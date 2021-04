5 conseils clés sur les cartes de crédit pour les débutants pour éviter le règlement de la dette

L’utilisation des cartes de crédit peut vous aider à surmonter le resserrement immédiat des fonds, mais elles doivent être traitées avec précaution.

En plus d’avoir un impact sur nos vies, la pandémie de coronavirus exerce également une pression sur les finances personnelles des individus. Si certaines entreprises ont eu recours à des réductions de salaire, d’autres ont réduit leur effectif. Même les travailleurs indépendants, en fonction des revenus de leur entreprise, voient leurs revenus diminuer en raison des verrouillages et des mouvements limités dans le pays.

Dans de telles circonstances, les dépenses de base du ménage, y compris les dépenses liées aux objectifs à long terme tels que l’éducation des enfants, le mariage, etc., doivent encore être couvertes. Parfois, il y a un besoin pressant de remplacer les biens de consommation et autres produits électroniques quotidiens dans la maison. Avec des ressources limitées ou restreintes, on recourt souvent à l’utilisation des cartes de crédit.

L’utilisation des cartes de crédit peut vous aider à surmonter le resserrement immédiat des fonds, mais elles doivent être traitées avec précaution. Toute mauvaise gestion des cartes de crédit peut se transformer en un lourd fardeau de la dette qui peut devenir trop coûteux à entretenir. En fin de compte, dans un tel cas, il faut opter pour le règlement de la dette, mais le profil de crédit est affecté négativement.

Il existe une limite de dépenses par carte de crédit que vous obtenez lorsqu’une carte vous est émise. Essayez de ne pas épuiser la limite chaque mois, car cela pourrait avoir un impact sur votre pointage de crédit, surtout s’il y a un report des cotisations.

De même, il existe quelques autres conseils cruciaux sur les cartes de crédit pour les débutants afin d’éviter le règlement de la dette à tout moment à l’avenir.

1. Payer le montant total à la date d’échéance

Il est important de ne pas reporter les frais de carte de crédit. Cela signifie, payer le montant total impayé à la date d’échéance. Bien qu’il soit obligatoire de ne payer que 5% du montant dû chaque mois, évitez autant que possible d’effectuer des paiements partiels. Le report du solde impayé au prochain cycle de facturation entraînera un taux d’intérêt de 3 à 4% sur une base mensuelle. Si vous continuez à rouler et effectuez simultanément de nouveaux achats chaque mois, la partie des intérêts peut gonfler et bientôt on tombera dans un piège de la dette.

2. EMI ou transfert de solde

Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer un paiement intégral de la facture et surtout si le montant dépensé pour un ou deux articles est élevé, demandez à l’émetteur de la carte de crédit de le convertir en EMI. En vous convertissant à EMI, vous finirez par payer beaucoup moins que ce que vous auriez payé comme frais de carte de crédit normaux. Vous pouvez également transférer le montant impayé sur une autre carte de crédit à un taux d’intérêt réduit. Cela n’est possible que si vous possédez plusieurs cartes.

3. Aucune période sans intérêt

En règle générale, il y a une période sans intérêt sur les achats effectués avec la carte de crédit. Il peut être aussi bas que 18 jours et peut même aller jusqu’à plus de 45 jours. Cependant, il y a un gros problème avant de pouvoir en profiter. Afin de bénéficier d’une période sans intérêt, le montant restant dû doit être nul. Ainsi, si vous reportez un certain montant à la facturation du mois prochain, il n’y a pas de période sans intérêt sur les nouveaux achats.

4. Débit automatique de votre compte

En règle générale, les frais de retard et les intérêts de retard de paiement sont très élevés. Pour vous assurer d’effectuer vos paiements à temps, optez pour le prélèvement automatique. En donnant des instructions permanentes à votre banquier, le montant total de la facture de carte de crédit sera automatiquement déduit de votre compte bancaire à la date d’échéance. Il existe une autre option pour ne payer que 5 pour cent, mais il vaut mieux payer intégralement les cotisations impayées.

5. Évitez les retraits d’espèces

Bien que les dépenses effectuées sur une carte de crédit s’accompagnent d’une période sans intérêt, un tel avantage n’existe pas dans le cas de retraits d’espèces. Vous pouvez utiliser des cartes de crédit pour retirer de l’argent aux guichets automatiques, mais les intérêts commencent à s’accumuler dès le premier jour dans la plupart des cartes. Le retrait d’espèces sur la carte de crédit ne s’accompagne pas d’une période sans intérêt. Il pourrait y avoir des frais uniques plus les frais d’intérêt qui commencent dès le premier jour jusqu’à ce que vous remboursiez le montant. Évitez-le simplement à moins d’être pressé pour des fonds à court terme pour un événement d’urgence.

