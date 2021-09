5 Crypto nouvellement ajoutées : C4G3, BLIZZ, GRATUIT, PKD, BRIGHT

5 nouveaux jetons ajoutés : C4G3, BLIZZ, FREE, PKD, BRIGHT.

CAGE est une nouvelle révolution mème décentralisée.

PetKingdom (PKD) a été développé sur Binance Smart Chain (BSC)

Les marchés de la crypto ont ajouté de nombreux nouveaux jetons à l’industrie de la crypto. Voyons maintenant les 5 tokens nouvellement ajoutés : C4G3, BLIZZ, FREE, PKD, BRIGHT.

1. CAGE (C4G3)

CAGE est une nouvelle révolution mème décentralisée. Elle a lancé son jeton de gouvernance C4G3. L’équipe derrière C4G3 vise à influencer le pouvoir marketing de l’utilisation des mèmes et à créer des produits avec eux au cœur. Désormais, l’objectif premier est de lancer le Cage meme Index qui sera utilisé par le réseau Cage.

Selon CoinMarketCap, le prix C4G3 se négocie à 0,01719 $, avec un volume de négociation sur 24 heures de 474 743 $. Au cours des dernières 24 heures, C4G3 a chuté de 5,99 %.

2. Réseau Blizzard (BLIZZ)

Le deuxième jeton nouvellement ajouté est Blizzard Network (BLIZZ). Le réseau Blizzard est un accumulateur de rendement qui offre des options agricoles simples et faciles aux utilisateurs, permettant ainsi une expérience de trading crypto. Plus encore, sur le réseau Blizzard, le jeton BLIZZ est utilisé comme jeton de gouvernance.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de BLIZZ a bondi de 82,18 $ au cours des dernières 24 heures. Selon CoinMarketCap, le prix de BLIZZ se négocie à 5,17 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 577 553 $.

3. FreeRiver (GRATUIT)

Un échange décentralisé (DEX) sur la blockchain MoonRiver est FreeRiver. FreeRiver fournit également un outil de gestion de portefeuille. Le jeton utilitaire natif de FreeRiver est GRATUIT.

Selon CoinMarketCap, le prix de FreeRiver se négocie à 18,66 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 2 186 972 $. Au moment de mettre sous presse, FREE a gagné 35,60 au cours des dernières 24 heures.

4.PetKingdom (PKD)

PetKingdom (PKD) a été développé sur Binance Smart Chain (BSC). Les joueurs de PetKingdom peuvent dépenser un jeton non fongible (NFT) de PKD pour acheter des incubateurs, cela aidera donc à déverrouiller le personnage. De plus, PetKingdom est un jeu de jetons non fongibles (NFT) qui permet aux joueurs d’atteindre un tout nouveau niveau. En cela, les joueurs peuvent accomplir les tâches et participer à des batailles pour collecter $PKD.

Au moment de la publication, le prix de PetKingdom (PKD) se négocie à 0,2749 $. Selon CoinMarketCap, le volume de négociation de PKD sur 24 heures est de 497 503 $.

5. Jeton lumineux (LUMINEUX)

Le dernier jeton nouvellement ajouté est Bright Token (BRIGHT). BRIGHT est le jeton derrière une puissante communauté BrightDAO. Plus encore, les meilleures façons d’allouer $BRIGHT sont une baisse équitable et un mécanisme de distribution équitable continu. Le token brillant (BRIGHT) peut être échangé dans les échanges cryptographiques tels que BKEX, Uniswap (V3), AOFEX, LBank et BiBox.

En conséquence, selon CoinMarketCap, le prix BRIGHT se négocie à 0,8569 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 1 651 208 $, au moment de la rédaction.