5 détails curieux sur la Citroën Xsara que peu connaissent | Moteur

La Citroën Xsara est l’une des icônes de la fin des années 90, et ce sont quelques-unes de ses curiosités les plus remarquables.

Citroën a misé sur le segment C à la fin des années 90 avec la Citroën Xsara, une voiture qui avait des carrosseries, des moteurs différents et qui s’est rapidement répandue dans des pays comme la France et l’Espagne.

Il a été fabriqué de 1997 à 2006, et voici quelques-unes de ses curiosités que vous ne connaissiez peut-être pas.

Un super châssis qui l’a emmené… jusqu’en WRC !

Le Xsara était l’héritier du Citroën ZX, l’une des voitures les plus importantes de la marque en volume de ventes et en compétition, avec 36 victoires en 42 épreuves qu’elle a disputées dans son Version Rallye-Raid.

Pourtant, la Citroën Xsara n’était pas en reste. Son châssis et son train arrière autodirecteur le rendaient exceptionnellement solvable en toute situation, ce qui l’amena à avoir Homologation WRC dans sa version Kit Car avec le moteur VTS.

En effet, les versions VTS avec le moteur 2.0 16 soupapes d’essence sont les plus valorisés, produisant 167 ch à 6 500 tr/min et 193 NM du couple maximal.

La Xsara WRC atteint trois championnats constructeurs, trois championnats de pilotes et 32 ​​victoires de 2001 à 2006, date à laquelle Citroën l’utilisait en compétition avec des pilotes au volant aussi réputés que Sébastien Loeb, Dani sordo ou Carlos Sainz.

Claudia Schiffer dans sa pub

Bien que la voiture ait été lancée en 1997, un an plus tard, la version familiale a été présentée : la Citroën Pause Xsara. Et l’annonce était accompagnée, ni plus ni moins, que le top-model Claudia Schiffer.

Les publicités et les affiches étaient bonnes, oui, mais les choses ont peut-être dérapé. La marque française a enregistré une publicité utilisant Schiffer comme bâton de test à un crash test. Aucun spécialiste impliqué ou quelque chose comme ça. Evidemment, le crash s’est fait à vitesse contrôlée et avec une assistance rapprochée, mais l’anecdote reste là.

Pas de klaxon au volant : c’était sur la manette des clignotants

Ce n’est pas normal à ce moment-là. Les klaxons sont généralement placés au centre du volant depuis de nombreuses années. Lorsque vous appuyez dessus, il sonne. Simple, facile, pour toute la famille comme on dirait communément.

Mais sur la Citroën Xsara de première génération, la marque a décidé qu’il était judicieux de la placer au bout du levier des clignotants (à gauche). Un bouton sur lequel, si vous possédez une Xsara de cette époque, vous avez sûrement appuyé accidentellement une fois en indiquant un changement de voie.

Le système Start & Stop est né en 1998

Comme vous le savez, le Système de démarrage et d’arrêt du moteur d’une voiture est qu’après une période d’arrêt, il s’arrête pour économiser du carburant. C’est quelque chose de relativement moderne, mais Citroën l’a déjà testé sur le prototype de la Xsara dynalto en 1998.

Après deux secondes d’arrêt, le moteur s’est arrêté et a pu être redémarré en moins d’une seconde. Un système innovant pour l’époque que l’entreprise française a utilisé pour la première fois dans une voiture de série huit ans plus tard, dans la Citroën C3.

Une voiture hybride en l’an 2000 !

Cette année-là, Citroën présente le Xsara dynactive, construit sur la Xsara conventionnelle. Il s’agissait du premier prototype hybride de la marque et combinait le moteur essence 1.4 TU3JP et 75 ch avec un moteur électrique de 25 kW ou 34 ch, avec une puissance finale combinée de 109 ch.

Celui-ci et la boîte de vitesses automatique qu’il intégrait ont réussi à réduire sa consommation, à réduire les émissions polluantes de 35 % et à porter son autonomie jusqu’à 1 000 kilomètres.

