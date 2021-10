5 conseils pour créer un marketing de contenu B2B intéressant et engageant

Nous détestons le dire, mais beaucoup trop de marketing de contenu B2B, euh, c’est nul. Désolé, mais c’est vrai. C’est sec. C’est ennuyeux. Ou, pire, c’est de l’auto-indulgence. (Et, croyez-nous, nous en sommes également coupables.) En fin de compte, un bon marketing de contenu B2B consiste à proposer aux gens un contenu intéressant, unique et pertinent, même si vous ne vendez pas le produit le plus excitant.

Heureusement, avec les bonnes informations, vous pouvez toujours trouver des moyens de donner aux gens un contenu de grande valeur qui se connecte avec votre public et vous aide à atteindre vos objectifs. Vous voulez savoir comment faire ? Vous êtes arrivé au bon endroit.

5 conseils pour créer un meilleur marketing de contenu B2B

Si vous êtes coincé dans une ornière créative ou si vous travaillez sur une nouvelle stratégie de marketing de contenu B2B, voici quelques conseils et rappels utiles (basés sur les plus grosses erreurs que les marques commettent) pour renforcer votre contenu et améliorer vos résultats.

1) Idée autour des points douloureux.

En B2B, vous vendez généralement une solution qui résout un problème commun. Et vous pourriez penser que votre contenu parle de ce point douloureux, mais nous constatons que le contenu B2B faible parle souvent de ce problème au lieu de le traiter directement avec des informations, des conseils ou une expertise précieux.

Si vous ne savez pas exactement quels sont les points faibles de votre public ou si vous avez du mal à trouver des idées pour les résoudre, faites des recherches directes.

Parlez aux clients. Une conversation téléphonique ou un e-mail rapide peut générer plus d’idées que vous ne le pensez.Rechercher des forums. C’est un excellent moyen de savoir de quoi parlent les gens de votre secteur.Découvrez ce que les gens demandent. Utilisez un outil comme AnswerThePublic pour découvrir les questions que les gens ont. (C’est un outil particulièrement utile pour trouver des idées qui peuvent augmenter votre référencement.)

Lorsque vous proposez des idées, examinez-les à travers vos personas pour vous assurer qu’elles résonnent.

Exemple : la mission de Zendesk est d’améliorer le service client, c’est pourquoi ils produisent une variété de contenus marketing B2B pour aider leurs clients à aider les clients, à tous les niveaux. Des tutoriels aux conseils de vente d’experts, ils se présentent comme la ressource incontournable pour tout ce qui concerne les ventes et le service client.

2) Sachez ce que vous voulez que les gens fassent après avoir interagi avec votre contenu.

C’est l’une des erreurs les plus courantes que les spécialistes du marketing B2B commettent. Ils considèrent le contenu comme un élément autonome, et non comme un élément clé d’un écosystème plus large. Chaque élément de contenu que vous créez doit être fait avec intention (et, idéalement, cette intention est d’amener les gens sur le chemin de l’achat). Il devrait donc y avoir une prochaine étape claire après leur interaction avec votre contenu, qu’il s’agisse d’un téléchargement de livre électronique, d’une démo gratuite, etc.

Connaissez vos objectifs de contenu. Avant de vous lancer dans l’écriture ou la conception, vous devez comprendre exactement ce que vous essayez d’accomplir et comment vous pouvez aider les gens à franchir le pas que vous souhaitez qu’ils fassent.Cartographiez le parcours de votre acheteur. Le marketing de contenu n’est pas la vente ; c’est le début de la conversation. Mais pour faire avancer les gens, vous devez transmettre le bon message au bon moment.Connaissez le message de votre marque. Utilisez notre modèle de messagerie de marque gratuit pour articuler clairement votre slogan, votre accessoire de valeur et vos histoires clés. Plus votre contenu renforce l’histoire de votre marque, plus le message restera fidèle.

Remarque : Assurez-vous que tout fonctionne : votre inscription à la newsletter, vos liens de téléchargement, etc. Nous ne pouvons pas vous dire combien de fois nous avons connu une impasse grâce à un CTA qui 404.

Exemple : Le contenu de Mailchimp est toujours pertinent, guidant habilement les lecteurs sur le chemin de l’achat en proposant une étape suivante dans chaque élément de contenu, sur une variété de canaux. Commençons par cet instantané d’étude de cas simple et coloré sur Instagram.

Cela inclut un CTA pour voir l’étude de cas complète dans leur rapport annuel. Cliquez sur ce rapport interactif infiniment divertissant et nous voyons trois options différentes pour explorer leurs services. Il s’agit d’un parcours de contenu transparent du début à la fin.

3) Choisissez le bon format pour votre chaîne.

Grâce à tant d’outils de création de contenu, vous pouvez créer plus de contenu et plus de types de contenu que jamais.

Cependant, vous souhaitez transmettre votre message dans le bon emballage (format aka) pour avoir le plus d’impact. Ainsi, savoir comment les gens arriveront à votre contenu (et comment vous le souhaitez) est crucial pour influencer votre prise de décision créative.

Quel type de plates-formes ciblez-vous ? Quels types de contenu fonctionnent le mieux sur ces plates-formes ? Quel type de contenu votre public préfère-t-il voir ?

Exemple : Encore une fois, nous devons remercier Mailchimp. Ce sont des pros qui utilisent les carrousels Instagram pour partager du contenu à grignoter, comme ces faits saillants d’un récent épisode de podcast. C’est le moyen idéal pour créer du contenu pour une plate-forme particulière et promouvoir un contenu plus important ailleurs.

4) Utilisez l’émotion humaine.

C’est probablement notre plus grande plainte concernant 90% du contenu B2B. Bien que vous ne commercialisiez peut-être pas le produit le plus glamour, il y a toujours un humain à l’autre bout de la ligne. Si votre solution logicielle d’innovation basée sur le cloud aide finalement à automatiser, à innover, à élever leur vie, il est important de se concentrer sur ces émotions et de leur parler comme de vraies personnes. Peut-être que vous vous plaignez avec eux de frustrations partagées ou que vous leur donnez des conseils d’initiés pour leur faciliter la vie. Ce qui compte le plus, c’est que vous vous engagez avec eux, ne leur parlez pas.

Surveille ton langage. Nous voyons beaucoup de marques lancer des mots à la mode et du jargon, dans l’espoir de prouver leur expertise ou d’impressionner leur public. Bien que certains termes de l’industrie puissent démontrer votre statut d’initié, nous grinçons des dents à la plupart du charabia marketing. (TBH, nous détestons tellement ce buzzspeak que nous avons créé un faux générateur de charabia marketing pour nous en moquer.)Ajoutez votre personnalité. Ajouter un peu d’humour, d’esprit ou d’émotion sincère aide à briser les murs et à mieux impliquer les personnes que vous essayez d’atteindre. En B2B, où les relations sont à la base de tout, démontrer que la familiarité et la voix humaine dès le saut sont la clé. Consultez nos guides pour identifier votre voix et votre personnalité si vous n’avez pas la vôtre bien définie.

Exemple : Biteable est une plateforme qui permet aux marques de créer des vidéos sans effort et facilement. Naturellement, la marque brille dans ses vidéos Instagram, utilisant l’humour pour sympathiser avec son public à propos de tout, du travail à domicile aux évaluations par les pairs.

5) Investissez dans la conception.

Nous ne pouvons pas insister assez sur ce point. En matière de design, le marketing B2B a toujours été le beau-fils négligé. Ce n’est pas parce que vous vendez des solutions d’entreprise que vous devez le faire avec la photographie d’entreprise des années 90. À cette époque, une bonne conception est un avantage concurrentiel. (La recherche a même montré que les entreprises axées sur le design produisent plus de bénéfices.)

Il ne fait aucun doute qu’une bonne conception rend votre contenu plus intéressant, engageant et plus facile à synthétiser. Besoin de vous démarquer dans les flux sociaux de votre audience ? Une couverture ebook accrocheuse le fera. Vous voulez communiquer un processus complexe ? Une infographie audacieuse peut fournir ces informations de manière propre et efficace. Vous avez beaucoup de données ? Une belle visualisation des données peut fournir des informations en un clin d’œil.

Explorez des exemples de conception B2B exceptionnelle. Pensez comme un designer.Préservez l’intégrité de votre marque. Si vous voulez que les gens reconnaissent votre marque, vous avez besoin que votre contenu soit cohérent et cohérent. Assurez-vous que les créateurs de contenu ont un guide de style de marque à portée de main.

Exemple : Dropbox est une marque centrée sur le design qui comprend le pouvoir de la narration de marque à travers des visuels, comme nous pouvons le voir uniquement dans les en-têtes de leur blog. Grâce à des illustrations, des GIF et des couleurs vives, ils rendent leur contenu accrocheur attrayant et engageant.

Comment améliorer votre marketing de contenu B2B

Le marketing de contenu nécessite beaucoup de pièces mobiles, quelle que soit la taille de votre équipe. Pour améliorer vos résultats, analysez chaque aspect de votre opération pour identifier les domaines à améliorer.

Renforcez votre stratégie.Concentrez-vous sur la valeur. Améliorez votre infrastructure.