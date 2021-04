5 départements Amazon secrets dont vous n’avez jamais entendu parler et qui regorgent d’offres incroyables – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Même les acheteurs Amazon les plus fidèles ne parviendront pas à comprendre toutes les astuces différentes pour trouver de bonnes affaires. Heck, nous faisons cela pour gagner notre vie et nous apprenons toujours de nouveaux trucs et astuces tout le temps. Le site d’Amazon est tout simplement trop volumineux pour apprendre tous les coins et recoins. Cela dit, il existe des méthodes éprouvées que les chasseurs de bonnes affaires utilisent toujours pour conclure de bonnes affaires et vous ne les connaissez peut-être pas. En fait, vous ne réalisez probablement même pas qu’il existe plusieurs départements Amazon «secrets» que vous pouvez acheter pour trouver des ventes cachées impressionnantes sur le site.

Dans cet article d’aujourd’hui, nous allons attirer votre attention sur cinq départements moins connus sur le site d’Amazon que vous devez toujours vous rappeler de vérifier les remises importantes.

Nous avons trouvé il y a quelques mois un article qui couvrait quelques départements «secrets» d’Amazon où vous pouvez trouver de bonnes affaires. Il y a trois de ces départements sur le site d’Amazon qui ont été inclus dans cet article, et ce sont tous d’excellents endroits où aller si vous êtes à la recherche de réductions importantes.

Cela dit, ces trois sections ne sont que la pointe de l’iceberg – et elles n’incluaient même pas les deux meilleurs départements secrets sur tout le site d’Amazon!

Nous ne pouvions pas rester les bras croisés et laisser ça voler, alors nous avons décidé de rectifier la situation ici et maintenant. Nous aborderons les trois départements Amazon couverts dans cet article, mais avant cela, nous allons jeter un coup d’œil à nos deux départements Amazon secrets préférés qui sont un mystère complet pour tant d’acheteurs Amazon.

Juste pour Prime

Quiconque est abonné Prime est sur le point de découvrir sa nouvelle page préférée sur l’ensemble du site d’Amazon. C’est appelé Juste pour Prime et c’est plein d’offres qui sont… vous l’avez deviné… juste pour les membres Prime! Voici quelques exemples d’offres actuellement disponibles dans ce département:

Offres sur les appareils Amazon

C’est une page dont vous voudrez certainement vous souvenir: Offres sur les appareils Amazon. Si vous vous rendez sur la page principale des offres d’Amazon, vous verrez un gros lien en haut pour les «appareils Amazon». Cliquez dessus et vous serez redirigé vers une page contenant de nombreux appareils Amazon à prix réduit à ce moment-là. Ce que vous ne réalisez probablement pas, cependant, c’est qu’il y a toujours un tas d’offres d’appareils Amazon qui n’apparaissent pas sur cette page. Nous ne savons pas pourquoi, mais vous devrez vous diriger vers cette spéciale Offres sur les appareils Amazon page à la place si vous voulez les voir tous.

Voici quelques faits saillants disponibles en ce moment:

Sortie Amazon

le Sortie Amazon est exactement ce à quoi cela ressemble: un endroit où vous trouverez des tonnes de produits à bas prix dans à peu près toutes les catégories auxquelles vous pouvez penser.

Il existe des catégories populaires telles que «moins de 10 $» et «électronique», et vous pouvez toujours parcourir des milliers d’offres de surstock répertoriées sur la page principale d’Amazon Outlet si vous faites défiler vers le bas. Voici quelques exemples d’offres que vous trouverez actuellement dans Amazon Outlet:

Amazon renouvelé

Amazon renouvelé est un autre outil formidable que vous pouvez utiliser pour trouver de bonnes affaires. Il est rempli de produits usagés et retournés qui sont réparés et nettoyés, et vous pouvez économiser une fortune en faisant vos achats ici. Découvrez quelques exemples d’offres disponibles dès maintenant:

Coupons Amazon

Tout le monde sait qu’il existe de nombreuses offres sur Amazon qui impliquent des coupons, mais saviez-vous qu’il y a un énorme Coupons Amazon section qui présente tous les meilleurs? Jetez-y un coup d’œil – voici quelques exemples d’offres de cette section:

