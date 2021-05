5 conseils de prêt immobilier pour les primo-accédants

Voici quelques conseils pour les acheteurs de maison à la recherche de prêts immobiliers.

Par V Swaminathan

Un prêt immobilier est un élément crucial pour un acheteur de maison. Un prêt immobilier aide l’acheteur à tirer parti de ses finances ou de ses revenus futurs et à acheter la maison de ses rêves. En plus d’améliorer le budget d’achat, un prêt immobilier offre également des avantages de déduction fiscale aux emprunteurs. Cependant, avant de vous lancer, il est très important de comprendre les facteurs importants qui peuvent vous aider à obtenir un meilleur accord de prêt immobilier. Voici quelques conseils pour les acheteurs de maison qui cherchent à obtenir des prêts immobiliers :

1. Vérifiez votre pointage de crédit

Lorsque vous faites une demande de prêt, la première chose que tous les établissements de crédit vérifient est votre pointage de crédit. Qu’il s’agisse de votre admissibilité à un prêt, du montant du prêt qui peut vous être accordé ou du taux d’intérêt, tout dépend de votre pointage de crédit. Contre une excellente cote de crédit, vous pouvez bénéficier de prêts immobiliers plus importants à de meilleurs taux d’intérêt. Une cote de crédit supérieure à 800 points de base est considérée comme excellente. Les établissements de crédit tels que les banques préfèrent les demandeurs de prêt avec de bonnes notes de crédit, car ces emprunteurs sont considérés comme des clients honnêtes et dignes qui paieront leur crédit à temps. Vous pouvez construire et améliorer votre pointage de crédit en payant les EMI et les factures de carte de crédit à temps.

Une fois que vous avez une idée de votre pointage de crédit, assurez-vous que tous les documents tels que les justificatifs d’identité, les justificatifs d’adresse, les déclarations de revenus, les fiches de salaire, les relevés bancaires, les justificatifs d’employeur, etc. sont en place. Si vous avez déjà finalisé la propriété que vous souhaitez acheter, gardez à portée de main les documents relatifs à la propriété, tels que l’identité et l’adresse du vendeur, le titre de propriété, la carte, le certificat d’achèvement, etc.

2. Optez pour un prêt immobilier solidaire

Il existe différents avantages et bénéfices à contracter un prêt immobilier solidaire. Lorsque vous ajoutez un codemandeur, votre éligibilité au prêt immobilier augmente, car l’établissement de crédit prendra en considération les revenus de tous les demandeurs pour décider du montant du prêt. Un prêt immobilier solidaire permet également à tous les demandeurs de bénéficier des avantages de la déduction fiscale contre le remboursement du prêt immobilier. Certaines banques proposent même des taux d’intérêt inférieurs jusqu’à 50 points de base si l’un des candidats est une femme. Outre ces avantages, la responsabilité du remboursement du prêt immobilier peut être partagée par les deux personnes si les prêts ont été contractés conjointement.

3. Achetez des taux d’intérêt bas

Différentes banques proposent des taux d’intérêt différents et sont également prêtes à négocier sur eux. Même une petite réduction de 10 à 20 points de base peut vous aider à économiser un montant important par mois, surtout sur le long terme. En tant qu’emprunteur, identifiez les meilleures sociétés de crédit qui appliquent les taux d’intérêt les plus bas. Si le demandeur achète une propriété qui est une nouvelle construction et a des banquiers pré-approuvés pour fournir des prêts, alors l’acheteur peut bénéficier d’un tel prêt car les prêteurs peuvent le traiter rapidement ; ils auraient déjà de nombreux détails de la propriété. De plus, le prêteur peut offrir des taux d’intérêt inférieurs à ceux que d’autres peuvent offrir.

4. Parcourez les documents et lisez tous les détails

Les établissements de crédit vous demanderont de signer une pléthore de documents avant de décaisser votre prêt. Bien qu’il soit difficile de lire attentivement tous ces documents, essayez d’en parcourir le plus possible avec soin. Les clauses écrites en petits caractères doivent être lues attentivement car elles contiennent généralement des termes et conditions qui peuvent être contraires aux intérêts de l’emprunteur.

5. Maximisez l’acompte et minimisez la durée d’occupation

En règle générale, un acompte minimum de 20% est attendu ou doit être payé par l’emprunteur. Cependant, la prudence financière dicte que l’emprunteur doit essayer de payer 50 à 60 % de la valeur de la propriété comme acompte et le montant restant peut être financé par un prêt immobilier. Plus la mise de fonds est importante, moins la charge d’intérêt sera élevée. En termes de durée, alors que de nombreux prêteurs offrent des durées de prêt longues pouvant aller jusqu’à 30 ans pour le remboursement ; essayez de choisir un mandat ne dépassant pas 20 ans. La raison en est que sur des durées plus longues, un emprunteur finit par payer beaucoup d’intérêts sur le prêt et fait également face à un risque plus élevé de volatilité des taux d’intérêt.

(L’auteur est PDG, Andromeda & Apnapaisa)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.