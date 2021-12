5 conseils pour en faire plus en tant que musicien

Crédit photo : Soundtrap

Les personnes les plus réussies ne le gagnent pas.

Ils ont un processus, un système qui les aide à exploiter leur créativité et à être plus productifs.

Donc, si vous voulez commencer à faire plus en tant que musicien, voici quelques conseils pour vous aider…

Trouvez votre concentration

Avant de partir en voyage sur la route, vous entrez la destination dans votre application de cartes.

De la même manière, vous devez savoir dans quelle direction vous vous dirigez en tant que musicien.

Derek Sivers, fondateur de CD Baby, appelle cela votre « boussole ».

« La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils font ce qu’ils font », écrit-il dans son livre Anything You Want. « Ils imitent les autres, suivent le courant et suivent des chemins sans se créer le leur. »

L’industrie de la musique d’aujourd’hui permet à n’importe qui de poursuivre la musique et de poursuivre un créneau qui correspond à sa personnalité.

Donc, avant de faire quoi que ce soit d’autre, assurez-vous de savoir dans quelle direction vous allez et pourquoi.

Par exemple, je suis un auteur-compositeur-interprète introverti qui aime enregistrer de la musique à la maison. Alors naturellement, j’évite la scène et me concentre sur la synchronisation des licences et la production de musique.

Quelle est la meilleure carrière musicale pour vous en fonction de votre personnalité et des options disponibles aujourd’hui ?

Utiliser un calendrier

Kevin Kruse a interviewé des tonnes de personnes qui ont réussi, comme des milliardaires, des Olympiens et des entrepreneurs.

Et il a découvert qu’aucun d’entre eux n’utilisait de liste de choses à faire. Ils utilisent leurs calendriers.

Une liste de tâches ne tient pas compte du temps, un calendrier le fait.

Une liste de tâches ne vous dit pas si quelque chose est urgent, c’est le cas pour planifier une tâche plus tôt dans votre calendrier.

De plus, une liste de choses à faire ne fait qu’ajouter au stress de votre journée.

« Dans ce que l’on appelle en psychologie l’effet Zeigarnik, les tâches inachevées contribuent à des pensées intrusives et incontrôlées », écrit Kruse. « Ce n’est pas étonnant que nous nous sentions si submergés le jour, mais combattons l’insomnie la nuit. »

Supprimez la liste des tâches et commencez à planifier des tâches liées à la musique dans votre calendrier. D’après ma propre expérience, vous en ferez bien plus.

Choisissez une seule chose à faire aujourd’hui

Si vous avez déjà vu le film What About Bob ?, vous savez ce que j’entends par « pas de bébé ». Dans le film, c’est drôle. Mais il y a ici une leçon importante pour les musiciens.

Faire de très petits pas vers votre destination est gérable et vous aide à éviter d’être submergé.

Alors au lieu d’essayer d’enregistrer une chanson entière aujourd’hui, enregistrez simplement la guitare. Alors demain, enregistrez le piano. Etc.

Faites juste une chose aujourd’hui pour votre carrière musicale. Alors fais une chose demain.

Vous progresserez en évitant d’être submergé.

Faites du bon travail tous les jours et vous pouvez finir par être formidable.

Commencez avec seulement 2 minutes

James Clear, spécialiste des habitudes et auteur à succès, parle de la règle des deux minutes et de la façon dont elle peut vous aider à prendre une nouvelle habitude.

Et si vous avez du mal à en faire plus en tant que musicien (ou à faire quoi que ce soit), cette méthode vous aidera.

« Lorsque vous commencez une nouvelle habitude, cela devrait prendre moins de deux minutes », écrit Clear dans son livre Atomic Habits. « … L’idée est de rendre vos habitudes aussi faciles que possible à démarrer. »

Vous pouvez faire n’importe quoi pendant deux minutes.

En tant que musicien, voici ce que vous pouvez faire pendant deux minutes pour faire avancer votre carrière :

Pratiquez votre instrumentMettez une tâche liée à la musique dans votre calendrierEnregistrez une partie de votre chansonRegardez deux minutes de vidéo sur le mixage de musique

Et comme le souligne Clear, vous pouvez finir par faire la tâche que vous avez choisie pendant plus de deux minutes.

La majeure partie de la bataille ne fait que commencer.

Rendez vos tâches évidentes, attrayantes, faciles et satisfaisantes

Selon Atomic Habits, vous pouvez prendre de nouvelles habitudes et en faire plus en effectuant une tâche…

ÉvidentAttractifFacileSatisfaisant

Donc, si vous avez du mal à trouver la motivation pour faire avancer les choses, concentrez-vous sur ces quatre idées.

Par exemple, disons que vous souhaitez produire de la musique plus souvent. Vous pouvez…

Placez votre souris d’ordinateur à côté de la télécommande du téléviseur pour qu’on vous rappelle de faire de la musique au lieu de sortir des légumes (rendez-le évident) Buvez votre boisson préférée ou mangez votre plat préféré tout en produisant de la musique (rendez-le attrayant) Faites de la musique pendant seulement deux minutes à un temps (rendez-le facile) Gardez une trace des choses que vous avez accomplies pour votre carrière musicale (rendez-le satisfaisant)

Au lieu de lutter pour trouver la motivation, changez votre façon d’aborder les choses.

Vous en ferez plus et développerez progressivement votre carrière musicale.