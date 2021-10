5 curiosités de The Squid Game que vous pouvez désormais acheter sur Amazon | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ne manquez pas tous ces accessoires de la célèbre série Squid Game que vous pouvez acheter dès maintenant sur Amazon.

Quelques jours après sa première, par surprise, Le jeu du calmar Elle est devenue la série Netflix la plus réussie, dépassant d’autres séries, telles que Los Bridgerton ou La Casa de Papel. Et comme cela arrive souvent avec les séries Netflix, c’est devenu quelque chose de la culture populaire que tout le monde veut reproduire.

Considérant à quel point nous sommes proches d’Halloween, beaucoup de gens se préparent à avoir un costume basé sur The Squid Game et heureusement, vous pouvez déjà les acheter.

Mais pas seulement les costumes, mais aussi les curiosités de la série peuvent être obtenus dès maintenant sur Amazon.

Ces produits sont basés sur The Squid Game et pour l’instant il n’y a pas de produits de marque officielle car ce sont des éléments aussi simples que faciles à reproduire.

C’est pourquoi cette série est parfaite pour ceux qui veulent s’habiller pour Halloween et veulent essentiellement porter un survêtement ou avec la combinaison rouge dans le style La Casa de Papel.

Survêtement de The Squid Game

Survêtement The Squid Game à 33,99 €

C’est le costume le plus populaire de cette série. Il s’agit de Survêtement et t-shirt The Squid Game. Aussi basique qu’il est maintenant reconnaissable.

Il se compose de 3 pièces, un pantalon, une chemise et une veste verte et blanche. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir avec 6 numéros différents : 001, 067, 212, 218, 240 et 456.

Le meilleur de tous est que ce costume The Squid Game est très bon marché, à partir de 33,99 euros, et a tailles du S au XL.

Combinaison rouge de soldats de The Squid Game

Singe rouge du jeu Squid

Si vous préférez vous déguiser en l’un des soldats de The Squid Game, rien de plus simple. Tu a juste besoins cette combinaison rouge avec ses accessoires.

Ce costume est disponible dans les tailles XS à XXL et ne vous coûtera que 22,99 euros.

Ce costume est disponible sur Amazon et comprend une combinaison rouge, une ceinture, des gants et bien sûr, sans le masque.

Masques de jeu de calmar

Leader Mask de The Squid Game pour 10,99 € sur Amazon

Le masque le plus spécial de la série est porté par le leader du jeu. C’est un masque noir très caractéristique de la série et facile à identifier.

Il vous suffit d’ajouter un manteau à capuche noir à l’équation et vous obtenez le costume le plus simple et le plus facile à reproduire de toute la série.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 10,99 euros.

Des masques de soldats sont également disponibles. Tant la version avec un cercle, avec un triangle et avec un carré pour 13,99 euros.

Robe de poupée du refuge anglais de The Squid Game

Robe de poupée anglaise Hideaway de The Squid Game par € 33,99

Une autre option pour compléter les costumes de The Squid Game et que vous pouvez voir dans son premier épisode, est Ce costume de poupée de cache-cache anglais de The Squid Game.

C’est une robe orange avec des manches jaunes et un masque avec le visage et les nattes de cette poupée que vous pouvez trouver sur Amazon.

Il existe des tailles du S au XL et cela coûte 33,99 euros.

Réveil de The Squid Game

Le réveil du jeu Squid pour 28,19 € sur Amazon

S’il y a vraiment un produit curieux et vraiment sinistre que vous pouvez obtenir dès maintenant sur Amazon à propos de The Squid Game, c’est bien celui-ci réveil avec la figure de la fille de la cachette anglaise.

Sinistre, mais sûrement un cadeau curieux et amusant pour tout fan de la série.

Il ne vous coûtera que 28 euros sur Amazon. Sur AliExpress, il est également en prévente pour 24,56 euros.

