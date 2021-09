5 conseils pour que votre chien ait une vie plus longue | La vie

Malheureusement, l’espérance de vie de votre chien vous semblera sûrement trop courte. Cependant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour « vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé », selon Jacqueline Boyd, professeure de sciences animales.

Autant que Vive votre chien, il vous paraîtra petit.

Votre compagnon fidèle, poilu et loyal vous offre de nombreux bons moments et une affection inconditionnelle. Vous êtes donc ravi de l’avoir. Mais malheureusement son la longévité est quelque peu rare en termes humains.

En général, la plupart les chiens ne vivent qu’entre 10 et 14 ans. Alors que l’espérance de vie des personnes est au moins 5 fois plus élevée.

La mise en place d’une salle de sport n’est pas compliquée, bien qu’il y ait certains aspects que vous devez prendre en compte. Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleurs matériaux et accessoires.

De nombreux facteurs peuvent affecter cette moyenne. Comme la taille ou la race, car généralement les petits ont tendance à vivre plus longtemps.

Mais la génétique peut aussi rendre votre meilleur ami prédisposé à certaines maladies qui raccourcissent sa vie.

“Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que les humains et les chiens partagent de nombreuses similitudes génétiques, y compris une prédisposition au cancer liée à l’âge”, explique Jacqueline Boyd, maître de conférences en sciences animales à l’Université de Nottingham Trent, dans Science Alert.

“Cela signifie que bon nombre des choses que les humains peuvent faire pour être en meilleure santé et vivre plus longtemps peuvent aussi fonctionner pour eux.”

Ici il y a 5 façons d’aider votre chien à vivre plus longtemps et en meilleure santé, selon les instructions de Boyd.

Surveillez leur poids

Comme pour les gens, le être en surpoids chez les chiens n’est pas non plus sain.

Pour ce que si vous voulez que votre animal vive longtemps mieux vaut vérifier que votre tour de taille n’est pas dépassé. Ou en d’autres termes, pesez-le régulièrement.

Les moyens les plus simples de Garder votre chien gros, c’est l’empêcher de manger plus que ce dont il a besoin.

À cet égard, il est plus que probable que « vous devriez changer le type ou la quantité de nourriture pour maintenir un poids santé au fur et à mesure que votre chien grandit, ou selon la quantité d’activité qu’il fait », explique Boyd.

Il est évident qu’un une bonne nutrition vous aidera également à mieux vieillir.

Alors “assurez-vous de rechercher des aliments sûrs, savoureux et fournissant tous les nutriments dont votre chien a besoin”.

Sortez-le très souvent en promenade

Si vous avez un chien, promenez-le. Et cela ne sert à rien avec quelques minutes allouées pour vous soulager.

est vous devez courir, jouer et finalement faire de l’exercice, ce qu’il faut qu’il sors assez dans la rue tous les jours.

En fait, « la recherche suggère que les promenades mènent à des chiens et des gens heureux“, dit l’expert.

Apprenez-leur de nouveaux tours

Garder l’esprit de votre animal actif Cela vous aidera également à passer un meilleur anniversaire.

“Contrairement à la croyance populaire, vous pouvez apprendre de nouveaux tours aux chiens plus âgés et, par conséquent, il est vous pouvez garder votre cerveau et votre corps plus jeunes“.

Si votre activité physique est déjà quelque peu limitée par l’âge, vous pouvez opter pour des jeux « à faible impact » comme ceux dans lesquels l’odorat est travaillé.

“Utiliser son nez est intrinsèquement gratifiant et amusant pour les chiens, alors entraînez-le à trouver des choses à travers l’odeur vous exercer à la fois mentalement et physiquement“, dit Boyd.

“L’hydrothérapie, un type d’exercice de natation, pourrait également être une bonne option, en particulier pour les chiens qui ont des conditions qui affectent leur capacité à faire de l’exercice normalement.”

Il favorise le lien entre les deux

Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes définissent leur chien comme un membre de la famille.

Le lien que cela crée habituellement avec leurs soignants est généralement fort. Et la favoriser entraînera des avantages pour les deux parties.

Comme le suggère l’expert, une relation stable peut aider reconnaître des changements subtils de comportement ou de mouvement cela pourrait indiquer des préoccupations possibles.

Bien sûr, aussi à avoir moins de stress et plus de bonheur.

La façon de le faire ? « Partager des expériences positives et amusantes avec votre chien, notamment jouer avec lui, est une excellente chose pour renforcer votre lien », explique le spécialiste.

Ne sautez pas les visites chez le vétérinaire

Des examens réguliers chez le vétérinaire sont essentiels pour identifier tout problème éventuel à un stade traitable, montre le spécialiste.

De même, une bonne relation avec votre vétérinaire vous aidera également à connaître et à vous adapter aux besoins dont votre animal aura besoin en vieillissant, afin qu’il puisse le faire avec la santé.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Cristina Fernández Esteban.