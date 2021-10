5 corps, 2 suspects : comment la police a finalement trouvé l’éventreur de Gainesville

Lisez la première partie de E! et la série en deux parties d’Oxygen ici

En quatre jours en août 1990, cinq étudiants ont été assassinés à Gainesville, en Floride.

Christina Powell et colocataire Sonya Larson étaient des étudiants de première année entrants qui n’ont jamais atteint leur première semaine de cours à l’Université de Floride. Christa Hoyt a fréquenté le Santa Fe Community College et a travaillé la nuit comme commis aux archives pour le bureau du shérif du comté d’Alachua, dans l’espoir de devenir elle-même un jour chargée de l’application des lois. Manuel Taboada était en train de passer de SFCC à UF, voulant étudier l’architecture. Et Tracy Paules, son ami depuis le lycée, était en dernière année de pré-droit à l’UF.

Les scènes de crime étaient horribles, les victimes toutes poignardées à mort dans leurs propres appartements, les femmes mutilées et trois d’entre elles agressées sexuellement.

Malgré les assurances des autorités et des responsables universitaires qu’ils prenaient toutes les précautions pour assurer leur sécurité, de nombreux étudiants sont partis pour le confort, la compagnie et les portes verrouillées de la maison, vivant à nouveau avec leurs parents, une perspective attrayante. Des centaines de personnes ne sont pas retournées sur le campus avant le semestre de printemps, lorsque la terreur s’est légèrement atténuée.