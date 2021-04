5 conseils d’auto-soins pour les travailleurs médicaux de première ligne et les soignants

Qu’il s’agisse de doubles quarts de travail, de repas manqués, de peu ou pas de sommeil ou de rester loin de leur famille pendant des semaines, le stress mental et physique que subissent les travailleurs de première ligne est inimaginable!

Par Sameer Bhide

Ce sont des moments malheureux et éprouvants alors que la pandémie COVID semble être revenue, avec une vengeance et des taux de mortalité élevés. Alors même que les gouvernements ont du mal à trouver des méthodes pour limiter la propagation, avec des verrouillages partiels et des mandats de la FMH, l’augmentation accélérée des cas et les complications médicales qui en découlent exercent une pression sur le système de santé déjà surchargé. L’Inde a connu une augmentation quotidienne record de cas qui ont maintenant atteint près de 14,5 millions, faisant de l’Inde le deuxième plus grand pays avec des cas positifs au COVID, les États-Unis occupant la première place, avec plus de 32 millions de cas. Et tandis que toutes les mesures sont envisagées et planifiées, c’est le système de santé et les travailleurs de première ligne – médecins, infirmières, garçons de salle, personnel de soutien, ainsi que le secteur du diagnostic, sont confrontés à un énorme défi de faire face à la charge croissante des patients.

Qu’il s’agisse de doubles quarts de travail, de repas manqués, de peu ou pas de sommeil ou de rester loin de leur famille pendant des semaines, le stress mental et physique que subissent les travailleurs de première ligne est inimaginable! Et bien que leur service soit extrêmement valorisé et apprécié, nous ne pouvons pas négliger le fait que le bien-être mental, émotionnel et physique de ces guerriers de première ligne est extrêmement important. Voici cinq conseils d’auto-soins qui peuvent aider les guerriers de première ligne à lutter efficacement contre le stress. Ceux-ci inclus:

1 à 10 minutes de rassemblement d’équipe: Bien que ce soit des moments difficiles, le soutien de l’équipe peut signifier beaucoup. Malgré une journée bien remplie, un rassemblement informel de 10 minutes en équipe qui peut permettre à un espace de partager, d’exprimer ou de s’exprimer, tout en renforçant la camaraderie parmi le personnel, peut aider à commencer la journée sur une note positive et solidaire. Ceux-ci peuvent se produire en petits groupes ou en grand groupe, au début ou à la fin de la journée, de sorte que cela peut aider à soulager la pression sur un individu, tout en favorisant l’esprit d’équipe et le lien.

2 – Partenaire pour les repas: La nourriture est un aspect important du bien-être et si une journée de travail stressante peut perturber la routine, il n’est pas conseillé de la manquer complètement. Dans des situations à forte adrénaline et émotionnellement chargées, l’appétit peut normalement être perdu, ce qui entraîne la famine ou la malnutrition, les deux affectant davantage la capacité de lutte contre le stress d’un individu. Le partenariat avec un membre de l’équipe pour prendre les repas peut être un moyen efficace de rendre les repas réguliers et relaxants. Le partenariat pour les repas permet également une interaction légère ou un espace pour exprimer les événements de la journée, aidant ainsi à soulager le stress.

3 étirements de 10 minutes: L’exercice est le facteur de stress le plus important et le plus efficace. Malgré une journée bien remplie, qui peut déjà inclure beaucoup d’activité physique ou peut être un travail de bureau, des exercices d’étirement de 10 minutes aident à soulager le stress physique et les tensions accumulées, améliorent la respiration et permettent une pause relaxante, avant de se précipiter dans le horaire chargé. Ces étirements de 10 minutes peuvent être effectués en début de journée, entre les quarts de travail, après les quarts de travail ou plusieurs fois dans la journée, selon le niveau de stress.

4- Musique: La musique est connue pour être l’un des facteurs de stress les plus courants et peut avoir des avantages thérapeutiques, améliorer l’humeur et aider à stimuler la positivité. Le bon type de musique peut aider à atténuer toute situation stressante et peut être accessible à tous, tout au long de la journée. Qu’il s’agisse d’écouter de la musique tout en s’acquittant d’une tâche stressante ou pendant les pauses-repas, en voyage ou après le travail, la musique peut être un antidote important au stress.

5- Yoga et méditation: Ceux-ci ont été utilisés comme thérapie non seulement pour le stress, mais aussi pour le bien-être physique, mental et émotionnel général. Que ce soit dans des étirements, un régime ou des exercices de respiration, le yoga peut aider à réaligner l’esprit-corps et l’esprit, dans un espace de paix et de bien-être. Pratiquer le yoga sur une base quotidienne ou hebdomadaire peut faire des merveilles pour les personnes subissant le type de stress qui pourrait autrement laisser un impact et un traumatisme à long terme. La méditation est une autre pratique qui aide à réduire le stress, l’anxiété et aide à se calmer et à améliorer le sentiment de bien-être. La meilleure partie est que vous pouvez faire du yoga et de la méditation dans le confort de votre maison et cela ne vous coûte rien.

Alors même que la mort et la puissance croissante de la pandémie deviennent monnaie courante, il est important pour les agents de santé de première ligne et tous ceux qui travaillent sans relâche en ces temps-là, de faire attention aux soins personnels et d’assurer leur propre bien-être, tout en aidant les autres.

(L’auteur de l’article ci-dessus est l’auteur du livre «One Fine Day» et survivant d’un accident vasculaire cérébral hémorragique rare. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

