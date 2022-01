5 Cryptos à acheter dès maintenant pour l’avenir des soins de santé

Les crypto-monnaies deviennent de plus en plus utiles dans la vie quotidienne. Pour preuve, les sceptiques qui ont vu un jour Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) car rien de plus qu’un casino le considère maintenant comme un pair au New York Stock Exchange. Comment cette évolution s’est-elle produite ? Eh bien, il existe des entreprises et des organisations qui ouvrent la voie avec les technologies blockchain. Les soins de santé sont un domaine qui fait l’objet d’une attention particulière en ce moment. Cela signifie qu’il y a des cryptos à acheter pour profiter de cette innovation.

La santé peut être un sujet délicat. Elle englobe l’un des aspects les plus personnels de notre vie : notre santé individuelle. Non seulement cela, mais l’idée de rechercher une assistance médicale pourrait vous faire penser à des factures coûteuses, à des procédures invasives et à de nombreux autres désagréments. Les professionnels de santé, en revanche, rencontrent de nombreux problèmes au travail qui créent des désagréments. Les blocages inattendus de fournitures et l’accès lent aux données médicales compliquent les choses.

Avec l’adoption de la blockchain, les investisseurs peuvent réduire une grande partie de cette bureaucratie. L’innovation peut rationaliser le processus d’approvisionnement et de traitement, en réduisant les erreurs en cours de route. Pendant ce temps, les patients peuvent être tranquilles en sachant que leurs données sont à l’abri des regards indiscrets de tiers.

Alors, quels sont les cryptos qui contribuent à inaugurer cette prochaine évolution des soins de santé ? Pensez à vérifier ces cryptos à acheter pour capitaliser sur l’appel croissant à l’innovation :

VeChain (CCC :VET-USD)

IoTeX (CCC :IOTX-USD)

Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD)

Chaîne médicale (CCC :MTN-USD)

Hashgraph Hedera (CCC :HBAR-USD)

Cryptos à acheter : VeChain (VET-USD)

Certains des problèmes les plus criants dans le monde en ce moment sont ceux qui affligent les chaînes d’approvisionnement mondiales. Avec des pénuries de tout, des matières premières aux fabricants en passant par les livreurs, il est difficile de prévoir de manière fiable les expéditions de marchandises. Bien sûr, c’est un coup dur pour le secteur de la santé. Les hôpitaux doivent avoir un accès fiable à l’équipement chaque fois qu’ils en ont besoin, ou ils risquent de mettre en danger la santé de leurs patients.

VeChain est un réseau de blockchain qui cherche à rendre ce processus plus efficace pour les entreprises du monde entier, et le secteur de la santé en bénéficiera grandement. En utilisant VeChain, on peut surveiller de plus près le processus de la chaîne d’approvisionnement et avoir une bien meilleure connaissance de l’endroit où les approvisionnements sont en route vers leur destination.

L’un des aspects les plus intéressants du protocole VeChain est son adaptation à l’identification par radiofréquence (RFID). Avec RFID, les fournitures peuvent être expédiées avec des capteurs à bord ; ces capteurs enregistrent des informations exactes concernant l’emplacement des fournitures, ainsi que d’autres points de données importants comme la température. Ces capteurs font partie de l’Internet des objets (IOT) – une vision pour un avenir où les capteurs et les appareils sont tous connectés et facilement accessibles.

Dans une industrie où de nombreuses fournitures et expéditions doivent être à température contrôlée, ces capteurs sont très utiles. Les hôpitaux et autres entreprises de soins de santé bénéficieront grandement de l’adoption de ces technologies proposées par VeChain. Et, le crypto VET est l’un des plus importants en ce qui concerne ce créneau particulier, avec sa capitalisation boursière de 5 milliards de dollars qui en fait l’un des meilleurs cryptos à acheter en tant que jeu de chaîne d’approvisionnement.

IoTeX (IOTX-USD)

Les investisseurs doivent savoir que l’Internet des objets a des utilisations bien au-delà de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Tout et n’importe quoi peut théoriquement se connecter ; après tout, l’objectif de l’IOT est de fournir un accès facile à des données qui, autrement, pourraient être difficiles à trouver.

IoTeX est un projet qui cherche à faire avancer ce monde connecté. Il le fait avec sa propre mission particulière de fournir des appareils connectés. Selon le site Web du projet, il existe à ce jour deux appareils parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Le premier est l’Ucam, une caméra de sécurité cryptée par blockchain. L’autre est le Pebble qui, comme VeChain, est utilisé pour surveiller des éléments tels que les emplacements d’expédition, ainsi que l’exécution de processus automatisés.

Une prochaine étape cruciale consiste à aider les fournisseurs de soins de santé à savoir qu’il y a une urgence avant qu’il ne soit trop tard. Si quelque chose devait arriver à une personne à la maison ou n’importe où à l’extérieur d’un établissement de santé, ces établissements ne savent pas exactement à quoi ils ont affaire jusqu’à ce que le patient soit reçu.

Le secteur de la santé cherche déjà à faire le lien entre ces plates-formes IOT et leurs besoins. IoTeX, avec sa technologie existante pour la surveillance à distance, est un projet qui devrait aider à inaugurer cette solution. Et grâce à l’explosion du prix de la pièce en août 2021, IOTX a augmenté de plus de 500% et sa capitalisation boursière a atteint 1 milliard de dollars. Cela fait d’IoTeX un premier choix pour cette liste de cryptos à acheter.

Cryptos à acheter : Chainlink (LINK-USD)

Malheureusement, il y a tout un mal de tête distinct qui vient en dehors des soins eux-mêmes. L’assurance-maladie peut engendrer elle-même des obstacles lorsqu’il s’agit de recevoir un traitement. Mais grâce à l’avènement des oracles blockchain, il semble y avoir une solution à l’horizon.

L’assurance s’accompagne d’une masse de paperasserie. Bien entendu, plus les problèmes d’assurance peuvent être résolus efficacement, mieux c’est pour chaque partie impliquée. Les oracles de la blockchain peuvent le faire facilement en accélérant considérablement – ​​et parfois même en automatisant – le règlement des contrats d’assurance.

Chainlink est l’un des plus grands oracles blockchain du marché. Le jeton LINK est la 16e plus grande crypto-monnaie au monde et affiche une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars. Elle a d’innombrables partenariats, comme avec Cardano (CCC :ADA-USD) et l’Associated Press, fournissant aux projets des données en temps réel sur une variété de sujets et de sujets.

Il s’avère que le protocole dispose également d’une suite de produits d’assurance dédiés. Grâce à Chainlink, les applications d’assurance sur la blockchain obtiennent des données du monde réel, qui peuvent aider à exécuter automatiquement le traitement des réclamations d’assurance et à réduire les coûts d’exploitation.

Bien que ce service soit actuellement limité à l’assurance vol, voyage et récolte, la société s’est également lancée dans le secteur de la santé grâce à un partenariat avec Résoudre.Soins. Le partenariat met l’accès aux données de santé des patients sur la blockchain. Bien sûr, ce n’est qu’une question de temps avant que le projet ne rapproche les deux.

Chaîne médicale (MTN-USD)

L’innovation de la blockchain n’est peut-être pas en mesure de débarrasser le monde des procédures médicales invasives, mais elle peut débarrasser les patients des yeux invasifs qui scrutent leurs données de santé. Les données de santé sont une marchandise que les mauvais acteurs recherchent souvent, et la plupart des données de santé sont stockées chez l’un des rares dépositaires centralisés. Mais avec la technologie de cryptage blockchain, il y a un avenir où les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter du vol de leurs informations privées.

Medicalchain est l’un des principaux projets visant à aider les utilisateurs à protéger leurs données. L’objectif du projet est de regrouper les données de santé d’un utilisateur dans un seul emplacement sécurisé. En effet, les dossiers de santé peuvent fournir un peu une chasse au trésor. Si un patient consulte plusieurs spécialistes différents pour des traitements, les prestataires peuvent manquer des éléments de leurs antécédents médicaux complets. En utilisant Medicalchain, les utilisateurs et les prestataires de soins de santé peuvent conserver un fichier sur un patient stocké de manière vérifiable sur la blockchain.

Medicalchain prétend garder les dossiers de santé des utilisateurs hautement sécurisés; le projet utilise la cryptographie à clé symétrique pour protéger ces enregistrements. Les utilisateurs peuvent ensuite diriger les prestataires de soins de santé vers le grand livre, où ils sont facilement accessibles. Non seulement cela facilite le processus de consultation d’un professionnel de la santé, mais cela ouvre également la porte à l’ubiquité de la télémédecine. En effet, la télémédecine n’est pas nouvelle en tant qu’industrie, mais elle comporte des revers, notamment en ce qui concerne les données des patients. En stockant les dossiers de santé sur la blockchain, les prestataires de télémédecine peuvent accéder aux mêmes ressources que les prestataires de soins en personne.

Cryptos à acheter : Hedera Hashgraph (HBAR-USD)

Hedera Hashgraph n’est pas explicitement un investissement dans la santé. Au contraire, le projet est connu comme une plate-forme pour les applications – un adversaire pour Ethereum (CCC :ETH-USD) et Cardano. Il se distingue de ces pairs en utilisant un type différent de technologie de grand livre distribué ; tandis qu’Ethereum et Cardano s’appuient sur la blockchain, Hedera a des hashgraphs. En utilisant le consensus du hashgraph, Hedera promet un débit beaucoup plus rapide que celui offert par les autres réseaux.

Ces facteurs font de HBAR l’un des meilleurs cryptos à acheter en général. Mais ce qui fait de HBAR un investissement avisé pour l’avenir des soins de santé, en particulier, c’est le partenariat du réseau avec Systèmes de santé sûrs. La plate-forme de soins de santé a un certain nombre d’applications sous son nom. Mais, son partenariat avec Hedera est peut-être l’entreprise la plus intéressante dont il se vante. Les deux organisations s’associent pour rendre les dossiers de dépistage et de vaccination Covid-19 facilement accessibles et vérifiables sur le réseau Hedera.

En utilisant Safe sur le réseau Hedera, les utilisateurs peuvent créer un identifiant de santé. Ils peuvent ensuite gérer leurs tests Covid-19 et leur état de santé sur leur téléphone portable, à l’aide de l’application Safe HealthCheck. Le résultat est un registre de données de tests et de vaccination instantanément accessibles et vérifiables. Avec l’accélération de la variante omicron, il est intuitif de croire que ces types de produits deviendront monnaie courante à l’avenir. Sans oublier que cette technologie est flexible ; alors que Covid-19 devient une maladie plus gérable, la technologie restera utile pour vérifier toutes les données médicales.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.