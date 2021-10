5 défis de transformation numérique auxquels les PME sont confrontées aujourd’hui et comment elles peuvent les résoudre pour planifier leur croissance future

La plupart des initiatives numériques échouent non pas à cause de la technologie mais de l’élément humain.Par le Dr Pradeep Racherla et le Dr Ram Nidumulu

Technologie pour les MPME : Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l’épine dorsale de notre économie et représentent plus de 30 pour cent du PIB et 45 pour cent de toutes les activités manufacturières. La pandémie les a durement touchés et les a également forcés à innover et à s’adapter. Les PME, autrefois habituées au modèle « physique », expérimentent désormais des méthodes « numériques » pour gérer leur entreprise. Un magasin Kirana utilise désormais Google Sheets pour maintenir l’inventaire et gérer les créances. Un fabricant de moules en plastique a numérisé ses brochures produits et utilise Zoom pour communiquer avec ses clients. Un distributeur d’engrais et de pesticides utilise la vidéo et les photos de WhatsApp pour étudier les conditions de récolte des agriculteurs et suggérer les bons produits.

Les PME se sont adaptées à la situation d’une manière ou d’une autre, mais elles doivent désormais adopter une approche à plus long terme de la transformation numérique. Les données à travers le monde montrent que le taux de réussite de la transformation numérique est toujours au bas de 20 %. Les PME sont confrontées à des problèmes très spécifiques lorsqu’il s’agit de digitaliser leurs entreprises. Dans notre expérience de travail avec plusieurs multinationales et petites entreprises à travers le monde, nous voyons cinq défis spécifiques de transformation numérique auxquels les PME sont confrontées. Cet article explique les défis et propose des solutions pour planifier le voyage.

FOMO (Peur de passer à côté) : Le premier est ironiquement un défi social. Les propriétaires de PME font partie de réseaux d’entreprises où il y a un bavardage continu sur le numérique. Cela crée une pression importante pour passer au numérique. Cependant, ce n’est pas parce que le monde passe au numérique que votre entreprise doit passer au numérique. C’est une bonne idée de poser des questions très précises. Quelles sont les chances que votre produit ou service puisse être livré numériquement ? Dans quelle mesure vos clients consomment-ils ou achètent-ils vos produits via les canaux numériques ? Plus important encore, les clients sont-ils prêts à payer pour cette valeur ajoutée apportée par le numérique ? Si la réponse à certaines ou à toutes ces questions est « non », alors cela vaut la peine d’attendre.

Allez grand ou rentrez chez vous : Une notion populaire parmi les PME est que si vous voulez passer au numérique, vous investissez gros et soyez complet. Cela crée des problèmes aux deux extrémités du spectre. Craignant l’ampleur du travail et de l’investissement, beaucoup n’essaient même pas. Les autres investissent trop et n’en récoltent pas les fruits. Aller gros est une erreur. La transformation numérique est un exercice expérimental. Il faut essayer plusieurs petites choses avant de se solidifier et d’adopter une stratégie précise. Expérimentez plusieurs idées numériques, lancez et collectez des données, puis déterminez les meilleures à conserver et à investir.

Où commencer? Ne pas savoir par où commencer est un problème courant. Même si les chefs d’entreprise sont pleinement convaincus par le numérique, il n’y a pas de cadre spécifique pour leur dire par où commencer et comment commencer. Tout comme un enfant traverse des phases de croissance, une stratégie numérique évolue également à travers trois étapes typiques de maturité : l’étape 1 où les entreprises perçoivent simplement le numérique comme une opportunité. On peut faire de petits pas. Par exemple, investir dans la publicité Facebook ou LinkedIn avec une réduction simultanée de la publicité traditionnelle ou rendre numérique votre support de vente et votre connexion client.

L’étape 2 est celle où les entreprises utilisent le numérique pour connecter les parties prenantes de la chaîne de valeur, par exemple en automatisant un système de commande de matières premières pour augmenter l’efficacité et réduire le gaspillage. L’étape 3 est celle où les entreprises sont capables d’utiliser véritablement le numérique pour créer de nouveaux modèles commerciaux ou de nouveaux produits/services. par exemple, un service d’abonnement ou une plate-forme de commerce électronique. Les PME doivent cartographier leur stade actuel dans cette échelle de maturité et définir les activités/ressources spécifiques nécessaires à l’expérimentation.

Commencez petit mais voyez grand : Un bon point de départ est dans deux domaines : 1) Pour simplement améliorer la présence numérique actuelle. Par exemple, quelle est la qualité de votre site Web ou avez-vous même un site Web ? Le site Web est-il suffisamment utile pour permettre des transactions commerciales et une communication facile avec vos clients ? 2) Combien dépensez-vous en marketing et publicité ? Est-il possible d’améliorer vos budgets actuels en publicité numérique et de mesurer s’il génère un retour sur investissement ? Ce sont des moyens simples de commencer et de vous offrir de petits gains qui motivent la progression de votre transformation numérique.

Qui fera du numérique ? La plupart des initiatives numériques échouent non pas à cause de la technologie mais de l’élément humain. La plus grosse erreur que commettent les propriétaires de petites entreprises est de contrôler le processus. Ceci est une recette pour le désastre. Identifiez et formez au moins deux de vos employés qui peuvent devenir vos ailiers dans le voyage. Impliquez-les dans le processus de prise de décision, donnez-leur les moyens de prendre des décisions basées sur les données et les commentaires des clients, et plus important encore, formez-les à utiliser et à déployer les nouvelles technologies que vous avez adoptées. Vous verrez qu’en fin de compte, ces employés clés seront les principaux moteurs du succès.

La transformation numérique n’est pas facile pour les PME. N’oubliez pas que la transformation numérique se produit si vous êtes ouvert aux possibilités, capable de penser petit et d’expérimenter, si vous vous concentrez comme un laser sur les données liées à la performance et au retour sur investissement, et êtes capable de donner à vos employés les moyens de prendre l’initiative. S’il est bien fait, il a le pouvoir de propulser votre PME dans une sphère bien au-dessus de la concurrence.

Le Dr Pradeep Racherla est professeur de marketing à l’Université Mahindra et le Dr Ram Nidumalu est professeur de comportement organisationnel à l’Indian School of Business. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.

