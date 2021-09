5 conseils pour rédiger un message marketing puissant qui convertit

Qu’il s’agisse de la copie de votre page d’accueil, de vos publicités Facebook ou du CTA de votre dernier ebook, chaque fois que vous communiquez avec des gens par des mots, vous avez la possibilité d’avoir un impact grâce à votre message marketing. Plus votre message est fort et cohérent, plus les gens sont obligés d’en savoir plus, de cliquer, de s’inscrire, de télécharger, etc.

Malheureusement, de nombreuses marques manquent la cible ou n’ont pas l’impact qu’elles devraient. Que leur message soit trop incohérent ou trop générique, c’est une opportunité perdue. Nous détestons voir de mauvais messages arriver à de bonnes marques, alors aujourd’hui, nous partageons nos meilleurs conseils pour créer des messages qui convertissent vraiment.

Comment rédiger de meilleurs messages marketing

Un message marketing fort consiste à communiquer qui vous êtes et ce que vous proposez d’une manière qui résonne avec les personnes que vous essayez d’atteindre. Voici comment faire en sorte que votre message soit fidèle, quel que soit votre secteur d’activité.

1) Sachez à qui vous parlez.

Pour communiquer efficacement, vous devez comprendre à qui vous parlez et ce qui les intéresse. Quels sont leurs besoins ? Veut? Peurs? Comment votre marque résout-elle leurs problèmes ou améliore-t-elle leur vie ?

Les personnalités du marketing vous donnent cet aperçu. Il s’agit essentiellement d’un profil démographique et psychographique des différents types de personnes que vous essayez d’atteindre. Lorsque vous avez une compréhension approfondie de ces personnalités marketing, vous pouvez mieux adapter votre message et parler directement de ces points douloureux.

Conseil: Commencez par notre guide pour créer vos personas marketing (si vous ne l’avez pas déjà fait). Pour savoir ce que vous voulez savoir sur votre public, vous devez appeler, envoyer un courrier électronique, effectuer un sondage et discuter avec vos clients. Demandez-leur quels sont leurs points faibles, leurs défis, leurs objectifs, leurs frustrations, leurs aspirations, etc. Au fur et à mesure que vous plongez dans les réponses des clients, vous verrez des thèmes communs et même des phrases qui peuvent être utiles pour élaborer votre message marketing. N’oubliez pas : vous voulez leur parler dans leur propre langue.

Exemple : Slack fait un travail fantastique en adaptant le message de la marque à différents personnages.

2) Suivez votre cadre de messagerie de marque.

La cohérence est tout dans le marketing. Plus vous interagissez fréquemment avec votre public et plus vous racontez l’histoire de votre marque de manière cohérente, plus il est facile de nouer une relation avec eux. Un cadre de messagerie solide, qui comprend vos piliers de valeur, de slogan et de messagerie de marque, vous garantit de raconter cette histoire cohérente tout au long de vos supports marketing.

Les piliers de votre message de marque sont particulièrement utiles lors de la création de contenu et de textes, car ce sont essentiellement des points de discussion qui renforcent votre proposition de valeur. Par exemple, une entreprise de biscuits peut utiliser des « ingrédients sains », des « recettes uniques » et des « saveurs distinctes » comme trois principaux piliers de la communication de la marque.

Créer une copie autour de ces arguments de vente garantit que vous ne présentez pas une idée vague ou une solution générique. Plus vous êtes précis, plus votre copie aura d’impact.

Exemple : Pour Thinx, fabricants de culottes menstruelles, leur CTA social est bien plus qu’un « follow us ! » C’est un appel à l’action pour les aider à lutter contre la stigmatisation liée aux menstruations, qui est l’une des principales valeurs de leur marque.

3) Parlez aux gens.

C’est simple, mais c’est probablement l’une des erreurs les plus courantes que nous voyons dans les messages marketing. Vous voulez toujours parler aux gens, pas à eux ou à leur sujet. Écrivez toujours à la deuxième personne. (Si cela fait longtemps que vous n’avez pas suivi de cours d’anglais, cela signifie utiliser « vous », pas « ils ».) Vous devez également éviter les mots à la mode ou le jargon d’initiés qui peuvent intimider ou exclure les gens s’ils ne sont pas le savoir.

Conseil: Parlez toujours aux humains comme s’ils étaient humains. C’est là que la voix de votre marque joue un grand rôle.

4) Soyez simple et direct.

Vous vous battez déjà pour attirer l’attention, alors n’enfouissez pas votre message dans un langage fleuri et ne perdez pas de temps avec de longs paragraphes sinueux. Une copie courte, rapide et simple attire l’attention et pousse les gens tout au long du parcours de l’acheteur.

Conseil: Faites toujours un deuxième passage à votre message marketing pour resserrer votre copie.

Est-ce clair et concis ? Y a-t-il une accroche intéressante ? Pouvez-vous simplifier ou utiliser un mot plus puissant ?

Si vous avez besoin d’un peu d’aide ou d’inspiration, consultez notre liste de plus de 100 outils et ressources pour rédiger de meilleurs textes.

Exemple : le message de Hims est court, concis et percutant, des points supplémentaires pour l’utilisation intelligente des emojis.

5) Utilisez l’émotion.

L’émotion est tout. Lorsque vous pouvez exploiter cela avec un langage dynamique qui incite les gens à interagir avec vous, votre copie est beaucoup plus susceptible de se convertir. Encore une fois, vous voulez parler directement des besoins, des espoirs, des peurs et des désirs des gens.

Conseil: Menez avec des avantages par rapport aux fonctionnalités. En fin de compte, personne ne se soucie de savoir si les vestes de votre marque sont fabriquées avec un tissu de haute technologie à triple renforcement ; ils se soucient de garder leur famille au chaud et à l’aise lors de leur prochaine aventure de camping. De même, diriger avec les valeurs de votre marque peut également être un moyen efficace de cultiver un lien émotionnel avec votre public.

Exemple : La créatrice de doudou Buffy a un excellent message de marque qui attire les visiteurs du site dans leur histoire d’une manière émotionnellement attrayante. Sauver le monde et obtenir une couette confortable ? Faisons cela.

Comment affiner votre message marketing

Lorsque vous mettez du travail dans votre message de marque, vous voulez savoir que cela fonctionne pour vous. C’est pourquoi le test A/B est votre ami. Avec les données concrètes, il n’est plus nécessaire de se fier à une intuition, à une intuition ou à des préférences personnelles lorsqu’il s’agit de votre copie.

Nous préférons des méthodes de test simples mais perspicaces. D’après notre expérience, l’un des meilleurs outils de copie de test A/B est les publicités Facebook. Ils sont particulièrement intéressants car ils sont faciles à mettre en œuvre, beaucoup moins coûteux et adaptés aux personnes que vous essayez réellement d’atteindre. Quel que soit le type de message que vous testez, qu’il s’agisse d’un nouveau slogan, d’un accessoire de valeur ou d’un CTA, les publicités Facebook peuvent vous aider à voir facilement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Si vous testez divers messages de marque, essayez ce test simple :

Créez des pages de destination distinctes pour tester une copie différente pour chacune. Utilisez un design identique, en changeant uniquement la copie. Lancez une annonce FB ciblée à vos clients pendant une semaine. Remarque : N’oubliez pas qu’une annonce très ciblée signifie généralement moins de trafic. Gardez à l’esprit que vous souhaitez affiner vos critères, tout en générant suffisamment de chiffres pour obtenir une signification statistique sur les résultats des tests.Découvrez quelle page de destination a généré le plus de conversions.

Ouais, c’est aussi simple que ça. Bien sûr, vous pouvez exécuter des tests A/B plus approfondis, en fonction de vos besoins. Il existe de nombreux outils et ressources utiles pour le faire.

Sur la base de vos tests A/B, vous devriez avoir une meilleure idée de ce qui résonne et de ce qui doit être peaufiné.

Cependant, la recherche et la révision sont une partie importante de la recherche du bon message, alors ne considérez pas cela comme un accord unique. Il y a toujours des occasions de s’améliorer. Si votre budget le permet, nous vous recommandons de tester votre copie tous les six mois (ou chaque fois que vous changez d’orientation marketing ou de stratégie de marque).

Recherchez d’autres façons de raconter l’histoire de votre marque

Si votre marque crée beaucoup de contenu et/ou a beaucoup de créateurs de contenu, le maintien de la cohérence est crucial. Assurez-vous que tous les membres de votre équipe connaissent votre cadre de messagerie (et savent où le trouver).