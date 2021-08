5 des héros les plus ennuyeux de Dota 2

Une poignée de héros qui vous font casser votre clavier.

Nous avons vu de nombreux niveaux pour les meilleurs héros de la méta. Cependant, il existe une catégorie éternelle qui définit les héros les plus odieux de Dota 2. Ces héros sont ceux qui testent votre patience et vous font rager, parfois même plus que vos coéquipiers. La plupart des héros de cette liste ont une chose en commun, ils obligent l’ennemi à leur accorder une attention particulière pendant le jeu. Quelque chose d’aussi compliqué que Dota 2 nécessite beaucoup d’attention pour jouer, mais un héros prenant une part de cette attention est en soi ennuyeux.

5. Vipère

Viper est le gangster avec qui tu ne veux pas jouer. Gagnant presque tous les matchs de mi-héros, Viper est ennuyeux à cause de ses immenses dégâts lents et supplémentaires. Bien sûr, il possède également la troisième capacité qui lui confère une résistance magique accrue, une vitesse d’attaque réduite pour les héros ennemis et des dégâts de retour. La première compétence du héros appelée Poison Attack ralentit et se cumule à chaque coup. L’arbre de talents de Viper se marie très bien avec ses capacités à le rendre encore plus irritant.

4. Riki

Invisible après avoir atteint le niveau 6, Riki est l’un des héros les plus ennuyeux de Dota 2. Le héros oblige les équipes à acheter des sentinelles et de la poussière pour la détection. Riki possède également des capacités gênantes comme Smoke Screen qui réduit au silence les héros ennemis, Blink Strike et Tricks of the Trade qui sont bons à la fois pour échapper ou endommager les héros ennemis. Riki est une menace pour les héros de soutien ennemis qui doivent dépenser de l’or en ressources, mais sont toujours victimes de ses manières perfides.

3. Bricoler

La haine éternelle pour Tinker est une chose courante à voir dans les jeux de pub. Un petit personnage ressemblant à un nain assis à l’intérieur d’un robot pour tirer des faisceaux laser et des missiles avec une voix grincheuse de dessin animé. Ce n’est pas plus agaçant que ça. Tinker est embêtant, c’est le moins qu’on puisse dire. Il se met en route après avoir cultivé son objet Boot of Travel autour de la marque des 10 minutes, puis il ne s’arrête jamais jusqu’à ce que l’équipe ennemie le rattrape.

La capacité impeccable d’infliger de lourds dégâts nucléaires à l’alignement ennemi et de pousser différentes voies avec l’aide de March of the Machines et de Rearm. Tinker est souvent l’orchestrateur du jeu. Il est si important de l’arrêter que l’ennemi doit investir plusieurs héros, du temps et des ressources pour le rattraper. Bien que quelques héros contrent Tinker, la combinaison unique de capacités et d’objets qu’il fabrique est extrêmement difficile à gérer pour l’équipe ennemie.

2. Le prophète de la nature

Semblable à Tinker, Nature’s Prophet a de grandes capacités de poussée fractionnée. Il peut invoquer des tréants qui poussent les vagues et les bâtiments. NP peut également se téléporter n’importe où sur la carte, ce qui le rend incroyablement mobile. Cela dit, la poussée divisée agace l’équipe ennemie au plus profond de elle-même. NP peut être extrêmement sournois pour pousser lorsque l’équipe ennemie est occupée. Sa pression constante sur les voies oblige les héros ennemis à réagir, ce qui cale leur jeu.

1. Techniciens

La liste des héros les plus ennuyeux ne serait pas complète sans mettre cette créature déplaisante sur la liste. Il est maintenant arrivé à un point où plusieurs joueurs prient pour retirer les techniciens de Dota 2.

Les techniciens sont la quintessence de l’agacement dans Dota 2. Dotés de capacités telles que les mines de proximité, les mines distantes et le décollage, qui soufflent tous sur d’autres héros, infligeant d’énormes dégâts. Squee, Spleen et Spoon forment ensemble les Techies qui peuvent à eux seuls arrêter les tentatives de l’ennemi de pousser avec des bombes tactiques. Le héros mème est aussi amusant à jouer qu’irritant. Il garde les joueurs ennemis sur leurs gardes et dans la peur constante des explosifs invisibles qui peuvent mettre fin à la vie de leur héros. Il ne fait aucun doute que Techies occupe la première place sur la liste des souffrances absolues pour l’équipe ennemie.

Images vedettes: Dota 2 Fandom

