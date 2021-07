5 crypto-monnaies de preuve de participation à acheter aujourd’hui et à profiter de demain

La crypto-monnaie est construite sur des réseaux blockchain, qui sont décentralisés et nécessitent un système de vérification pour fonctionner. Mais toutes les pièces ne fonctionnent pas sur le même système.

Afin de vérifier les transactions sans système central, les réseaux de crypto-monnaie utilisent ce que l’on appelle un « mécanisme de consensus ».

La preuve de travail (PoW) et la preuve de participation (PoS) sont les deux principaux mécanismes de consensus utilisés aujourd’hui.

La blockchain n’a pas d’autorité centrale, donc la protection des actifs numériques contre la fraude et la sécurisation de la blockchain sont laissées aux développeurs. Les systèmes PoS et PoW récompensent les mineurs financièrement par le biais de pièces et évitent les doubles dépenses.

Qu’est-ce que la preuve de travail (PoW) ?

La preuve de travail (PoW) est le plus ancien des deux mécanismes. C’est ce qu’on appelle une preuve de travail car les transactions sont validées par des mineurs résolvant des problèmes mathématiques complexes en échange de crypto-monnaie. Pour que le réseau puisse valider rapidement de nombreuses transactions, il faut une énorme puissance de traitement.

Les crypto-monnaies comme Ethereum (CCC :ETH-USD) et Bitcoin (CCC :BTC-USD) fonctionnent toujours sur preuve de travail. Les partisans aiment PoW parce que la quantité de puissance de traitement impliquée rend presque impossible pour les autres de pénétrer dans sa blockchain.

D’un autre côté, les critiques soutiennent que PoW utilise trop d’électricité. Actuellement, Bitcoin utilise 130 TWh par an. Si Bitcoin était un pays, il utiliserait plus d’électricité que toute l’Ukraine. Pendant ce temps, Ethereum utilise autant d’électricité que la nation de l’Équateur.

Qu’est-ce que la preuve de participation (PoS) ?

Parce que la crypto-monnaie n’a pas d’autorité centrale, la preuve de travail repose sur la récompense des mineurs pour la puissance de traitement qu’ils engagent sur le réseau. Cependant, cela ne reflète pas exactement le nombre de pièces que les mineurs possèdent réellement. Entrez une preuve de participation, qui récompense les mineurs en fonction du nombre de pièces qu’ils ont réellement dans leur portefeuille.

La preuve de participation (PoS) réduit la puissance de calcul nécessaire à la vérification tout en offrant une plus grande vitesse de transaction. Parce que les mineurs doivent avoir des garanties pour participer, les instances d’attaques sont limitées. Les mineurs sont désormais des validateurs de nouvelles transactions et des mises à jour de la blockchain. Le système PoS est basé sur la récompense des mineurs les plus investis, et non ceux qui consomment le plus d’électricité.

Alors, quel est le meilleur, l’ancien système PoW où les mineurs rivalisent mathématiquement pour les pièces, ou le nouveau système PoS où les mineurs ont réellement un intérêt dans le processus ? Tout se résume à l’objectif d’une blockchain donnée.

Le PoS utilise moins d’énergie et offre de plus grandes récompenses pour les nœuds, mais il est également plus centralisé et moins sécurisé, ce qui signifie qu’il est plus facile à attaquer. PoW est plus décentralisé et plus sûr, mais à un coût environnemental énorme.

PoS a également plus d’options pour punir les mauvais mineurs. Ainsi, bien qu’il soit plus décentralisé, à certains égards, il est beaucoup plus sûr. Le PoS laisse également une empreinte écologique beaucoup plus faible.

Voici 5 superbes pièces basées sur le PoS à surveiller en 2021 :

Transaction instantanée privée vérifiée (CCC :PIVX-USD)

Néblio (CCC :NEBL-USD)

Qtum (CCC :QTUM-USD)

Navcoin (CCC :NAV-USD)

Stratis (CCC :STRAX-USD)

Les investisseurs en crypto-monnaie qui essaient d’investir dans l’avenir ont besoin de jetons basés sur PoS dans leur portefeuille, il n’y a pas deux façons de le faire. Les investisseurs intéressés devraient également considérer ces meilleurs altcoins dans lesquels investir pour 2021, qui utilisent presque tous le consensus PoS.

Crypto-monnaies de preuve de participation à acheter : transaction instantanée vérifiée privée (PIVX-USD)

Source : Shutterstock

Rendement annuel estimé : 4,8 %

Private Verified Instant Transaction est une crypto PoS axée sur la sécurisation et la confidentialité des transactions. Les utilisateurs peuvent miser des pièces sur la blockchain avec des rendements respectables. Une grande caractéristique de PIVX-USD est qu’il n’y a pas de plafond, ce qui en fait une barrière basse parfaite pour les nouveaux arrivants. Les mineurs récupèrent 5% de rendement annuel en exécutant des masternodes de 10 000 unités PIVX-USD.

S’échangeant de 0,17 $ dans Match 2017 à 9,43 $ en janvier 2018, PIVX-USD s’est stabilisé au cours des dernières années. L’altcoin est de retour en 2021, passant de 0,47 $ en janvier à 2,02 $ depuis avril. Revenant à 0,70 $ en juin, PIVX-USD semble devoir subir un autre pic. Si elle atteint n’importe où près de ses niveaux maximaux à partir de 2018, cette crypto-monnaie constituera un excellent investissement pour 2021.

Neblio (NEBL-USD)

Source : Shutterstock

Rendement annuel estimé : dix%

Neblio est une blockchain de nouvelle génération utilisant un mécanisme de consensus PoS pour sécuriser sa blockchain et sa base de données DLT. Aucun solde minimum n’est requis.

Neblio a été créé en 2017 pour faire avancer la technologie blockchain et répondre au besoin de solutions claires et d’outils innovants. Il fonctionne sur open source et un protocole à jeton (NTP1). NTP1 simplifie l’application et le développement d’applications pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des enregistrements, les jeux, le suivi des actifs et la gestion des identités.

NEBL a commencé à se négocier fin décembre 2017 et a rapidement atteint 44,47 $ en janvier 2018. Après 2 retracements et récupérations, l’altcoin s’est stabilisé jusqu’en janvier 2021. De son creux de 0,39 $ le 25 décembre 2020, sa valeur a augmenté lentement pour atteindre 4,51 $ le 12 avril. Après un nouveau retracement et une reprise en mai, le NEBL-USD s’est établi à 1,35 $ en juin. En regardant le graphique 2021, NEBL-USD pourrait être dû à une correction et à une reprise aux niveaux précédents.

Qtum (QTUM-USD)

Source : Shutterstock

Rendement annuel estimé : 8%

Qtum est un altcoin blockchain open source. Parce qu’il est décentralisé, QTUM-USD est capable d’exécuter des contrats intelligents sur une multitude de machines, ce qui signifie que Qtum peut satisfaire plusieurs contrats simultanément.

Qtum fonctionne sur un réseau de points de vente décentralisé. Le système sécurisé et stable le rend compatible avec l’infrastructure blockchain existante. De nouvelles technologies sont facilement ajoutées au système par le codage et le déploiement de contrats.

Les données de trading pour QTUM-USD sont très similaires à celles de NEBL-USD. Lancé en 2017, QTUM-USD a rapidement atteint plus de 85 $ en janvier 2018. Après plusieurs retracements et récupérations, les niveaux de prix ont diminué dans la fourchette de 1,60 $ à 4 $ jusqu’en mai 2021, lorsque Qtum a culminé à plus de 23 $. En revenant à la fourchette de 7 $ en juin, si l’histoire est un indicateur, QTUM-USD pourrait à nouveau voir des niveaux plus élevés en 2021.

Navcoin (NAV-USD)

Source : Shutterstock

Rendement annuel estimé : 5%

Navcoin, “The Unbreakable Code”, se présente comme la première crypto-monnaie avec une double blockchain, ce qui la rend pratiquement impossible à pénétrer. La blockchain à double entrée, ou à double entrée, fonctionne de manière à ce que l’acheteur offre des actifs réels et le vendeur offre des jetons natifs en retour.

Navcoin propose des paiements à faible friction, une décentralisation complète et un financement entièrement autonome, ce qui rend la crypto-monnaie très facile pour les nouveaux arrivants.

NAV-USD a vraiment décollé en 2017 lorsqu’il est passé de 0,06 $ à 4,16 $ en janvier 2018. Après 2 retracements et récupérations, Navcoin s’est stabilisé dans la fourchette de 0,10 $ jusqu’en janvier 2021, date à laquelle il a commencé à augmenter régulièrement à 0,71 $ en février, puis 1,17 $ en mars. En maintenant des niveaux compris entre 0,30 $ et 0,40 $ jusqu’en mai et juin, une accumulation et une récupération de phase 3 pourraient ramener la NAV-USD aux niveaux antérieurs jusqu’en 2021.

Stratis (STRAX-USD)

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Stratis se vante de sa capacité à réduire le besoin de confiance dans la cryptographie en augmentant la transparence et en rationalisant les processus commerciaux. Le jeton Stratis, STRAX-USD, transfère de la valeur sur le marché Stratis.

Lorsque Stratis a été introduit pour la première fois, il utilisait une blockchain modifiée basée sur le modèle Bitcoin Proof-of-Work. Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, Stratis a évolué vers le PoS. La nouvelle blockchain STRAX-USD offre un environnement pour une croissance rapide.

Comme tant de ses pairs crypto, 2017 et 2018 ont été des années record pour STRAX-USD. L’altcoin a vu les prix passer de moins de 0,10 $ à des sommets de 9 $ en 2017 et 21 $ en 2018. Après 2 périodes de retracement et de récupération majeures en 2018, STRAX-USD s’est stabilisé dans la fourchette 0,30 $-0,60 $ jusqu’en 2021, où il a culminé à plus de 3 $. Un retracement en juin pourrait conduire à une correction et à la possibilité de revenir aux niveaux antérieurs.

Quand il s’agit de PoW contre PoS, cela dépend vraiment du camp dans lequel vous vous trouvez. Beaucoup aiment toujours échanger des pièces à l’ancienne via une preuve de travail, comme Bitcoin. D’autres préfèrent la méthode de preuve de participation plus récente et plus investie par l’utilisateur, comme Navcoin et Qtum.

Alors que PoW récompense les mineurs avec une puissance de calcul, PoS met davantage l’accent sur les mineurs qui sont déjà investis dans les pièces. Le PoS permet des vitesses de transaction beaucoup plus élevées et n’utilise qu’une fraction de la même énergie nécessaire pour faire fonctionner le réseau.

A la date de publication, Philip Loyd n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Cet article est à titre informatif seulement. Les rapports dans cet article ne doivent pas être interprétés comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres. L’auteur de cet article ne détient pas de position dans les titres ci-dessus et n’envisage pas de le faire à l’avenir. L’auteur n’a pas été rémunéré pour cet article par des titres de quelque nature que ce soit.