vu auparavant dans des villes comme Murcie ou Alicante.

Il est pratiquement obligatoire pour la santé de prendre des mesures, d’acclimater le foyer si vous allez vous y réfugier pendant ces jours, chose qui arrive forcément dans de nombreux cas pour allumer la climatisation… si vous en avez.

Si vous ne l’avez pas, Il est difficile d’en trouver un qui soit à un bon prix et avec la livraison gratuite, mais certains sont portables, et avec une livraison entre 24 et 72 heures ouvrables, plus ou moins la durée de la canicule.

Dans d’autres cas, vous pouvez choisir de récupérer dans un magasin physique, encore mieux, puisque vous vous assurez à 100% que votre climatiseur portable est installé et prêt à vous débarrasser des heures les plus chaudes.

Ce sont cinq modèles avec expédition immédiate ou retrait en magasin qui sont à un prix avantageux et ont des unités disponibles.

Olimpia Splendid 01913 Dolceclima Compact : livraison à domicile et prix abordable

Voir l’Olimpia Splendid sur Amazon

Nous commençons avec un climatiseur portable réussi sur Amazon qui a la livraison gratuite en 24 heures ou moins, en fonction bien sûr de l’heure à laquelle vous commandez.

C’est un Olimpia de 2000 frigories, avec une capacité de refroidissement suffisante et idéal pour des pièces de 20-30 m2 que vous pouvez acheter pour seulement 269 euros, frais de port inclus. Malgré la forte demande, il reste très bon marché.

Un point très en sa faveur est qu’en plus d’une livraison rapide à domicile, il est basse consommation, avec la certification énergétique A.

Avec la nouvelle facture d’électricité qui monte en flèche, cela pourrait en faire le meilleur climatiseur portable à acheter en ce moment.

OK OAC 2111 ES : ramassage en magasin pour la vitesse

Voir la climatisation OK dans Media Markt

Si vous préférez opter pour la climatisation et l’avoir le plus tôt possible, il existe une autre option : Media Markt. Ce magasin vend plusieurs modèles que vous pouvez acheter et retirer directement dans la zone de commande.

De cette façon, en achetant en ligne et en collectant, vous vous assurez que lorsque vous arrivez au magasin tout est prêt et les unités n’ont pas été épuisées.

Ce modèle particulier coûte 199 euros, l’un des moins chers. Il a 1750 frigories, moins que l’Olimpia mentionné ci-dessus, bien qu’il coûte aussi beaucoup moins cher.

Comme les autres, il ne nécessite pas d’installation. Il suffit de fixer le tube extracteur à la fenêtre.

Hisense APC09 : haute capacité de refroidissement et faible consommation

Ce modèle que Media Markt vend 249 euros est un point intermédiaire entre les deux précédents : il atteint les 2 200 frigories et est basse consommation, pas mal.

De plus, vous pouvez également le récupérer gratuitement dans les magasins, afin que tout soit fait et prêt pour que vous n’ayez pas chaud dans les prochains jours.

Il est livré avec une télécommande et vous pouvez le programmer 24h à l’avance, quelque chose qui permet également d’économiser de l’énergie.

Cecotec Forceclima 7350 Touch Smart : idéal pour les petites pièces

Voir Forceclima 7350 au Cecotec

Si vous passez la plupart de votre temps dans une petite pièce, ce modèle de l’espagnol Cecotec est une bonne option.

Son prix, 236 euros, est assez compétitif. Il dispose également de 2 700 frigories, ni plus ni moins.

Le pack comprend le tube extracteur que vous devez absolument placer avant de l’allumer.

Cecotec Forceclima 9050 : puissance et débit d’air comme peu d’autres

Ce climatiseur portable peut refroidir des pièces jusqu’à 25 mètres carrés. Il dispose de 2270 frigories et est facile à installer. C’est aussi un déshumidificateur.

Ce modèle est adapté pour un refroidissement rapide jusqu’à 25 m2, ce qu’il fait grâce à un débit d’air de 350 m3 par heure, un chiffre qui reste impressionnant.

Les frigories sont de 2 200, largement suffisantes pour tout appartement de taille moyenne tout en conservant une consommation plus ou moins modérée.

Pour les 269 euros que ça coûte dans la boutique officielle Cecotec, ça vaut largement le coup, surtout pour l’expédition express rapide entre 24 et 72 heures.

