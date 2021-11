5 conseils pour grimper au rang de maître

Une façon intelligente de grimper au rang de maître.

Pokemon Unite peut être un jeu amusant à jouer, mais ce n’est pas amusant lorsque vous perdez beaucoup de jeux et que vous perdez des rangs. Aussi simple que cela puisse paraître au début, le jeu n’est pas si facile une fois que vous avez gravi les échelons et trouvé des joueurs qui connaissent mieux le jeu. Gagner dans Pokemon Unite nécessite une combinaison de prendre d’excellentes décisions et de les prendre rapidement. Cependant, le jeu dépend de l’effort de l’équipe et de la performance de votre équipe en tant qu’unité. Voici quelques conseils pour vous aider à gagner des matchs et à progresser dans le classement.

Voler la ferme ennemie



La plupart des joueurs sont déjà conscients de l’importance de l’élevage de Pokémon sauvages dans le jeu. Les joueurs prennent généralement la ferme de la jungle et les Pokémon sauvages de leur côté de l’arène. Cependant, ils oublient que l’ennemi est l’agriculture libre et devient aussi fort qu’eux. Par conséquent, il est très important de voler les derniers coups de l’ennemi et de gagner une avance en XP et de vaincre vos adversaires. Voler une ferme est risqué, mais s’il est correctement mis en œuvre, votre ennemi est frustré et moins précieux dans le jeu.

Trouver une équipe

Pokemon Unite est un jeu d’équipe, et il est très important de trouver une équipe appropriée qui peut jouer en tant qu’unité pour gagner des matchs. Vous pouvez vous associer à vos amis qui connaissent le jeu et jouer avec eux. Ce sera toujours mieux que de jouer en file d’attente en solo. Une équipe vous donne plus de contrôle sur les matchs et sur ce que vous y faites. Il n’est pas impossible d’atteindre le rang Master sans équipe, mais c’est nettement plus difficile.

Atteignez vos objectifs à temps

Les joueurs ne doivent pas ignorer les objectifs sur la carte s’ils veulent se classer rapidement. Les Pokémon Wild Boss comme Drednaw et Rotem sont incroyablement précieux et accordent des buffs que vous ne pouvez pas ignorer. En fait, il est beaucoup plus utile de prendre Drednaw en premier, car cela aide constamment à donner un élan précoce à votre équipe, en la dotant de boucliers pour aider à éliminer les objectifs ennemis.

Stratégie avec Zapdos

Vous ne pouvez tout simplement pas ignorer l’importance de Zapdos pour gagner un match. Les 2 dernières minutes d’un match sont cruciales et décident le plus souvent de l’issue du match. De nombreux joueurs pensent à défendre leur but après avoir perdu Zapdos contre l’équipe adverse. Dans la plupart des situations, il est très difficile d’empêcher l’équipe ennemie de marquer en raison du temps de canalisation nul dans le but. Il est préférable que votre équipe marque des points à l’extrémité opposée ou aide à distraire la défense ennemie pendant que vous pouvez marquer.

Apprendre tous les rôles

Ce n’est pas une surprise que la plupart des joueurs veuillent jouer un Pokémon de type Attaquant ou Speedster. Ils pensent que les autres rôles ne peuvent pas gagner les matchs. Bien qu’il y ait une part de vérité, il est tout à fait faux d’aborder le jeu de cette façon. Pour devenir un joueur exceptionnel, vous devez comprendre les tenants et les aboutissants de chaque Pokémon et il est préférable de commencer à essayer d’autres rôles dans les modes de jeu Standard, afin de ne pas craindre de perdre des rangs, mais de pouvoir pratiquer et apprendre de nouvelles choses. Ce n’est que lorsque vous jouez à un Pokémon que vous connaîtrez ses forces et ses faiblesses et si vous êtes contre lui dans une partie classée, vous le gérerez mieux. Sans oublier, cela augmente également votre pool de Pokémon et fait de vous un joueur d’équipe très dynamique et flexible.

Images vedettes : Pokémon Unite