5 conseils pour changer de carrière en temps de pandémie

Il existe différentes façons de le faire, en suivant un cursus, en rejoignant des bootcamps ou en suivant un cours en ligne.

Par Roman Vyas,

Une transition de carrière est une étape importante, et cela ne peut certainement pas se faire du jour au lendemain. Cela est particulièrement vrai en période de pandémie mondiale. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de changer de carrière. Il peut y avoir de nombreuses raisons à ce changement, peut-être que vous êtes dans une impasse et cherchez des options intéressantes ou peut-être qu’il y a des progrès technologiques qui vous poussent à passer à une option de carrière beaucoup plus lucrative. En parlant d’options de carrière lucratives, IBM et Burning Glass Insights ont prévu que les offres d’emploi pour les professionnels des données ont augmenté de 2,35 millions de 2015 à 2020. Cette augmentation gigantesque en elle-même est une excellente indication pour ceux qui envisagent un changement de carrière.

Avant de faire le changement, soyez conscient des premiers indicateurs, par exemple, si vous aimez apprendre de nouveaux outils, résoudre des problèmes de données, calculer des chiffres et que votre travail actuel ne vous permet pas d’exploiter tout votre potentiel, il est peut-être temps de changer ! Et bien qu’il n’y ait absolument aucun raccourci et que ce soit une tâche ardue, mais, avec un peu d’aide, nous pouvons tous changer de carrière sans effort.

Nous avons dressé une liste rapide de 5 conseils qui vous aideront certainement à faire ce changement de carrière.

Plan : Faites des recherches approfondies

Le métier de la data est vaste. Vous pourriez être un analyste de données, un scientifique des données, un ingénieur de données. C’est pourquoi il est crucial de bien faire vos recherches avant de déterminer votre nouveau choix de carrière. Renseignez-vous sur l’industrie et la position des intérêts, sachez tout ce que vous aimez ou n’aimez pas avant de prendre une décision. Cela vous aidera à cerner le secteur ou le poste vers lequel vous souhaitez passer, plus vous aurez d’informations, mieux ce sera.

Vous pouvez faire des recherches primaires en discutant avec des professionnels du même domaine ou des recherches secondaires en lisant ce que d’autres ont écrit sur votre domaine d’intérêt. Un excellent moyen de comprendre le marché du travail est de consulter régulièrement les différents sites Web d’offres d’emploi pour avoir une idée juste de ce que les employeurs recherchent chez un candidat idéal.

Apprendre : suivre un cours en ligne

Une fois que vous avez fait vos recherches et que vous savez exactement vers quel poste vous souhaitez changer de carrière, la prochaine étape consiste à acquérir des connaissances. Ceci est particulièrement important parce que vous êtes complètement nouveau dans le domaine des professionnels des données et que la meilleure façon de vous préparer est peut-être d’apprendre. Il existe différentes façons de le faire, en suivant un cursus, en rejoignant des bootcamps ou en suivant un cours en ligne.

Chez Coding Invaders, vous pouvez choisir parmi une variété de cours dans le domaine de la science des données et de l’analyse des données. Les méthodes de formation sont axées sur l’enseignement des compétences via des activités de simulation de la vie réelle et des cas réels des employés potentiels. Vous bénéficiez non seulement de la flexibilité d’apprendre de n’importe où, mais également des environnements collaboratifs d’un système d’enseignement en classe et chaque étudiant reçoit un certificat après avoir terminé avec succès le cours. Chez Coding Invaders, des techniques spéciales sont utilisées pour que l’étudiant se rapproche le plus possible des projets du monde réel. Cela contribuera à son tour à une transition de carrière en douceur.

Exécuter : travailler sur un ou plusieurs petits projets

Après avoir acquis les compétences souhaitées, il est préférable de les tester dans le monde réel. C’est un excellent moyen non seulement de tester les eaux, mais aussi d’acquérir de l’expérience. Si votre emploi actuel ne vous permet pas de travailler avec des données ou de les utiliser pour tirer des conclusions, obtenir un petit projet vous aidera à renforcer vos compétences.

Utilisez des sites Web comme Linkedin pour trouver des projets, ceux-ci peuvent durer de 3 mois à un an. Adoptez ce qui fonctionne le mieux pour vous et vous aidez également à acquérir la meilleure expérience. Comprenez que la connaissance sans expérience est une pente glissante. En entreprenant un projet, vous vous assurez également de mettre en pratique tout ce que vous avez appris jour après jour, maîtrisant ainsi davantage la nouvelle compétence. Enfin, la prise en charge d’un projet vous permet d’avoir une longueur d’avance sur le marché du travail par rapport à un plus frais puisque vous êtes mieux armé pour relever les défis au travail.

Vitrine : Créer un portfolio

A présent, vous avez parcouru un long chemin. De la recherche du secteur et du poste qui vous intéressent le plus à l’acquisition des bonnes compétences et à leur mise en pratique. Il est temps de créer un portefeuille. Qu’est-ce qu’un portefeuille ? Un portfolio est essentiellement une présentation de vos compétences dans le monde professionnel des données et de la façon dont vous les avez utilisées dans divers projets. Il sert de preuve de vos capacités. Cela vient à une autre question, pourquoi en avez-vous besoin? Pour la simple raison de montrer vos compétences et vos capacités à un employeur potentiel. Vous devez mettre à jour votre portefeuille régulièrement afin de donner à votre employeur potentiel l’image actuelle.

Réseau : établir des connexions

Une étape cruciale dans le processus d’avancement de carrière, quel que soit le domaine, est de réseauter. Développer votre réseau est important pour avoir un impact durable sur votre carrière. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Rejoignez des conversations sur Linkedin ou Quora pour trouver des personnes partageant les mêmes idées dans l’industrie, c’est un excellent moyen d’élargir vos connaissances et aussi de mettre en valeur vos capacités. Les groupes de soutien collaboratifs sont un autre excellent moyen de réseauter. Lorsque vous suivez un cours en ligne chez Coding Invaders, vous faites également partie d’un groupe de soutien. De tels groupes n’aident pas seulement pendant le cours, mais certaines connexions peuvent être maintenues même après la fin du cours.

Les connexions ainsi formées peuvent être utiles de diverses manières. Utilisez-les pour trouver de nouveaux projets, améliorer vos compétences, avoir une conversation significative, rester au courant des avancées dans le domaine des professionnels des données et bien plus encore.

Les professionnels des données constituent un écosystème en croissance rapide et se sont avérés être un excellent choix de carrière. Si vous souhaitez changer, c’est le moment idéal ! Quelle que soit l’étape du changement à laquelle vous vous trouvez, les étapes ci-dessus vous aideront tout au long du processus.

(L’auteur est vice-président du marketing et co-fondateur de Coding Invaders by MentorsPro. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.