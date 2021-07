5 $ de prises intelligentes, Alexa dans votre voiture pour 20 $, le dernier thermostat Nest pour 88 $, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Bon 4 juillet à tous ! Cette année, en plus de célébrer l’indépendance de l’Amérique, nous allons également vous aider à célébrer votre propre indépendance en payant des prix élevés. Vous n’en croirez pas certaines des offres incroyables que vous trouverez dans la grande rafle d’aujourd’hui ! Voici les faits saillants :

Faites défiler toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Alexa Smart Plugs – Aoycocr Mini WIFI Smart Socket Switch Fonctionne avec Alexa Echo Google Home, Re… Prix catalogue : 23,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez : 4,50 $ (19 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Certifié remis à neuf Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (56%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tuff & Co. Coque Crystal Clear pour iPhone 11 de qualité militaire testée antichoc pour téléphone… Prix:$15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble ordinateur portable Hyundai et carte MicroSD 128 Go | Thinnote-A 14,1″ – Ordinateur portable Intel Celeron | 4 Go de RAM,… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur, caméra vidéo HD intérieure/extérieure filaire 1080p, audio bidirectionnel, W… Prix catalogue : 35,98 $ Prix : 32,98 $ Vous économisez : 3,00 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Robot aspirateur et vadrouille Proscenic M6 PRO connecté au Wi-Fi, Alexa et Google Home & App Contro… Prix catalogue : 299,00 $ Prix : 149,50 $ Vous économisez : 149,50 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : WNVTTLJ3

Belkin Power Strip Protecteur de surtension avec 8 prises, 6 pi de long à fiche plate Heavy Duty Extension Cor… Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 19,27 $ Vous économisez : 5,72 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Roku Express 4K+ 2021 | Lecteur multimédia en continu HD/4K/HDR avec streaming sans fil fluide et Rok… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,49 $ Vous économisez : 10,50 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.