5 cryptos qui gagnent en 2021, mais qui commencent à ressembler à Medina Spirit

Début mai, Medina Spirit est parti dans la guirlande de roses après avoir remporté le Kentucky Derby. Cependant, avant que les spectateurs aient eu le temps de soigner leur gueule de bois menthe-julep et de recevoir leurs costumes en seersucker des nettoyeurs à sec, la victoire a été mise en doute. Un échec du test de stéroïdes par Medina Spirit après la course a le potentiel de tout annuler.

En d’autres termes, Medina Spirit ressemblait à un vrai gagnant, mais un test raté pouvait tout changer.

À bien des égards, les crypto-monnaies sont similaires. Une crypto peut être transportée par camionnage, rapportant de gros gains. Cependant, il y a toujours un risque que la crypto échoue à un test de clé – une arnaque, une mauvaise publicité, un manque d’utilité. Il existe un certain nombre de façons dont une crypto peut simplement tourner au milieu de nulle part.

Semblable à la façon dont un test de dépistage de drogue peut prendre l’élan d’un cheval champion et l’arrêter dans son élan, une crypto gagnante peut également être entravée par un manque de clarté, de bonne foi ou de vision.

Avec tout cela à l’esprit, ces cinq cryptos sont chacun à venir sur un test de clé qui leur est propre:

Bitcoin Gold (BTG-USD)

Bitcoin Gold n’est que l’un des nombreux altcoins fourchus bénéficiant d’un peu de temps sous les projecteurs récemment.

le Bitcoin (CCC:BTC-USD) fork est distinctement différent de son protocole parent, mais parfois un nom peut suffire. Les investisseurs ont investi beaucoup d’argent dans Bitcoin Gold, apparemment dans l’espoir de trouver un BTC moins cher. Cependant, cette tactique mourra certainement. Je ne pense pas que BTG passera le test.

Lorsque de nouvelles crypto-monnaies apparaissaient à gauche et à droite en 2017, il y avait une mode de nommer la fourche après le protocole d’origine. Bitcoin Gold, Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD) et Bitcoin SV (CCC:BSV-USD) viennent à l’esprit. BTG a été créé comme une alternative conviviale à Bitcoin et n’a connu qu’un bref succès avant de chuter et de stagner près de 10 $.

Bitcoin Gold prend beaucoup de vapeur récemment grâce à cette histoire. Les investisseurs en crypto commencent à rechercher le prochain jeu en plein essor, et donc mettre de l’argent sur ces pièces peut sembler intelligent. Cependant, un nom ne vous mène pas loin. L’offre de Bitcoin Gold d’un Bitcoin plus convivial n’est tout simplement pas nécessaire. Les gens ont très bien compris Bitcoin; si vous avez besoin de preuves, vous pouvez vous tourner vers son prix de 57 000 $ et son volume de transactions quotidien de plusieurs milliards de dollars.

Bitcoin Gold et de nombreuses autres fourchettes dures profitent de leurs 15 minutes maintenant, mais la poussière se déposera.

Ethereum Classic (ETC-USD)

Ethereum Classic vole depuis peu. Les gains pour ETC sont importants et rapides, et l’intérêt des investisseurs a conduit à une tonne de prévisions de prix autour de la pièce. Cependant, je pense que la fin de l’investissement spéculatif sera, tout comme avec Bitcoin Gold, la chute de la pièce.

Ethereum Classic est né d’un problème de sécurité découvert sur le Ethereum (CCC:ETH-USD) blockchain. Voulant mettre la sécurité au premier plan de ses priorités, Ethereum Classic a bifurqué du protocole d’Ethereum et a sacrifié les performances efficaces qu’Ethereum entreprendrait dans les années suivantes.

Cependant, il semble que les utilisateurs sont désormais plus attachés à la haute performance qu’à l’hyper-sécurité. Ethereum est en plein essor et la sortie d’Eth2 améliore non seulement les performances, mais augmente également la sécurité de la blockchain, rendant le besoin d’Ethereum Classic sans objet.

Lorsque les investisseurs se rendront compte qu’ils n’ont pas frappé le pétrole avec «l’Ethereum moins cher», ils passeront à la prochaine étape.

XRP (XRP-USD)

Ondulation La pièce XRP a attiré beaucoup d’attention, en grande partie grâce à un procès en cours de la SEC. Ripple permet aux utilisateurs d’envoyer de la monnaie fiduciaire partout dans le monde via des contrats intelligents. La plate-forme Ripple existe pour défier des plates-formes telles que la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), offrant des transactions plus rapides, moins chères et plus évolutives. La pièce XRP est la devise native de Ripple.

XRP a connu des hauts et des bas depuis le début du procès de la SEC en décembre. Bien qu’il soit encore loin de son sommet historique de 3,84 $, le jeu crypto est toujours plus élevé qu’il ne l’a été depuis des années. Ce procès de la SEC pourrait cependant être un gros problème pour la valeur de XRP. Les régulateurs tentent de sévir contre les cryptos depuis un certain temps maintenant, et cela semble être leur voie.

Récemment, Ripple a pris de l’avance devant les tribunaux. Les juges ont refusé à la SEC l’accès aux communications internes de Ripple, mais ont accordé à Ripple l’accès à celles-ci. Un juge a également réfuté directement l’affirmation de la SEC selon laquelle le XRP est un titre plutôt qu’une monnaie, un coup dommageable pour l’affaire.

Le problème pour XRP réside dans le fait que Ripple peut maintenir cela. L’affaire pourrait bientôt être réglée. Cependant, une bombe de la SEC pourrait être préjudiciable à l’avenir du XRP. Le test ici pour XRP est plus spéculatif, mais l’échec de ce test est tout aussi mortel.

SafeMoon (SAFEMOON-USD)

SafeMoon a été l’une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide de 2021. Le jeton, créé en mars, a connu un gain énorme. Cependant, la crypto semble être un énorme candidat à l’échec à mesure que plus de détails sont révélés.

SafeMoon a une foule de problèmes qui pourraient l’amener à échouer au test de dépistage proverbial. Les plans futurs pour la crypto ont peu ou pas de détails, et il n’y a pas d’utilité actuelle pour le jeton. L’approvisionnement pour le jeton est astronomiquement élevé selon son code, qui est presque entièrement retiré d’un autre protocole. La taxe de sortie pour la vente brûle trop peu de jetons pour adhérer au plan d’offre et de demande des développeurs pour augmenter les prix. De plus, il récompense un ensemble apparemment arbitraire de détenteurs de jetons.

La fonction de pool de liquidité automatique de SafeMoon remet en cause la légitimité de l’opération. Le code de SafeMoon montre que le propriétaire du protocole peut rediriger les jetons du pool de liquidité, verrouiller le pool à volonté et inclure ou exclure des portefeuilles spécifiques des récompenses de jetons.

Il y a tout simplement trop peu d’informations sur le nombre de jetons, l’attribution de l’offre, le pool de liquidités et les futurs projets de crypto. SafeMoon a évidemment fait gagner un joli sou à certains acheteurs précédents, mais il est susceptible de tomber.

Dogecoin (DOGE-USD)

Oui, huez-moi tout ce que vous voulez. Je ne pense pas que Dogecoin soit destiné à être le prochain jeu altcoin qui rivalisera directement avec Bitcoin. J’encourage ça, je le suis vraiment. Mais il y a de gros problèmes avec la pièce de monnaie meme que je vois empêcher la pièce de vivre finalement à la hauteur de ses rêves liés à la lune.

Dogecoin est entraîné par son statut de mème. Être conçu comme une réponse à Bitcoin est drôle. Et, la blague est bien en avance sur son temps, compte tenu du nombre massif de pièces de monnaie meme maintenant. Mais il ne se différencie pas du pack en termes d’utilisation. Dogecoin a été conçu pour donner un pourboire aux utilisateurs en ligne, ce qui le rend en quelque sorte similaire à Bitcoin. Cependant, Bitcoin a l’avantage d’être la première et la plus grande monnaie numérique, il n’a donc pas vraiment besoin de se distinguer. Dogecoin a besoin d’un tirage à long terme.

Il y a un gros problème dans la volatilité de DOGE. Sans un utilitaire centré pour inciter à l’utilisation, la pièce repose principalement sur l’intérêt des investisseurs. Bien sûr, il a obtenu par inadvertance la plus grande équipe de marketing au monde à la Elon Musk, mais que se passe-t-il lorsque Musk trouve une nouvelle crypto? La pièce ne sera pas toujours renforcée par les tweets d’un milliardaire excentrique.

Je ne pense pas que DOGE sera le prochain Bitcoin. Mais je ne le vois pas non plus tomber de la surface de la planète. Il a trouvé une nouveauté comme moyen de paiement en ligne. Vous pouvez acheter des billets de sport ou réserver un vol avec DOGE. Je pense que c’est là que ça restera finalement. Mark Cuban a indexé DOGE comme un futur stablecoin, oscillant à 1 $ et permettant un paiement décentralisé fluide et facile. Cela n’échoue pas comme les autres pièces de cette liste, mais c’est une attente plus réaliste pour DOGE.

