5 conseils pour une carrière réussie en comptabilité ou en finance

Les mondes de la comptabilité et de la finance sont concurrentiels. En tant que professionnel qui souhaite profiter d’une carrière réussie et lucrative dans ces domaines, il est impératif que vous créiez un plan de match et que vous le suiviez.

5 conseils pour réussir votre carrière

Si vous recherchez une stabilité d’emploi, des compétences concrètes et une carrière qui offre à la fois de la flexibilité et des avantages financiers, ne cherchez pas plus loin que la comptabilité ou la finance. Ces industries populaires ont beaucoup à offrir aux jeunes professionnels.

Afin de maximiser votre succès, tenez compte des conseils suivants :

Trouvez le bon employeur

La première étape est de trouver un bon employeur. (Remarquez que nous n’avons pas dit l’emploi le mieux rémunéré.) Vous ne cherchez pas votre emploi « pour toujours ». Vous voulez juste quelqu’un qui va vous préparer au succès. Un bon employeur est quelqu’un qui :

Est prêt à vous aider à améliorer vos compétences. Vous permet de faire des erreurs et de les utiliser comme opportunités d’enseignement. Vous permet un certain niveau de liberté et de flexibilité (ne fait pas de micro-gestion).

Vous ne recherchez pas les avantages branchés comme les tables de ping-pong et la bière pression. Vous avez besoin d’un employeur qui va vous façonner dans une meilleure version de vous-même, afin que vous puissiez progresser dans votre carrière.

Asseyez-vous sous un mentor

En plus d’avoir un employeur favorable, c’est une bonne idée d’avoir un mentor professionnel. C’est quelqu’un que vous pouvez rencontrer régulièrement, observer et apprendre de. Ce devrait être quelqu’un qui a plusieurs années d’ancienneté et qui occupe le poste que vous espérez un jour occuper. En d’autres termes, si vous aspirez un jour à être le directeur financier d’une organisation à but non lucratif, alors vous voulez un mentor. qui est actuellement le directeur financier d’une organisation à but non lucratif.

Le mentorat n’a pas besoin d’être formel et rigide. Ne sortez pas et ne demandez pas à quelqu’un : « Serez-vous mon mentor ? Au lieu de cela, mettez-vous à proximité des bonnes personnes grâce à un réseautage stratégique. Rendez-vous disponible et faites savoir que vous voulez grandir. C’est ainsi que les relations de mentorat prennent racine.

Ne jamais arrêter d’apprendre

Les professionnels de la comptabilité et de la finance les plus performants sont des étudiants permanents. Ils n’arrêtent pas d’apprendre lorsqu’ils obtiennent leur diplôme universitaire ou décrochent leur premier emploi. Ils apprennent continuellement et investissent en eux-mêmes encore et encore.

Si jamais vous avez l’impression de stagner dans votre carrière, c’est le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau ou faire un saut. Par exemple, vous pourriez être à l’aise dans votre carrière de comptable junior, mais que se passe-t-il si vous vous engagez à passer l’examen de CPA ? Non seulement le processus d’étude pour l’examen de CPA vous apprendra beaucoup, mais la désignation vous permettra d’être plus compétitif dans les futures opportunités d’emploi.

Adoptez les bonnes habitudes quotidiennes

Pour être honnête, le succès dans le monde de la finance se résume à bien faire les petites choses. Vous n’allez pas vous réveiller un jour et vous catapulter soudainement au sommet de votre industrie. Cela demande un effort constant.

Apprenez à adopter des habitudes quotidiennes intelligentes, telles que se lever tôt, pratiquer la gratitude, faire de l’exercice, se tenir au courant des actualités de l’industrie, réseauter, écouter, etc. C’est en milliers de petites étapes que la vraie croissance se produit.

Bloquez les distractions

Au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière, de nombreuses distractions vont apparaître. Par exemple, vous pouvez obtenir des opportunités d’emploi lucratives dans des créneaux qui ne vous intéressent pas vraiment et/ou qui ne vous aident pas à faire avancer votre carrière dans la direction que vous souhaitez prendre. Vous devez les bloquer.

La concentration est le nom du jeu. Fixez-vous des objectifs spécifiques sur un an, cinq ans et même 10 ans. Ensuite, revenez en arrière et déterminez ce qu’il faudra pour atteindre chacun de ces objectifs. Si une opportunité ou un investissement ne semble pas vous aider à atteindre ces objectifs, ignorez-le. Fixez votre objectif sur un résultat et canalisez toute votre énergie vers celui-ci.

Tout ajouter

Le monde de la comptabilité et de la finance est diversifié. Que vous souhaitiez travailler dans la comptabilité d’entreprise, la comptabilité publique, le secteur privé, le secteur public, les organisations à but non lucratif ou les startups, il existe des opportunités passionnantes tout autour.

En appliquant les conseils et principes décrits dans cet article, vous pouvez vous donner toutes les chances de réussir.