5 coûts importants à prendre en compte lors de l’achat d’une maison

Posséder une maison est le rêve de tout le monde. Cela donne non seulement un sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment de liberté et de fierté. L’achat d’une maison est généralement le plus gros achat d’une vie et il est souvent impossible de le faire sans une planification financière détaillée.

La première étape de l’achat d’une maison doit être de comprendre et d’évaluer le coût réel de possession de la maison. Contrairement aux attentes, il y aura une différence entre le coût de possession projeté par le constructeur ou le vendeur et le coût de possession réel. En effet, il y aurait toujours des frais cachés et des dépenses supplémentaires que vous pourriez finir par devoir payer. Si vous ne parvenez pas à les prévoir, les coûts réels augmenteront généralement au moment de l’achat, ce qui peut faire dérailler votre planification financière jusqu’à ce jour.

Voici le top 5 des coûts supplémentaires importants dont vous devez être conscient avant d’acheter la maison de vos rêves afin de pouvoir mieux planifier vos finances et éviter les chocs inutiles de dernière minute.

1. Droit de timbre

Le droit de timbre est une taxe obligatoire prélevée par le gouvernement sur les transactions immobilières. Celui-ci authentifie le compromis de vente et fait office de preuve de la vente ou de l’achat d’un bien. Les droits de timbre peuvent varier entre 4% et 7% de la valeur de la propriété selon l’état où vous achetez une maison. Par exemple, si la valeur de la maison que vous achetez est, disons, Rs 50 lakh ; vous devrez débourser Rs 2 lakh à Rs 3,5 lakh supplémentaires en tant que droit de timbre, ce qui augmentera le prix.

Notez que les taux des droits de timbre sont décidés par les gouvernements des États et peuvent varier d’un État à l’autre ainsi que dans les zones urbaines et rurales de l’État lui-même. Plusieurs États offrent également des rabais allant jusqu’à 1 % aux femmes propriétaires et aux personnes qui achètent des maisons abordables. Ainsi, il peut y avoir une variation significative des droits de timbre même au sein d’un même État.

2. Frais d’inscription

Il s’agit d’un autre coût obligatoire perçu par le gouvernement au moment de l’achat pour l’enregistrement de la propriété au nom de l’acheteur et la mise à jour des dossiers de propriété. Dans la plupart des États, le coût d’enregistrement est de 1% de la valeur de la maison. Ainsi, pour une maison évaluée à Rs 50 lakh, vous devrez payer Rs 50 000 comme frais d’enregistrement. Les frais d’enregistrement s’ajoutent au droit de timbre que vous devez payer.

3. Taxe sur les produits et services (TPS)

Si vous achetez une propriété en construction, vous serez également tenu de payer la TPS sur celle-ci. La TPS est calculée à 1 % de la valeur de la maison si la propriété correspond à la définition de logement abordable. Sinon, la TPS sera facturée à 5 % de la valeur de la propriété. Une propriété abordable est définie comme une maison dont la valeur est inférieure à Rs 45 lakh et dont la superficie est inférieure à 60 mètres carrés dans les métros et à 90 mètres carrés dans d’autres endroits. Ainsi, si la valeur d’une propriété abordable en construction est de Rs 40 lakh, la TPS à la charge de l’acheteur sera de Rs 40 000. Si la valeur est de Rs 50 lakh, la TPS à payer sera de Rs 2,5 lakh. Cependant, il n’y a pas de TPS sur les propriétés achevées (prêtes à posséder) ou sur la revente d’une ancienne propriété.

4. Frais d’entretien anticipés

Les frais d’entretien de la propriété peuvent avoir un impact significatif sur le coût de la maison. Les constructeurs peuvent les collecter à l’avance pendant un an ou deux, et ce montant peut atteindre des milliers de dollars en fonction de la taille et de l’emplacement de la propriété et du complexe d’appartements. En règle générale, les frais d’entretien comprennent la sécurité du bâtiment, les frais d’ascenseur, les frais d’entretien de la propriété et les charges communes d’eau et d’électricité, entre autres.

5. Frais de stationnement

Plusieurs acheteurs pensent qu’une fois dans leur nouvelle maison, ils n’auront pas à payer les frais de stationnement de leur véhicule. Ce n’est pas vrai. Les sociétés de logement ou les constructeurs prélèvent des frais de stationnement pour un espace de stationnement dédié. Si vous avez plus d’un véhicule, vous devrez peut-être payer un supplément pour acheter un espace de stationnement supplémentaire. Selon la société, des frais de stationnement uniques ou annuels peuvent vous être facturés, pouvant atteindre plusieurs milliers, voire plusieurs lakhs.

En plus de ceux-ci, en cas de transaction de revente, vous devrez peut-être également payer des frais de transfert de mémorandum (TM) à l’organisme local ou des frais de transfert à l’association pour le transfert de propriété. Le constructeur peut également vous facturer des frais d’emplacement préférentiel (PLC) et une augmentation de plancher pour l’unité située dans un meilleur emplacement dans le complexe. Ceux-ci ne sont pas fixes et varient d’un constructeur à l’autre. Vous devrez peut-être également débourser de l’argent supplémentaire pour faire les intérieurs, surtout si vous le souhaitez selon vos spécifications.

En conclusion, tous ces coûts supplémentaires mis ensemble peuvent augmenter le coût réel de votre maison de 10 à 15 %. Ce qui vaut la peine de mentionner, c’est que si vous envisagez un prêt immobilier pour l’achat d’un bien immobilier, le prêteur ne tiendra pas compte de ces frais lors de la finalisation du montant du prêt. Le montant sanctionné dépendra uniquement de la valeur de la propriété, et tous ces coûts seraient des dépenses personnelles pour vous. Ainsi, vous devez tenir compte de toutes ces dépenses supplémentaires tout en estimant le coût global de la maison et les prévoir dès le début de votre planification. Cela facilitera grandement l’achat de votre maison.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

