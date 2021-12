5 compétences dont vous avez besoin pour obtenir un poste de développeur | Vie

La rareté de la main-d’œuvre dans l’industrie technologique a créé un énorme besoin de personnes formées possédant des compétences logicielles spécifiques.

HackerRank, un site Web qui Des entreprises comme Amazon, Facebook ou Stripe recherchent des candidats potentiels, a révélé à Business Insider le 5 compétences principales que les entreprises technologiques recherchent en ce moment.

Les compétences les plus demandées incluent les langages de programmation populaires, mais aussi d’autres compétences orientées logiciel, telles qu’un logiciel de services financiers.

HackerRank a compilé les données de test pour l’année à ce jour, mesurées sur sa clientèle de 2 600 entreprises et 16 millions de développeurs.

Dans l’ensemble, la liste indique que les entreprises recherchent principalement des personnes ayant des compétences en gestion de données.

De la capacité de gérer la visualisation des données à la modélisation et au nettoyage plus complexes des données, selon Vivek Ravisankar, PDG de HackerRank.

Ici vous avez le 5 Top Skills Tech que les femmes recherchent sur le site de recrutement de HackerRank.

SQL

Les développeurs utilisent souvent SQL pour organiser et gérer plusieurs ensembles de données, ce qui est essentiel dans l’analyse des informations.

Avec Java et Python, SQL est l’un des langages de programmation les plus utilisés au monde. De plus, il est également plus facile à apprendre par rapport à d’autres langues.

Alors que les entreprises collectent plus de données, SQL est une compétence essentielle dont les entreprises ont besoin pour naviguer et organiser les informations, explique Ravisankar.

Aptitude

Aptitude est un logiciel de services financiers qui aide les directeurs financiers à gérer les budgets et les revenus de l’entreprise. Ce logiciel est utilisé par les principales sociétés Fortunte 500 telles que Deloitte, KPMG, Oracle ou Accenture.

Les entreprises recherchent des candidats capables de combiner connaissances financières et logiciels. Les départements financiers, malgré leur réputation d’être une industrie plus traditionnelle, poussent à automatiser certains processus manuels comme la comptabilité et l’audit.

« Nous voyons des entreprises dans des secteurs plus traditionnels comme les services financiers, la vente au détail, les soins de santé, se transformer toutes en entreprises technologiques », explique Ravisankar.

API REST

Les entreprises utilisent souvent des API REST pour gérer les données entre le Web et le logiciel back-end.

Une API, ou interface de programmation d’applications, sert d’intermédiaire entre 2 autres programmes pour échanger des informations. Par exemple, envoyer un message en ligne utilise une API.

REST signifie Representational State Transfer. C’est un système informatique dans lequel les développeurs peuvent créer des API. REST est un cadre populaire dans la gestion des données, il est donc clair pour Ravisankar qu’il s’agit d’une compétence populaire parmi les entreprises.

« Beaucoup d’entreprises demandent un degré beaucoup plus élevé de compétences en cloud et à cause de cela, elles collectent des quantités massives de données au fil du temps, il y a donc beaucoup d’améliorations et de rééchelonnement autour de la science des données. « , révèle Ravisankar à Business Insider.

Java

Java, qui évolue à partir d’un ancien langage de programmation appelé Oak, est un langage orienté objet qui permet de réutiliser le code, créé par Sun Microsystems, propriété d’Oracle. Il est couramment utilisé pour les projets de développement back-end, les applications de bureau et mobiles, les bases de données, etc.

Java ressemble beaucoup à C, C ++ et C # et est populaire auprès des développeurs et du personnel d’embauche. Le premier poste sur la liste Glassdoor 2021 des meilleurs emplois en Amérique est un développeur Java, avec plus de 10 000 offres d’emploi.

Java est particulièrement utile dans les services financiers, c’est pourquoi il reste une compétence populaire parmi les entreprises, ajoute Ravisankar.

CSS

CSS, ou Cascading Style Sheets, est un langage de codage utilisé pour ajouter des couleurs, des mises en page et des polices à un site Web. CSS et HTML sont couramment utilisés dans le développement Web pour aider les programmeurs à concevoir des pages interactives.

CSS est fréquemment utilisé dans le développement d’applications frontales, telles que des applications ou des sites Web destinés aux utilisateurs, ce qui le rend populaire auprès des entreprises, selon Ravisankar. Toutes les entreprises se transforment en une sorte d’entreprise technologique, c’est pourquoi les compétences en développement front-end sont de plus en plus demandées, dit-il.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz.