5 conseils pour créer un mix marketing de contenu qui fonctionne

Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons : le marketing de contenu ne consiste pas à créer du contenu. Il s’agit de créer le bon type de contenu, un contenu qui attire l’attention, se connecte avec les gens et les incite à revenir pour plus. Pour réussir, vous devez proposer un contenu de qualité de manière cohérente et donner aux gens ce dont ils ont besoin à chaque étape du parcours client. En bref, vous devez produire le bon mix marketing de contenu. Mais comment savoir ce que c’est ? Heureusement que vous êtes au bon endroit.

Bon marketing de contenu = bonne stratégie de contenu

Autant nous souhaitons qu’il n’y ait qu’une seule formule pour le bon marketing mix, cela dépend vraiment des besoins d’une marque spécifique. Le problème est que de nombreuses marques n’ont pas de plan de marketing de contenu solide, ni même d’objectifs, et ont donc du mal à créer un contenu vraiment efficace.

Cela est évident dans le rapport 2021 B2B Content Marketing: Benchmarks, Budgets and Trends du Content Marketing Institute, où les spécialistes du marketing ont cité les deux principaux défis qui ont entravé leur succès :

Défis de création de contenuDéfis stratégiques

Sans la bonne stratégie, créer le bon contenu est incroyablement difficile. Par conséquent, nous adoptons une approche axée sur la stratégie pour créer le bon mélange de contenu.

Comment organiser le bon marketing mix

Les étapes que nous avons décrites ici vous aideront à élaborer un plan éditorial pour atteindre le bon public sur tous les canaux et éviter certains des pièges courants dans la création de contenu. Naturellement, les idées que vous proposerez seront propres à votre marque, mais en suivant ces étapes, vous vous assurerez de créer un calendrier éditorial complet dès le départ.

1) Comprenez le contenu dont votre public a besoin à chaque étape du parcours client.

Écoutez, un fidèle de longue date de la marque n’a pas besoin d’entendre le même message que quelqu’un qui n’a jamais rencontré votre marque auparavant. Examinez votre activité de contenu dans son ensemble et assurez-vous de vous adresser aux clients tout au long du parcours : sensibilisation, considération, analyse, achat et fidélité. Par exemple, vous pouvez consacrer toute votre énergie à un contenu de sensibilisation alors que vous devriez créer un peu plus de contenu de réflexion ou d’analyse. Recherchez les lacunes dans le contenu de votre parcours et réfléchissez à des idées pour les combler.

2) Expérimentez avec différents formats.

Le monde du marketing est en constante évolution. Les tendances changent, les plateformes de distribution changent et les goûts des consommateurs changent. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les formats de contenu. Vous savez probablement de première main que ce n’est pas parce qu’un type de contenu était populaire il y a quelques années qu’il le sera pour toujours (salut, les quiz BuzzFeed !). Si vous voulez réussir dans le marketing de contenu, vous devez transmettre le bon message via le bon package.

Il existe de nombreux formats qui peuvent vous aider à engager votre public, des infographies et des livres électroniques aux graphiques animés et aux vidéos. Pendant que vous réfléchissez à des idées, réfléchissez de manière critique à la façon la plus efficace de les présenter. (Ceci est particulièrement important selon les canaux de distribution que vous utilisez. Des choses comme la vidéo sont meilleures pour certaines plates-formes que pour d’autres.)

Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive, et certains formats peuvent bien s’intégrer à d’autres étapes, mais voici un exemple général de la façon dont différents formats peuvent vous aider à vous connecter à différentes étapes du parcours client :

Conscience: Infographies, livres blancs, livres électroniquesConsidération: Articles de blog, articles sur les réseaux sociaux, articles en ligneUne analyse: Webinaires, démos, vidéos explicativesAcheter: Études de cas, témoignages, essais gratuitsFidélité: Newsletters, offres spéciales, consultations de suivi

3) Choisissez une cadence de publication durable.

Pour publier le bon mix marketing de contenu, vous devez proposer le bon contenu de manière cohérente. C’est ici qu’interviennent la planification éditoriale, la gestion des ressources et la coordination de projet. Les clés pour y parvenir :

Fréquence de publication : C’est là que de nombreuses marques se font trébucher. Si vous surplanifiez le contenu mais que vous n’êtes pas suffisamment pris en charge dans la création de ce contenu, votre présence dans la publication sera incohérente. Il est préférable de commencer avec une cadence durable, puis d’évoluer à partir de là. Quel serait l’endroit idéal pour publier sur votre blog ? Bulletin? Des médias sociaux? Quels types de publications les gens s’attendent-ils à voir régulièrement, semi-régulièrement et juste de temps en temps ? Cela devrait informer votre marketing mix.Planification: Selon le rapport CMI B2B, 30 % des spécialistes du marketing n’utilisent même pas de calendrier éditorial. Plus vous êtes organisé, plus il sera facile de publier du contenu de manière cohérente, d’établir une présence et de cultiver le bon public.

4) Établir un processus de production pour maximiser l’efficacité de la création de contenu.

Vous pouvez avoir une grande usine pour créer une série documentaire, des livres blancs personnalisés ou un guide pratique complet pour votre service. Mais si vous n’avez pas le temps, les fonds ou les ressources humaines pour le produire, il n’a pas sa place dans votre marketing mix. Si vous voulez créer du bon contenu, vous avez trois options :

En interne : Pour ce faire, vous devez développer une infrastructure et un processus solides pour créer du contenu, quel que soit le support. Chaque membre de votre équipe doit avoir les connaissances et les ressources nécessaires pour produire ce type de contenu.Indépendant : Ils sont souvent faciles à embarquer, mais ils manquent d’expertise et de capacité à évoluer.Agence: Les agences qui réussissent disposent d’équipes d’experts pour produire un large éventail de contenus. Ils sont particulièrement utiles si vous cherchez à créer et à exécuter une grande stratégie de contenu.

5) Mesurer et étudier ce qui a fonctionné.

Guesswork n’a pas sa place dans le marketing de contenu. Connaître votre objectif et choisir les métriques pour mesurer votre succès est crucial. Alors que de nombreuses marques se concentrent sur la diffusion de plus en plus de contenu, il est beaucoup plus important de comprendre quel contenu vaut la peine d’être diffusé.

Par exemple, pour notre propre marketing, nous avons investi des semaines de travail dans un contenu interactif qui est beau et complet mais moins réussi que nos simples kits d’outils de modèles. Si nous ne jetions pas un regard analytique sur les résultats, ou si nous étions trop têtus pour reconnaître que cela n’a pas résonné comme nous l’espérions, nous continuerions à consacrer du temps, de l’énergie et des ressources à des projets qui ne donnent pas nous le retour sur investissement que nous voulons. Au lieu de cela, nous avons choisi de travailler plus intelligemment, pas plus dur sur le contenu que nous créons.

Pointe: Découvrez comment choisir les bonnes mesures pour votre stratégie de contenu afin de suivre efficacement votre succès et organisez des autopsies régulières pour examiner le contenu que vous avez créé. Demande toi:

Quels contenus ont eu le plus de succès ? Sur quelles plateformes vivaient-ils et où ont-ils été promus ? À quel jour et à quelle heure ont-ils été publiés ? Qu’est-ce qui les a fait fonctionner ? Que pouvez-vous en apprendre ?

Une fois que vous aurez commencé à déconstruire ce qui fonctionne, il sera plus facile de trouver vos meilleures idées.

Donnez toujours la priorité à la stratégie

Trouver le mix marketing de contenu parfait est à la fois un art et une science. En fin de compte, il faut à la fois un esprit critique et du courage pour essayer quelque chose de nouveau. Si vous n’êtes pas sûr de ce que devrait être votre prochain mouvement, concentrez-vous sur les bases :

Quels sont vos objectifs ? De quoi votre public a-t-il besoin ? Quel contenu fournirait le mieux ce dont il a besoin ?