5% de réduction sur OnePlus 8T et obtenez une coque de téléphone gratuite

Sorti l’année dernière, le OnePlus 8T propose des spécifications phares à un prix abordable. En ce Memorial Day, OnePlus a fait du téléphone une offre encore meilleure avec 5% d’économies ainsi qu’un étui de téléphone gratuit.

Le OnePlus 8T est arrivé avec le slogan «Ultra Stops At Nothing», apportant des fonctionnalités haut de gamme telles qu’un écran OLED 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales optique intégré. Malgré le prix modeste, le téléphone a une construction en verre givré et en métal de qualité supérieure qui se sent bien dans la main.

Outre le puissant processeur Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM, le OnePlus 8T est doté d’un impressionnant système à quatre caméras à l’arrière du téléphone pour capturer de superbes photos dans n’importe quel environnement. La batterie de 4500 mAh peut alimenter le téléphone pendant près de deux jours complets d’utilisation, tandis que le chargeur de chaîne inclus peut faire passer le téléphone de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Vous voudrez lire notre revue OnePlus 8T pour en savoir plus sur le téléphone.

L’offre est valable uniquement pour le week-end du Memorial Day, alors cliquez sur le widget ci-dessus pour profiter de cette offre tant que vous le pouvez.