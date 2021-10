5 conseils de pros CS:GO pour vous rendre meilleur, dès maintenant

1280×960, 4:3. À peine les chiffres d’un monde virtuel d’une beauté douloureuse et entièrement immersif rendus sur votre écran, mais ce sont en fait la résolution et le rapport hauteur/largeur préférés des joueurs professionnels CS: GO.

Et ce n’est pas à des fins de framerate. Plus de cadres peuvent certainement vous donner un avantage, mais ce n’est pas comme si « Dupreeh » ne pouvait pas se permettre un RTX 3080 TI. Le gars a gagné près de 2 millions de dollars de prix en argent. De même, CS:GO n’est pas un jeu graphiquement exigeant à ce stade, ce qui est une version 2013 basée sur un mod 2000.

Ce combo de résolution et de rapport d’aspect vous donne en fait une cible plus grande à viser. Lorsqu’un joueur apparaît à l’écran pour « ZywOo », « Twistzz » et al, son modèle est étiré sur plus de pixels, car le jeu affiche une image 4:3 sur un moniteur 16:9. Une cible plus grande équivaut à des tirs à la tête plus faciles. Vous avez juste à supporter quelques laids.

Notez que différents moniteurs, cartes graphiques et pilotes ont différentes approches pour le rendu 4:3 en écran large. Vous devrez peut-être bricoler pour forcer l’image étirée que les pros utilisent.