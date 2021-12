5 conseils d’investissement en parts de marché pour les débutants

La base fondamentale que les investisseurs doivent suivre est de protéger votre capital.

Grâce à la hausse fulgurante des indices Nifty 50 et Sensex 30 ainsi que des cours de plusieurs actions, de nouveaux investisseurs particuliers se précipitent également dans le train boursier. De 2,12 crore en mars 2020, le nombre de comptes d’investisseurs avec CDSL a plus que doublé pour atteindre 4,64 crore en septembre 2021, dont 1,3 crore de comptes au cours des six derniers mois entre avril et septembre 2021.

Contrairement aux investissements dans les fonds communs de placement, les investissements directs dans les actions comportent une part plus élevée de risque et de récompense. Plus que de détenir des actions de qualité sur une plus longue période, de nombreux investisseurs particuliers s’essayent également au day trading ou au trading à court terme. Les investisseurs doivent être conscients que les investissements en bourse peuvent être gratifiants et qu’il peut y avoir des pertes qui peuvent gruger son capital. Le mouvement des cours des actions peut ne pas toujours être linéaire et il pourrait également y avoir des périodes prolongées de marché baissier. La sélection d’actions en elle-même peut être basée sur des raisons fondamentales et techniques et si l’on souhaite acheter des actions à court ou à moyen terme, il doit y avoir une approche appropriée.

Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Gaurav Udani, fondateur et PDG de ThincRedBlu Securities partage quelques conseils et règles qui peuvent aider les investisseurs particuliers, en particulier les débutants, lors de l’achat d’actions. Extraits :

1. Protéger le capital

Il faut aussi comprendre que l’investissement est comme le lièvre – lent et régulier gagne la course. La base fondamentale que les investisseurs doivent suivre est de protéger votre capital. Il faut établir des pratiques de gestion des menaces bien judicieuses. Cela peut être fait des manières suivantes :

(a) Définir une perte par transaction – Il faut prédéterminer le montant de la perte que l’on peut supporter par transaction. Il faut exercer cette fermeté et quitter le mouvement.

(b) Investissements partiels – Il ne faut pas investir tout le capital dans un déménagement, peu importe à quel point on est confiant.

2. Comprendre l’attente d’un déménagement

Un nouveau trader ou investisseur doit savoir que quel que soit son âge dans le jeu, on peut se tromper et ne jamais toujours prédire correctement le comportement du marché. Souvent, des joueurs bien expérimentés se sont également trompés dans leurs transactions ou leurs paris. Ici, il est important de savoir combien d’argent vous pouvez gagner en votre faveur au lieu de combien d’argent vous avez perdu lorsque la transaction entraîne une perte.

3. Obtenez un test de réalité

Vouloir doubler le capital chaque année pour gagner 10 % de profit chaque année est très irréaliste. Ce n’est pas possible à long terme. Se fixer de vrais objectifs est la première étape pour réussir ici. Avoir pour objectif d’atteindre 20 à 25 % est une valeur sûre. En outre, il ne faut pas devenir la proie et acheter des politiques qui promettent plus de rendements.

4. N’investissez pas dans des instruments à effet de levier

Les investisseurs inexpérimentés doivent absolument s’en tenir aux actions de la division des liquidités uniquement et non aux contrats à terme et aux options. En investissement, l’effet de levier est une arme à double tranchant. Les perspectives de profit augmentent, mais la perte aussi.

5. Restez simple

Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont un peu trop loin lorsqu’ils élaborent des stratégies et achètent de nouveaux logiciels pour prendre l’avantage sur les autres. Il faut comprendre qu’il n’y a pas de pot d’or qui peut être atteint. Il faut rester simple pour maintenir la stabilité financière. Gardez votre analyse aussi simple.

Le dernier conseil est d’investir dans des actions de grandes entreprises. C’est une valeur sûre pour les traders d’investir dans les 200 premières entreprises. Cela garantira que vous ne vous livrez pas à des actions indésirables et que vous investissez dans les meilleurs qui généreront de bons rendements.

Depuis des temps immémoriaux, les actions ont contribué à la création de richesse à long terme pour les investisseurs. Cela a énormément aidé beaucoup de gens à atteindre leurs objectifs financiers de manière transparente. Mais le secret de la création de richesse à partir des marchés réside dans l’approche. Si vous gardez les points ci-dessus à l’esprit, vous allez certainement bien réussir sur les marchés et créer de la richesse pour vos objectifs futurs.

