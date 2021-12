5 destinations caribéennes pour une escapade entre copines

Le fait est qu’il n’y a pas d’endroit comme les Caraïbes. L’environnement tropical toute l’année, les palmiers, les noix de coco, les levers de soleil matinaux, les couchers de soleil dorés à la rose : c’est tout simplement un lieu de premier plan où tout le monde veut passer des vacances à un moment donné. Mais où choisir d’aller exactement ?

Aruba (Adobe stock photo)



Les Caraïbes sont composées de 13 pays indépendants et 15 dépendances, avec des centaines d’îles composant le territoire. Alors que Saint-Barth peut être exemplaire pour vous et votre copain pour monter à bord d’un yacht, certaines îles sont un peu plus attrayantes pour les escapades entre copines.

(Avez-vous vu How Stella Got Her Groove Back) ?

Si vous essayez d’avoir une rencontre à la Stella avec le fils de quelqu’un pour vous amuser avec les jeunes ou si vous cherchez simplement un espace sûr où les femmes peuvent se rassembler pour une escapade d’une semaine au bord de la mer, consultez la liste ci-dessous de nos 5 meilleures destinations dans le Caraïbes pour un voyage entre filles. Et assurez-vous de vérifier les conditions d’entrée de chaque destination, car elles sont susceptibles de changer à mesure que la pandémie se poursuit.

Jamaïque

Winston n’est pas la seule raison pour laquelle Stella est tombée amoureuse de la Jamaïque. C’était la musique reggae, les plages, les danses et les vibrations, bien sûr. Emmenez vos filles hors du pays dans cette escapade de premier choix et profitez du spa tropical extérieur enclavé au Cliff Hotel à Negril ou optez pour une excursion de rafting avec le massage à l’argile. N’oubliez pas de réserver du temps pour la scène nocturne festive dans l’un des complexes RIU de l’île qui accueillent de nombreux concours de danse.

Bermudes

Techniquement, les Bermudes ne sont pas un pays des Caraïbes. Il se trouve dans l’océan Atlantique Nord et est le plus proche de la région de la Caroline du Nord (ce qui peut honnêtement le rendre plus idéal en termes de temps de vol). Mais, soyons honnêtes, les Bermudes sont souvent regroupées dans les Caraïbes, même si les gens se trompent.

Et nous ne pouvons tout simplement pas laisser passer ces plages de sable rose. À l’heure actuelle, les Bermudes organisent The Pink Sale, où vous pouvez recevoir jusqu’à 50 % de réduction et d’autres remises dans l’un des 12 complexes participants. Notre choix pour un voyage entre filles serait le plus récent complexe hôtelier de charme, Azura, à seulement 10 minutes en voiture de la ville de Hamilton et à proximité des meilleurs spas et restaurants des Bermudes.

Îles Turques et Caïques

Pour la beauté, le plaisir et la détente, nous vous suggérons de réserver un voyage entre filles au Palm Turks & Caicos. D’une part, T&C possède les plages de sable blanc les plus immaculées que même les autres îles convoitent. Mais au Palm en particulier, vous pouvez vous attendre à des soins de spa et à des cocktails sous la lune sur la plage de Grace Bay et à une cuisine complète avec un chef pour que vous n’ayez pas à quitter votre suite. Parlez de vacances !

Aruba

Aruba a les offres de voyage entre filles de vos rêves. Plutôt que de rester dans un immense complexe, Aruba propose de nombreux petits séjours attrayants comme Aruba Ocean Villas avec des bungalows swim-up de style tahitien que votre groupe peut savourer. Organisez vos séances de yoga matinales sur la plage privée de l’hôtel et poursuivez votre voyage de bien-être tout au long de la journée avec vos filles sans être interrompu par des foules immenses.

Îles Caïmans

Certaines dames doivent-elles emmener leurs petits avec eux en escapade ? Pas de soucis! Organisez l’escapade dans une zone adaptée aux enfants qui ne manque pas d’activités pour femmes adultes, qui n’est autre que le Kimpton Seafire Resort and Spa aux îles Caïmans. Laissez les enfants âgés de 5 à 12 ans au Camp SeaFire jusqu’à 21 h le week-end afin que vous puissiez profiter d’une journée de kitesurf, de voile, de plongée ou tout simplement de vous prélasser au bar. A chacun le sien ! Acclamations!

