5 conseils qui élèveront votre GMB

Google My Business est l’outil que presque toutes les entreprises négligent, mais il a une tonne de valeur lorsque des clients nouveaux et actuels consultent votre entreprise.

Saviez-vous que 46 % de toutes les recherches Google concernent des informations locales ? Google My Business est un outil puissant que les gens utilisent TOUS LES JOURS pour trouver des entreprises locales via une simple recherche Google. Il s’agit essentiellement de ce petit rectangle d’informations commerciales qui apparaît lorsque vous recherchez, par exemple, « crème glacée près de chez moi ». C’est pourquoi vous devez vous assurer que les informations qui apparaissent dans cette fenêtre contextuelle sont à la fois exactes et dignes de confiance. Ce faisant, faites attention à ces facteurs de classement spécifiques :

Informations commerciales et horairesAvis GooglePhotosCatégories et services/produitsInteraction entreprise-client

Alors comment savoir si vous avez un bon GMB ? En tant que petite entreprise, cela se résume vraiment à l’essentiel. Apprendre à les utiliser à votre avantage est important pour vous démarquer et battre vos concurrents. Si votre compte Google My Business n’est pas optimisé, les robots d’exploration Web de Google donneront plutôt la priorité à une entreprise qui l’est. Aujourd’hui, nous examinons cinq stratégies pour garantir que votre annonce est choisie par rapport à vos concurrents.

Informations commerciales et horaires précis

Combien de fois avez-vous recherché une entreprise et les heures d’ouverture de la liste GMB indiquent qu’elle est ouverte ? Mais quand vous vous présentez à l’entreprise, elle est fermée. Pour de nombreux clients potentiels, cela arrive trop souvent. Ce ne sont pas seulement les petites entreprises qui commettent cette erreur fatale, ce sont même de GRANDES marques comme Sephora, H&M et bien d’autres. Ils ne parviennent pas à mettre à jour même ce « petit » élément d’information. Il est fou que ce soient des entreprises qui disposent d’équipes marketing massives, mais même elles négligent la puissance de GMB. Alors ne laissez pas cela vous arriver.

La première chose que vous devez faire est de vous connecter à votre GMB et de jeter un œil à l’onglet Info de votre page d’entreprise.

Parcourez la page et voyez si tout semble correct – et portez une attention particulière à vos heures et à votre adresse.

De nombreuses entreprises configurent leurs informations, puis ne les examinent plus jamais. Ne pas réaliser que l’information peut éventuellement être obsolète. L’autre raison de vérifier souvent est que les utilisateurs de Google et vos clients potentiels peuvent suggérer des modifications aux informations de votre entreprise. Et Google peut entrer et le changer sans même que vous le sachiez. Il est donc important de consulter fréquemment cette page.

Si votre adresse et vos heures d’ouverture vous conviennent, consultez les sections Plus d’heures et Heures spéciales :

C’est une autre section importante à ne pas négliger. Il est plus probable qu’improbable qu’il y ait des jours fériés pendant lesquels vous êtes fermé ou que vous avez des horaires limités. Assurez-vous donc de les ajouter et de les mettre à jour régulièrement (ils ne seront pas automatiquement mis à jour chaque année). Cela éliminera les conjectures pour vos clients, qui essaient de savoir si vous êtes ouvert à Thanksgiving, et vous évitera une critique ou un appel téléphonique fâché.

L’assistance Google explique que « les entreprises disposant d’informations complètes et précises sont plus faciles à mettre en correspondance avec les bonnes recherches ». C’est pourquoi il est si important de saisir toutes les informations commerciales avec précision et de les mettre à jour fréquemment afin que les futurs clients sachent où vous êtes, ce que vous faites et quand ils peuvent s’arrêter.

Avis Google

En parlant d’avis, les avis positifs de Google sont l’un des MEILLEURS moyens de faire passer votre GMB à la première place des résultats de recherche Google sans dépenser d’argent en publicités. Google a mis en place un système qui vérifie en permanence la fiabilité d’un GMB, donc avoir beaucoup d’avis non seulement semble bon pour un client, mais cela aide également à renforcer la confiance avec Google, car de vraies personnes vérifient que vous existez.

Ensuite, assurez-vous de répondre à vos avis, qu’ils soient positifs ou négatifs. À l’ère de l’information, l’ignorance est un choix. Les clients veulent aujourd’hui la preuve qu’une entreprise est responsable des attentes des clients. S’engager avec des critiques positives et négatives montre au public que votre organisation se soucie de la satisfaction de ses clients. Alors, remerciez vos clients pour les avis positifs afin de les fidéliser, et ne craignez pas les avis négatifs. Vous pouvez retourner un client mécontent en résolvant les problèmes soulevés.

Enfin, demandez à vos clients de laisser des avis ! Plus on est de fous, alors n’ayez pas peur de tendre la main. Si vous êtes débordé par la tâche de demander manuellement des avis, il existe de nombreux programmes (y compris le propre programme de Curve, Cedar) qui peuvent automatiser les campagnes d’avis pour vous ! Détendez-vous et générez de nombreuses critiques positives !

Améliorer les photos et les vidéos

Une autre caractéristique souvent négligée d’une page GMB est la section photos. Il est prouvé qu’un client potentiel est plus susceptible de choisir un GMB qui a plus de 100 photos, qu’une entreprise qui n’en a que quelques-uns. Lorsque vous créez votre GMB pour la première fois, comme avec les réseaux sociaux, vous pouvez ajouter une photo de couverture et un logo. Ceux-ci authentifient votre entreprise aux yeux des clients et apporteront plus de clics sur votre site Web et plus de demandes d’informations. L’ajout de photos à votre GMB est essentiel pour attirer de nouveaux clients.

Voici quelques bonnes idées de photos à ajouter à votre GMB :

Photos extérieures de votre vitrine ou de votre bureauPhotos intérieures de votre bureau, entreprise ou magasinPhotos du personnel travaillant, s’amusant ensemble et interagissant avec les clientsPhotos de vos propriétaires interagissant avec le personnel et les clients, organisant des événements, travaillant, découvrant de nouvelles idéesLes clients interagissant avec votre entreprise ou utilisation des produits et servicesPhotos avant/après (le cas échéant)Photos d’événements et de vacancesPhotos de produits et/ou services

Il existe de nombreuses façons d’ajouter à la section photo de votre GMB. Mais assurez-vous que ces photos sont flatteuses pour votre entreprise. Par exemple, ne publiez pas une photo de votre vitrine qui semble vide ou fermée. Vous voulez que les gens puissent reconnaître votre entreprise à la fois sur l’ordinateur et dans la vie réelle.

Une autre option à considérer est de prendre des photos professionnelles de votre entreprise. Par exemple, Airbnb a noté une augmentation de 40 % des revenus lorsque les hôtes ont téléchargé des photos professionnelles dans leurs annonces. Des photos de haute qualité peuvent faire une énorme différence et, en fin de compte, elles sont rentables.

Profitez de l’onglet Publications

L’onglet Messages est probablement la section la plus sous-utilisée d’un GMB. C’est un excellent moyen de promouvoir directement les mises à jour et d’infuser votre GMB avec des informations que Google et les clients potentiels voudront voir.

L’onglet Mises à jour comporte 3 sections principales :

Et vous pouvez créer 4 types de publications différents en ajoutant :

Vous pouvez utiliser ces sections pour promouvoir les soldes, les remises et les événements spéciaux qui se déroulent dans votre entreprise, et c’est 100% gratuit. (La publicité gratuite de nos jours ? Wow !) Bonus : cela augmentera encore plus votre visibilité sur les résultats de recherche Google, permettant aux gens de vous trouver plus facilement.

De plus, selon Google, les publications avec rich media (GIF, vidéos et photos) attirent nettement plus d’engagement de la part des clients. Pour aider à augmenter cet engagement, vos publications ont besoin d’une incitation à l’action pertinente et d’un lien.

Enfin, parce que votre GMB est mis à jour avec les dernières informations sur votre entreprise, pourquoi un client potentiel ne vous choisirait-il pas plutôt qu’un autre concurrent ? C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde.

Conseil de pro : un excellent moyen de tirer pleinement parti des publications GMB consiste à partager des extraits de votre publication de blog la plus récente et à créer un lien vers l’original.

Créer une FAQ pour votre GMB

Enfin, une fonctionnalité intéressante qui peut être ajoutée à votre GMB, qui est négligée par de nombreuses entreprises, est la section Questions et réponses. La section Q&R de Google My Business peut être utilisée pour attirer du trafic client sur votre site Web. Les questions et les réponses respectives sont présentées publiquement et peuvent même apparaître en haut de votre liste. Si un client recherche un terme lié à une question ou à une réponse publiée dans votre annonce, votre entreprise sera probablement le premier résultat de recherche pour cette requête.

Pour y accéder, cependant, vous devez vous rendre sur la page d’annonce réelle sur Google Maps ou en tant que résultat de recherche Google. Là, vous pouvez réellement écrire vos propres questions sur votre page et y répondre. C’est donc une opportunité fantastique de se faufiler dans une FAQ !

Nous vous suggérons de choisir trois questions fréquemment posées auxquelles vos clients ont fréquemment besoin de réponses. Répondez avec d’excellentes réponses à ces questions, et vous pouvez même ajouter un lien vers une section de votre site pour y diriger le trafic. De cette façon, lorsque les gens rencontreront votre GMB, leurs questions auront déjà été répondues et ils seront encore plus enclins à choisir vos services/produits. C’est également un excellent moyen de montrer que vous êtes engagé et que vous vous souciez de votre audience Google et de fournir plus d’informations dès le départ.

Astuce bonus ! Activer la messagerie

Saviez-vous que votre GMB possède son propre système de messagerie ? C’est un excellent moyen de se connecter avec les gens en leur permettant de vous contacter directement via Google Maps ou les résultats de recherche Google. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité via le bureau ou même l’application. Cependant, vous devez vous assurer que vous répondez généralement dans les 24 heures. Si vous ne le faites pas, Google désactivera parfois la fonctionnalité en raison de l’inactivité, et cela peut même nuire à vos résultats de recherche.

Google My Business est une fonctionnalité qui est disponible depuis quelques années maintenant, et c’est encore un territoire très inexploré pour de nombreuses entreprises. Prenez donc le temps de jouer avec et essayez de comprendre comment vous pouvez en tirer le meilleur parti. C’est bien plus que de simplement remplir les informations de votre entreprise et de ne plus jamais les consulter. Google My Business, s’il est utilisé correctement et efficacement, peut être l’un de vos outils les plus précieux pour le marketing de votre entreprise.

