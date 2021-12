5 des plus grands perdants de Cathie Wood à surveiller alors que l’ETF ARKK plonge aujourd’hui

Investisseurs dans Cathie Wood’s ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK) le fonds négocié en bourse (ETF) a connu une excellente année 2020, le fonds ayant généré un rendement incroyable de 148%. Cependant, on ne peut pas en dire autant de 2021, car le fonds a inversé le cours et a baissé de 25 % depuis le début de l’année (YTD). En fait, le fonds est en baisse de 7% seulement aujourd’hui, au moment de la rédaction.

Source : Qui est Danny / Shutterstock.com

Cela dit, jetons un coup d’œil à certains des plus gros perdants de l’ARKK ETF l’année dernière.

Perdants de l’ETF ARKK : Teladoc (TDOC)

Téladoc (NYSE :TDOC) occupe la deuxième place en termes de pondération du portefeuille dans l’ARKK ETF, juste derrière Tesla (NASDAQ :TSLA). Le fournisseur de télésanté a culminé à 308 $ en février avant de s’effondrer de 70 % pour atteindre le prix actuel de 91 $. L’année dernière, Teladoc a acheté Livongo pour 18,5 milliards de dollars dans une transaction à succès. Désormais, la capitalisation boursière de l’action TDOC se négocie en dessous de son prix d’achat de Livongo, totalisant 14,6 milliards de dollars.

L’action TDOC vaut-elle la peine d’être achetée maintenant ? Les investisseurs peuvent vouloir analyser les visites de télésoins et la durabilité du modèle commercial de Teladoc avant de faire un achat. Cependant, il ne fait aucun doute que Teladoc se négocie avec une décote par rapport aux valorisations de pointe de Covid.

Zoom (ZM)

Zoom Technologies (NASDAQ :ZM) a dirigé la pandémie en tant que baromètre des stocks à domicile. La société de communication vidéo a augmenté de 400% en 2020. Cependant, 2o21 est une histoire complètement différente, car Zoom a baissé de 48% jusqu’à présent. L’action ZM a subi de multiples compressions alors que les investisseurs pèsent Microsoft (NASDAQ :MSFT) Prise de parts de marché des équipes et tendance au retour au bureau.

Cela dit, les revenus de Zoom ont augmenté de 35% au cours du troisième trimestre et ont dépassé les attentes des analystes. La société est dirigée par un PDG compétent en la personne d’Eric Yuan et continuera très probablement à innover, quel que soit le cours de l’action.

Perdants de l’ETF ARKK : Spotify (SPOT)

Actions de Technologie Spotify (NYSE :ENDROIT) ont baissé de 27 % depuis le début de l’année. Le fournisseur de musique en streaming a culminé à 305 $ en novembre avant de chuter de 26% pour atteindre le prix actuel de 226 $. Néanmoins, Spotify continue de signer des accords avec des artistes majeurs, des animateurs de podcast et des célébrités.

De plus, Spotify est classé par CNET comme le meilleur service de streaming musical, battant Pomme (NASDAQ :AAPL) Musique et Amazon (NASDAQ :AMZN) Musique. La demande de musique en streaming ne va pas disparaître de sitôt, les investisseurs voudront donc peut-être examiner attentivement les actions SPOT.

Palantir (PLTR)

Reddit favori Palantir Technologies (NYSE :PLTR) a également contribué à la baisse d’ARKK ETF. La société d’analyse de données a perdu 20% de sa valeur depuis le début de l’année en raison des craintes de ralentissement de la croissance du gouvernement et du secteur commercial.

D’autre part, Goldman Sachs croit toujours que l’action PLTR est un achat avec un objectif de prix de 30 $. Même avec le risque de hausse des taux, Goldman reste confiant car Palantir ne négocie pas uniquement sur la valeur des flux de trésorerie futurs. En raison des flux de trésorerie sains de Palantir aujourd’hui, la valorisation de l’action ne dépend pas entièrement des estimations de flux de trésorerie à long terme.

Perdants de l’ETF ARKK : Twitter (TWTR)

Investisseurs dans Twitter (NYSE :TWTR) l’action semblait heureuse de la démission de Jack Dorsey le mois dernier, mais l’action a baissé de 19% depuis son annonce. Pire encore, l’action TWTR a rapporté -23% sur l’exercice en cours, par rapport au S&P 500 rendement de 22%.

Alors que l’ère de Jack Dorsey est peut-être révolue, tous les regards sont désormais tournés vers le nouveau PDG, Parag Agrawal. Après une série de fonctionnalités décevantes cette année, telles que Twitter Fleets et Twitter Blue, les investisseurs potentiels voudront peut-être se concentrer sur l’avenir. Plus précisément, les investisseurs souhaitent une augmentation des revenus publicitaires et un éventuel changement de l’algorithme publicitaire de Twitter. Les publicités constituent une source majeure de revenus pour les acteurs des médias sociaux, et Twitter a encore beaucoup de travail à faire dans ce département.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.